مجندات اسرائيليات يرقصن مع جنود مصريين
مجندات اسرائيليات يرقصن مع جنود مصريين
Videoالهدهد

شاهد وصلة رقص تجمع مجندات في جيش الاحتلال بعساكر مصريين على حدود سيناء!

كتب وطن
0

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا، يظهر رقص مجندات بجيش الاحتلال ويشاركهم مجندين مصريين الرقص على الجانب الآخر من الحدود في سيناء.

وصلة رقص على حدود سيناء

وبحسب المقطع المتداول فقط ظهرت مجندتان إسرائيليتان ترقصان على أنغام موسيقى عربية، وخلف السياج وعلى الجانب الآخر داخل الحدود المصرية يشاور لهما مجندين مصريين وشاركوا الرقص معهما بتأدية نفس الحركات.

وفجر المقطع المتداول موجة غضب واسعة بين النشطاء الذين فضوا هذا السلوك، من قبل المجندين المصريين، معتبرين ذلك إساءة للفلسطينيين وقضيتهم.

كتيبة النساء الإسرائيلية على حدود مصر

وسبق أن نشرت وكالة «رويترز» للأنباء، عام 2014 عدد من الصور لكتبية (الوشق) أو (كركال) القتالية المكون ثلثيها من النساء والتي تعمل على الحدود المصرية- الإسرائيلية.

ومهمتها القيام بدوريات روتينية لاعتراض المتسللين والمهربين في صحراء سيناء، ورصد أمير كوهين مصور «رويترز» في إسرائيل وقتها على مدار يوم كامل تحركات الكتيبة بعد إنهاء التدريب في 29 مايو 2014.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنشأ كتيبة «الوشق» أو «الفهد» القتالية والتي يتكون ثلثي أعضائها من النساء في 2004، بهدف دمج المجندات في الوحدات القتالية.

ومهمتها الرئيسية القيام بدوريات روتينية على الحدود الإسرائيلية مع مصر لاعتراض المتسللين والتهريب من صحراء سيناء.

انقذوا حي الشيخ جراح

وفي سياق آخر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤلم للمعاناة التي يعيشها أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، بمواجهة مخطط التهجير الإسرائيلي.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن”، الاعتداء الوحشي من قبل جيش الاحتلال على منازل المواطنين المهددين بالتهجير في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

ويظهر الفيديو معاناة المقدسيين اليومين مع جيش الاحتلال ومحاولات تهجيرهم قسراً وذلك من أجل تسليم المنازل للمستوطنين.

اقرأ أيضاً: محمد الضيف يطلق التحذير الأخير لإسرائيل: وقف العدوان على الشيخ جراح فوراً .. وإلا الثمن غالٍ

وأظهر مقطع فيديو آخر، لحظة اعتقال شاب مقدسي عاري الصدر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما يظهر الشاب شامخاً لا يهاب الاحتلال.

واُصيب عدد من الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن عشرة فلسطينيين اُصيبوا جراء قمع قواتِ الاحتلال اعتصاماً للسكان احتجاجاً على محاولات تهجيرِهم من حي الشيخ جراح.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتدت على الأهالي، وألقت عليهم قنابل الغاز، واقتحمت بعض المنازل في الحي، ونفّذت عدداً من الاعتقالات.

إلى ذلك تحاول سلطات الاحتلال طرد أهالي حي الشيخ جراح تحت ذرائع واهية، والاستيلاء على منازلِهم لإحلال المستوطنين في أماكنِهم.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
الهدهد

ماذا يجري.. تنظيم الدولة يجند جزائريين للقتال ضد الجيش المصري في سيناء!

الهدهد

صور الاقمار الصناعية كشفت المأساة.. السيسي هدم أكثر من 12 ألف مبنى في سيناء

الهدهد

هذا ما كان يفعله في صحراء سيناء.. صحيفة إسرائيلية تفضح “موشيه ديان” وما…

ضربة قويّة لـ”السيسي” .. أنباء عن مقتل 20 جندي مصري من أصل 150 أرسلهم الى…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More