شاهد وصلة رقص تجمع مجندات في جيش الاحتلال بعساكر مصريين على حدود سيناء!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا، يظهر رقص مجندات بجيش الاحتلال ويشاركهم مجندين مصريين الرقص على الجانب الآخر من الحدود في سيناء.

وصلة رقص على حدود سيناء

وبحسب المقطع المتداول فقط ظهرت مجندتان إسرائيليتان ترقصان على أنغام موسيقى عربية، وخلف السياج وعلى الجانب الآخر داخل الحدود المصرية يشاور لهما مجندين مصريين وشاركوا الرقص معهما بتأدية نفس الحركات.

مجندات من جيش الاحتلال يرقصن عند الحدود المصرية بالتزامن مع رقص جنود مصريين على الجانب الآخر من السياج pic.twitter.com/DDrGybkz56 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 4, 2021

وفجر المقطع المتداول موجة غضب واسعة بين النشطاء الذين فضوا هذا السلوك، من قبل المجندين المصريين، معتبرين ذلك إساءة للفلسطينيين وقضيتهم.

كتيبة النساء الإسرائيلية على حدود مصر

وسبق أن نشرت وكالة «رويترز» للأنباء، عام 2014 عدد من الصور لكتبية (الوشق) أو (كركال) القتالية المكون ثلثيها من النساء والتي تعمل على الحدود المصرية- الإسرائيلية.

ومهمتها القيام بدوريات روتينية لاعتراض المتسللين والمهربين في صحراء سيناء، ورصد أمير كوهين مصور «رويترز» في إسرائيل وقتها على مدار يوم كامل تحركات الكتيبة بعد إنهاء التدريب في 29 مايو 2014.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنشأ كتيبة «الوشق» أو «الفهد» القتالية والتي يتكون ثلثي أعضائها من النساء في 2004، بهدف دمج المجندات في الوحدات القتالية.

ومهمتها الرئيسية القيام بدوريات روتينية على الحدود الإسرائيلية مع مصر لاعتراض المتسللين والتهريب من صحراء سيناء.

انقذوا حي الشيخ جراح

وفي سياق آخر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤلم للمعاناة التي يعيشها أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، بمواجهة مخطط التهجير الإسرائيلي.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن”، الاعتداء الوحشي من قبل جيش الاحتلال على منازل المواطنين المهددين بالتهجير في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

متخيلين يا جماعة انهم عايشين حياتهم تحت هذا الضغط العصبي كل يوم وكل ساعة وكل لحظة؟ pic.twitter.com/tDqVGE1HFI #انقذوا_حي_الشيخ_جراح — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) May 3, 2021

ويظهر الفيديو معاناة المقدسيين اليومين مع جيش الاحتلال ومحاولات تهجيرهم قسراً وذلك من أجل تسليم المنازل للمستوطنين.

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وأظهر مقطع فيديو آخر، لحظة اعتقال شاب مقدسي عاري الصدر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما يظهر الشاب شامخاً لا يهاب الاحتلال.

للامانة تحسه مشهد من فيلم. فيديو اعتقال أحد الشبان في حي الشيخ جراح#انقذوا_حي_الشيخ_جراح #SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/qVRCHCW2VV — شجاعية (@shejae3a) May 3, 2021

واُصيب عدد من الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن عشرة فلسطينيين اُصيبوا جراء قمع قواتِ الاحتلال اعتصاماً للسكان احتجاجاً على محاولات تهجيرِهم من حي الشيخ جراح.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتدت على الأهالي، وألقت عليهم قنابل الغاز، واقتحمت بعض المنازل في الحي، ونفّذت عدداً من الاعتقالات.

إلى ذلك تحاول سلطات الاحتلال طرد أهالي حي الشيخ جراح تحت ذرائع واهية، والاستيلاء على منازلِهم لإحلال المستوطنين في أماكنِهم.

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