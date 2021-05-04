موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا

يخوض فريق ريال مدريد الإسباني المواجهة الحاسمة والمصيرية التي لا تقبل القسمة على اثنين مساء يوم الأربعاء في إياب دور النصف النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا 2020-2021.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي

وستقام المباراة بين الفريقين على ملعب “ستامفورد بريدج” الإنجليزي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت “مكة المكرمة” السعودية، وفلسطين، واليمن، والعراق، لبنان، وسوريا، والبحرين، والكويت، ودولة قطر.

بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر “القاهرة”، وليبيا، والسودان. وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي

وستنقل المباراة التي تحمل المفاجأة والإثارة القوية بين المنافسين، عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث لمنافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

⚽🌱👌 Final preparations ahead of our trip to London!#UCL pic.twitter.com/5BGgYUsCqf — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) May 3, 2021

وسيتم نقلها عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013 وبمعدل ترميز 27500، كما باستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، وبمعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مجريات اللقاء الحاسم في دور إياب النصف النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا بين فريق ريال مدريد وتشيلسي، المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

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تشكيلة ريال مدريد أمام تشيلسي

وسيدخل المدرب الفرنسي زيدن الدين زيدان 48 عاماً بتشكيلة أساسية، حيث سيكون في مركز حراسة المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

بينما سيكون في خط دفاع الفريق الملكي كلاً من: فيرلاند ميندي، رافائيل فاران، مارسيلو، مع عودة قائد الفريق سيرجيو راموس.

أما في خط الوسط ثلاثي الفريق، توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، إيسكو، وسيلعب في خط هجوم فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، إيدين هازارد.

تشكيلة تشيلسي في مواجهة ريال مدريد

وسيلعب المدرب الألماني توماس توخيل بتشكيلة أساسية في مواجهة صعبة أمام منافسه ريال مدريد الإسباني، حيث سيكون في حراسة المرمى إدوارد ميندي.

أما في خط الدفاع سيكون كلاً من: سيزار أزبليكويتا، روديجي، تياجو سيلفا، بينما سيكون في خط الوسط، ماركوس ألونسو، ماتيو كوفاسيت، جورجينو، هودسون أودوي.

وفي هجوم فريق تشيلسي سيعتمد المدرب الألماني توخيل على الثنائي، تيمو فيرنر، حكيم زياش.

معنويات ريال مدريد وتشيلسي

وسيواجه فريق ريال مدريد نظيره تشيلسي للمرة الخامسة في المسابقات الأوروبية، حيث لم يذق طعم الخسارة، فقد حقق الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما.

كما أن ريال مدريد لم يفز في آخر أربع مباريات خارج أرضه ضد الفرق الإنجليزية، حيث تعادل مرتين وخسر في مثلهما أيضًا.

وكان أخر فوز لفريق ريال مدريد في عام 2014م، على فريق ليفربول “الريدز” بثلاثة أهداف نظيفة دون رد، على عكس منافسة منافسه تشيلسي الذي حقق التأهل في خمس مباريات من أصل سبعة في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا.

طموح الفريقين في التأهل

ويطمح فريق ريال مدريد بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة، ليعادل بذلك أليكس فيرغسون، وكارلو أنشيلوتي، ومارشيلو ليبي كأكثر المدربين وصولاً إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما ويطمح منافسه تشيلسي للتأهل للمرة الثالثة له إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، خلال مسيرته الكروية في منافسات دوري أبطال أوروبا، كأكثر الفرق الإنجليزية وصولاً إلى نهائي البطولة.

نتيجة مباراة ذهاب دوري أبطال أوروبا

وتعادل فريق ريال مدريد على ميدانه أمام منافسه تشيلسي في ذهاب دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، فقد سجل هدف ريال مدريد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

بينما سجل هدف فريق تشيلسي في شباك ريال مدريد، لاعب الوسط الأمريكي ” كريستيان بوليسيتش”.

ترتيب ريال مدريد وتشيلسي في الدوري

ويحتل فريق ريال مدريد الإسباني في ثاني جدول ترتيب الدوري الإسباني “الليغا” برصيد 74 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر فريق أتلتيكو مدريد برصيد 76 نقطة.

فيما يأتي فريق تشيلسي المنافس في رابع ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، برصيد 61 نقطة بفارق كبير عن المتربع على عرش صدارة الترتيب فريق مانشستر سيتي برصيد 80 نقطة.

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