برشلونة في ورطة بسبب عشاء ميسي
برشلونة في ورطة بسبب عشاء ميسي
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ميسي يضع برشلونة في ورطة بعد تناولهم وجبة العشاء داخل منزله

كتب وطن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء، أن لاعبي فريق برشلونة مهددون بالعقوبة عقب احتفالهم في منزل قائد فريق برشلونة ليونيل ميسي، الذي أقامه الأخير داخل منزله الخاص للفريق برفقة عائلاتهم.

فريق برشلونة والعقوبة المنتظرة

وأفاد البرنامج الإسباني الشهير “الشيرنغيتو”، بأن لاعبي برشلونة مهددون بعقوبة مخالفتهم لتعليمات البرتوكول الخاص بالوقاية والسلامة من تفشي وباء فيروس كورونا.

بعد احتفالهم داخل منزل ليونيل ميسي عقب فوزهم على فريق فالنسيا في الدوري الإسباني الممتاز.

وأشارت البرنامج الإسباني، بأن لاعبي برشلونة مهددون بدفع غرامة مالية قد تصل إلى 60 ألف يورو، عقب قيام اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بدعوة جميع لاعبي الفريق، يوم الإثنين الماضي في منزله على مأدبة الغداء.

احتفال برشلونة بالانتصار على فالنسيا

والاحتفال بالفوز على فريق فالنسيا “الخفافيس”، فيما فتحت رابطة الليغا الإسبانية تحقيق في الواقعة، عقب مخالفة تعليمات وباء فيروس كورونا في برشلونة.

وقد نشر ليونيل ميسي وهو يقوم بطهي الطعام بنفسه داخل منزله الخاص، فيما كان سبب احتفال وراء حضور لاعبي فريق برشلونة إلى منزله، هو الطلب من اللاعبين التركيز على المباراة القادمة أمام متصدر الدوري أتلتيكو مدريد.

ميسي ومباراة برشلونة القادمة

وأفادت التقارير الصحفية الإسبانية، بأن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، طالب من فريقه خلال الاحتفال داخل منزله الخاص في برشلونة.

والتمكن من حصد النقاط الثلاثة المهمة لمواصلة المنافسة على لقب الليغا الإسبانية في مواجهة فريق أتلتيكو مدريد.

اقرأ المزيد: بالفيديو: “طهى الطعام بنفسه”.. ميسي يدعو لاعبو برشلونة لتناول وجبة العشاء في منزله والسبب ؟!

بعد الخسارة المفاجئة من فريق غرناطة، والتي أعطت المتنفس لفريق ريال مدريد وأتلتيكو مدريد للفوز في البطولة.

مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد

وسيواجه فريق برشلونة “الكتالوني” مباراة قمة ديربي الجولة ال35 أمام جاره متصدر الليغا الإسبانية فريق أتلتيكو مدريد “البلانكوس”، في مواجهة تحمل المفاجئة والصعوبة بين كلا الفريقين مع قرب نهاية الموسم الحالي.

فيما لم يحسم بعد المتوج بلقب الدوري الإسباني “الليغا”، في ظل تقارب النقاط بين المنافسين الأربع الكبار على ترتيب الدوري الممتاز.

والد ميسي ولابورتا

وفي سياق أخر، فقد كشفت القناة الإسبانية “TV3” الأسبوع الماضي. بأن وكيل أعمال ووالد اللاعب الأرجنتيني “خورخي ميسي”، قد توصل لاتفاق بخصوص شروط استمرار نجله ليونيل ميسي “البرغوث” مع فريق برشلونة.

وأردفت القناة، ” إدارة فريق برشلونة الكتالوني لم يتقدم بأي عرض رسمي حتى الآن لتمديد عقد قائده مع فريق برشلونة الإسباني.

وبينت القناة الإسبانية، بأن لابورتا ينتظر التقارير المالية حول حسابات النادي والقدرة الاقتصادية للفريق خلال الفترة المقبلة”.

ميسي وعقد طويل الأمد مع برشلونة

وأكدت العديد من التقارير الإسبانية، بأن والد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية انفتاح نجله ليونيل ميسي للتوقيع بعقد طويل الأمد مع برشلونة، مردفه: ” ميسي يعطي أولوية للأمور الرياضية أكبر من الأمور التالية”.

وبين والد ميسي “خورخي”، أن نجله قائد فريق برشلونة الإسباني يتطلع إلى قيادة المشروع الجديد وتحقيق النجاح مع فريق برشلونة الإسباني. بدلًا من الحصول على راتب ضخم.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني من جديد فريق أتلتيكو مدريد بعد فوزه الأخير على فريق ويسكا برصيد 76 نقطة. يليه في وصافة الترتيب ريال مدريد برصيد 74 نقطة.

الصراع بين برشلونة وريال مدريد

بينما جاء فريق برشلونة الإسباني في المركز الثالث برصيد 74 نقطة متساويًا مع غريمه التقليدي ريال مدريد، وفي المركز الرابع جاء فريق إشبيلية برصيد 70 نقطة.

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 53 نقطة، يليه في المركز السادس فريق فياريال برصيد 52 نقطة.

ريال بتيس وسليتا فيغو في الدوري

ويأتي في المركز السابع من الترتيب فريق ريال بتيس برصيد 51 نقطة، بينما جاء في المركز الثامن فريق غرناطة برصيد 45 نقطة.

وفي تاسع الترتيب احتل فريق سيلتا فيغو برصيد 44 نقطة. أما في المركز العاشر جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 42 نقطة.

هدافي الدوري الإسباني

ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات الموسم الجاري، اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 28 هدفاً.

وجاء في وصافة الترتيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما اللاعب مع فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا.

بينما في ثالث الترتيب الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال برصيد 20 هدفًا، وبفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز المهاجم في صفوف فريق أتلتيكو مدريد برصيد 19 هدفًا.

فيما جاء اللاعب المغربي يوسف النصيري اللاعب في صفوف فريق إشبيلية في المركز الخامس من الترتيب برصيد 17 هدفًا.

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