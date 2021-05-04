الحكمة المتحولة جنسيا سابير بيرمان
الحكمة المتحولة جنسيا سابير بيرمان
Imageرياضة

بالصور: حكمة متحولة جنسيًا تقود أول مباراة لكرة القدم في الدوري الإسرائيلي

كتب وطن
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شهد الدوري الإسرائيلي للدرجة الممتاز في رياضة كرة القدم، الحادثة الأولى من نوعها بقيادة الحكمة المتحولة جنسيًا سابير بيرمان.

جاء ظهورها الأول خلال تحكيم لها  لمبارة جمعت بين فريق هابويل حيفا وبيتار القدس مساء يوم الإثنين الماضي، بعد إعلانها في نهاية شهر إبريل/نيسان الماضي عن تحولها الجنسي إلى إمرأة.

سابير بيرمان المتحولة جنسيًا

وقد قادت الحكمة  “سابير بيرمان” البالغة من العمر 26 عامًا، مباراة هامة بين هابويل حيفا أمام منافسه بيتار القدس، بعد تحولها من رجل من إمرأة عام 2011م، كأول حكمة متحولة جنسية في الدوري الممتاز.

مارست التحكيم كرجل 

كما أنها كانت تمارس التحكيم كرجل باسم ” ساغي بيرمان”، قبل تحولها إلى إمرأة وتغيير إسمها عام 2011م.

وقد نزلت بيرمان إلى ميدان ملعب “سامي عوفر” في مدينة حيفا، لإدارة أول مباراة لها بعد التحول الجنسي بين فريق هابويل حيفا وبيتار القدس.

تشجيع الحكمة سابير بيرمان

وقد رفع العديد من المشجعين على مدرجات الملعب لافتات كتب عليها ” سابير، كلنا معك”، إلى جانب التصفيق والصافرات من أجل دعم الحكمة المتحولة جنسيًا.

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وقالت الحكمة “سابير” المتحولة جنسيًا في حوار لها في شهر إبريل الماضي، قائلة: ” لا أعرف ما إذا كنت أول حكمة تفعل ذلك، فأنا أخوض هذه الخطوة من أجلي”.

وأردفت سابير، ” تقليت العديد من التهديدات عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب أنني تلقيت الدعم والمساندة من أجل دعمي لاستكمال مسيرتي الرياضية”.

تفاصيل التحول للحكمة سابير بيرمان

وأضافت الحكمة سابير، “طالما اعتبرت نفسي امرأة، منذ سن مبكر جدا، حيث أنني في البداية لم أكن أعرف كيف أسمي الأمر”.

واستكملت حديثها، قائلة: ” لم أكن أعرف كيف أصفه، ولكن كان هناك دائما انجذاب للجانب الأنثوي، وكان هناك حسد من النساء، وعشت مع الأمر”.

وكشفت سابير بيرمان، أن اختيارها لمهنة يغلب عليها الذكور جعلها تتردد في الإعلان عن هذه المهنة، لكن قبل حوالي ستة أشهر، “قررت أن أخرج وأظهر من أنا، أولاً لنفسي، من أجل روحي”.

اتحاد الحكام ودعم سابير بيرمان

وفي ذات السياق، وصفت رئيسة اتحاد الحكام في إسرائيل “رونيت تيروش”، قائلة: ” الحكمة سابير بيرمان شجاعة، كما أنها بدأت بمسار تاريخي حافل في تاريخ كرة القدم الإسرائيلية”.

وقد صادق الكنيست الإسرائيلي على تطبيق وتفعيل العديد من القوانين، من أجل التساهل مع مجتمعات المثليين في المجتمع الإسرائيلي.

الزواج من المثليين جنسيًا

كما أنها تعترف بزواج المثليين في الخارج، لكن الأوساط الدينية اليهودية في إسرائيل لا تزال تعتبر المثلية الجنسية من المحرمات.

وقد كتب الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم في تغريده له عبر منصة “تويتر”، رسالة جاء فيها: “لدينا حكم جديد، سابير بيرمان، ونحن فخورون جدا”.

ترتيب الدوري الإسرائيلي  

ويحتل في صدارة ترتيب الدوري فريق حيفا برصيد 71 نقطة، يليه في المركز الثاني مكابي تل أبيب برصيد 67 نقطة.

بينما جاء في ثالث ترتيب الدوري فريق أسدود برصيد 50 نقطة، وفي المركز الرابع فريق هابويل إيروني برصيد 44 نقطة.

أما في المركز الخامس من الترتيب جاء فريق مكابي بتاح تيكفا برصيد 43 نقطة، ويأتي فريق هابويل بئر السبع في المركز السادس برصيد 41 نقطة.

فريق بيتار القدس وحيفا والترتيب

ويأتي فريق هابويل حيفا في ترتيب المجموعة الثانية من الدوري الإسرائيلي للدرجة الممتازة في المركز الثالث برصيد39 نقطة، بينما جاء فريق بيتار القدس في رابع الترتيب برصيد 37 نقطة.

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