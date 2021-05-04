بالصور: حكمة متحولة جنسيًا تقود أول مباراة لكرة القدم في الدوري الإسرائيلي

شهد الدوري الإسرائيلي للدرجة الممتاز في رياضة كرة القدم، الحادثة الأولى من نوعها بقيادة الحكمة المتحولة جنسيًا سابير بيرمان.

جاء ظهورها الأول خلال تحكيم لها لمبارة جمعت بين فريق هابويل حيفا وبيتار القدس مساء يوم الإثنين الماضي، بعد إعلانها في نهاية شهر إبريل/نيسان الماضي عن تحولها الجنسي إلى إمرأة.

سابير بيرمان المتحولة جنسيًا

وقد قادت الحكمة “سابير بيرمان” البالغة من العمر 26 عامًا، مباراة هامة بين هابويل حيفا أمام منافسه بيتار القدس، بعد تحولها من رجل من إمرأة عام 2011م، كأول حكمة متحولة جنسية في الدوري الممتاز.

في سابقة تاريخية، حكّمت العابرة جنسيا سابير بيرمان مباراة كرة قدم في الدوري الإسرائيلي الممتاز لأول مرة في تاريخه. ولاقت بيرمان (26 عاما) ترحيبا ودعما كبيرا من الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، واللاعبين الذين خاطبوها كـ"امرأة" على حد وصفها. pic.twitter.com/55s87v6MUC — قناة الحرة (@alhurranews) May 4, 2021

مارست التحكيم كرجل

كما أنها كانت تمارس التحكيم كرجل باسم ” ساغي بيرمان”، قبل تحولها إلى إمرأة وتغيير إسمها عام 2011م.

وقد نزلت بيرمان إلى ميدان ملعب “سامي عوفر” في مدينة حيفا، لإدارة أول مباراة لها بعد التحول الجنسي بين فريق هابويل حيفا وبيتار القدس.

تشجيع الحكمة سابير بيرمان

وقد رفع العديد من المشجعين على مدرجات الملعب لافتات كتب عليها ” سابير، كلنا معك”، إلى جانب التصفيق والصافرات من أجل دعم الحكمة المتحولة جنسيًا.

اقرأ المزيد: بالفيديو: “طهى الطعام بنفسه”.. ميسي يدعو لاعبو برشلونة لتناول وجبة العشاء في منزله والسبب ؟!

وقالت الحكمة “سابير” المتحولة جنسيًا في حوار لها في شهر إبريل الماضي، قائلة: ” لا أعرف ما إذا كنت أول حكمة تفعل ذلك، فأنا أخوض هذه الخطوة من أجلي”.

وأردفت سابير، ” تقليت العديد من التهديدات عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب أنني تلقيت الدعم والمساندة من أجل دعمي لاستكمال مسيرتي الرياضية”.

تفاصيل التحول للحكمة سابير بيرمان

وأضافت الحكمة سابير، “طالما اعتبرت نفسي امرأة، منذ سن مبكر جدا، حيث أنني في البداية لم أكن أعرف كيف أسمي الأمر”.

قادت سابير بيرمان، أوّل حكمة "عابرة" أو متحولة جنسياً في الدوري الإسرائيلي لكرة القدم، أولى مبارياتها في الدرجة الأولى الإثنين، منذ إعلانها أواخر أبريل الماضي، تغيير اسمها وتقديم نفسها كأنثى ! pic.twitter.com/JGvlKW9ZNq — محتوى content (@ksa_content) May 4, 2021

واستكملت حديثها، قائلة: ” لم أكن أعرف كيف أصفه، ولكن كان هناك دائما انجذاب للجانب الأنثوي، وكان هناك حسد من النساء، وعشت مع الأمر”.

وكشفت سابير بيرمان، أن اختيارها لمهنة يغلب عليها الذكور جعلها تتردد في الإعلان عن هذه المهنة، لكن قبل حوالي ستة أشهر، “قررت أن أخرج وأظهر من أنا، أولاً لنفسي، من أجل روحي”.

اتحاد الحكام ودعم سابير بيرمان

وفي ذات السياق، وصفت رئيسة اتحاد الحكام في إسرائيل “رونيت تيروش”، قائلة: ” الحكمة سابير بيرمان شجاعة، كما أنها بدأت بمسار تاريخي حافل في تاريخ كرة القدم الإسرائيلية”.

أول حكمة متحولة جنسيا في الدوري الاسرائيلي pic.twitter.com/FDWowHrRRp — ريبال بلس (@RaybalGroup) May 4, 2021

وقد صادق الكنيست الإسرائيلي على تطبيق وتفعيل العديد من القوانين، من أجل التساهل مع مجتمعات المثليين في المجتمع الإسرائيلي.

الزواج من المثليين جنسيًا

كما أنها تعترف بزواج المثليين في الخارج، لكن الأوساط الدينية اليهودية في إسرائيل لا تزال تعتبر المثلية الجنسية من المحرمات.

وقد كتب الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم في تغريده له عبر منصة “تويتر”، رسالة جاء فيها: “لدينا حكم جديد، سابير بيرمان، ونحن فخورون جدا”.

ترتيب الدوري الإسرائيلي

ويحتل في صدارة ترتيب الدوري فريق حيفا برصيد 71 نقطة، يليه في المركز الثاني مكابي تل أبيب برصيد 67 نقطة.

بينما جاء في ثالث ترتيب الدوري فريق أسدود برصيد 50 نقطة، وفي المركز الرابع فريق هابويل إيروني برصيد 44 نقطة.

أول حكمة متحولة جنسياً في الدوري الإسرائيلي ظهرت في مباراة يوم الاثنين الماضي ، كانت تقود المباريات كرجل قبل تحولّها

تقول إنها "تلقت تهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها تلقت دعماً أكبر لا سيما من زملائها" pic.twitter.com/EYKbx6w6qG — ‎ ﮼أبو،سّهاج 🇸🇦 (@MosaAhKSA) May 4, 2021

أما في المركز الخامس من الترتيب جاء فريق مكابي بتاح تيكفا برصيد 43 نقطة، ويأتي فريق هابويل بئر السبع في المركز السادس برصيد 41 نقطة.

فريق بيتار القدس وحيفا والترتيب

ويأتي فريق هابويل حيفا في ترتيب المجموعة الثانية من الدوري الإسرائيلي للدرجة الممتازة في المركز الثالث برصيد39 نقطة، بينما جاء فريق بيتار القدس في رابع الترتيب برصيد 37 نقطة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك