هدف “عالطاير” .. النني يدخل التاريخ بتسجله أولى أهدافه مع فريق أرسنال

باغت اللاعب الدولي المصري محمد النني 28 عامًا، لاعب خط الوسط في فريق أرسنال الإنجليزي بعد تسجيله الهدف الرائع، الذي جاء على “عالطاير” في شباك منافسه نيوكاسل يونايتد.

وجاء هدف النني المبكر لفريق أرسنال الإنجليزي في الدقيقة السادسة من عمر زمن المباراة، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الفريق المنافس، في إطار الجولة ال34 من الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

الدوري الانجليزي قوووووول

محمد النني 🇪🇬 يسجل الهدف الاول ل أرسنال قبل قليل امام نيوكاسل pic.twitter.com/sOPhM5XqbB — الكرة العربية ❁ (@ARBFOOT) May 2, 2021

ورفع محمد النني رصيده من الأهداف منذ إنضمامه إلى فريق أرسنال “المدفعجية” الإنجليزي. إلى خمس أهداف في كافة المسابقات التي شارك فيها مع الفريق.

الأرسنال والهدف الثاني

وفي الدقيقة ال66 من عمر مجريات الشوط الثاني من اللقاء المثير، عاد فريق أرسنال من جديد لهز شباك خصمه نيوكاسل يونايتد، عن طريق المهاجم الغابوني “بيير إيميريك أوباميانغ”، هدف الأمان وتحقيق النقاط الثلاثة الثمينة.

تعليق محمد النني على هدفه

وتحدث المصري محمد النني في حوار له عبر هيئة الإذاعة البريطانية ” بي بي سي”، قائلاً: ” أنا سعيد حقا لهدفي الأول، الشعور مميز، كنت أحلم بشأن التسجيل في البريميرليغ، احتفالي جاء من القلب وأشكر الله على هذه الفرصة”.

نجمنا المصري العربي محمد النني لاعب وسط #آرسنال يسجل أول هدف في تاريخه بمسابقة #البريميرليج. ⚽ النني سجل حتى الآن مع #آرسنال 5 أهداف منذ انضمامه للفريق أبرزهم أمام #برشلونة 🔥 أداء طيب للنني هذا الموسم. 👏 pic.twitter.com/MMRTXVvLpR — AS Arabia (@as_arabia) May 2, 2021

أردف النني، ” أمر رائع من المدربين أن يقوموا بتدوير اللاعبين، الكل جاهز لبدء المباريات، كما أنها كانت فوزا مهما، بعدما حصلنا على النتيجة التي لم نكن نريدها وتلقينا بذلك الخسارة أمام فريق فياريال بهدفين مقابل هدف وحيد”.

وتابع، ” دائمًا ما كنت أطلب من زملائي الدعاء لي بالتسجيل في بريميرليج، وعندما فعلتها اليوم كنت سعيدًا حقًا”.

وقال محمد النني، “كنت أحلم بتسجيل الهدف، كنت أفكر كثيرًا في التسجيل بالدوري الإنجليزي، لقد سجلت في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ولم أسجل في بريميرليج”.

النني ووقت الصيام

وأضاف النني، ” إذا فكرت كثيرًا في حقيقة أنك صائم، ستجد الأمر صعبًا، لكن إذا لم تفكر في الموضوع كثيرًا فإن الأمر سيسير على ما يرام دون تعب”.

المدفعجي.. محمد #النني يتصدر #تويتر عقب إحرازه هدف التقدم بالشوط الأول لفريقه الأرسنال في مرمى نيوكاسل بالدوري الإنجليزي pic.twitter.com/XJa5QzCmSD — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 2, 2021

واستكمل بقوله، ” من الرائع أيضًا أن يمنح الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، خلال المباريات لإيقاف المباراة مع وضع عبوات مياه على حدود الملعب، من أجل كسر الصيام”.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع فريق مانشستر سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي” البريميرليج” برصيد 80 نقطة، بينما يأتي في ثاني الترتيب فريق الجار المان يونايتد برصيد 67 نقطة.

صعود وست هام وتراجع أرسنال

وجاء فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة، يليه فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 61 نقطة.

متع نظرك بهدف المدفعجي محمد النني @ElNennY 🚀pic.twitter.com/VHLAJlX5Kg — جول مصر (@goaleg) April 29, 2021

بينما في خامس الترتيب يحتل فريق توتنهام برصيد 56 نقطة، وفي المركز السادس جاء فريق وست هام يونايتد الإنجليزي برصيد 55 نقطة.

ترتيب ليفربول وإيفرتون

أما في المركز السابع جاء فريق ليفربول برصيد 54 نقطة، يليه في الترتيب فريق إيفرتون في المركز الثامن برصيد 52 نقطة، أما في المركز التاسع جاء فريق أرسنال برصيد 49 نقطة من ترتيب الدوري الممتاز.

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وفي المركز العاشر للترتيب احتل فريق أستون فيلا بفارق نقطة وحيدة عن فريق أرسنال برصيد 48 نقطة، خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-2021.

هدافو الدوري الإنجليزي

ويتربع على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 21 هدفًا.

يليه في وصافة الترتيب نجم فريق ليفربول “الريدز” المصري محمد صلاح، في المركز الثاني من الترتيب برصيد 20 هدفًا بفارق هدف وحيد عن متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي.

وجاء في المركز الثالث من ترتيب الدوري لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد البرتغالي ” برونو فيرنانديش” برصيد 16 هدفاً.

📊 | هدف محمد النني اليوم ضد نيوكاسل هو أول أهدافه في مسيرته في البريميرليغ. pic.twitter.com/5iOs0FQhe7 — الدوري الإنجليزي™ (@EPL4News) May 2, 2021

أما في رابع الترتيب جاء المهاجم الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” في صفوف فريق توتنهام متساوي بنفس النقاط مع البرتغالي فيرنانديش.

فيما احتل النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” في المركز الخامس ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع فريق إيفرتون برصيد 14 هدفاً، ليتساوى بذلك مع مهاجم فريق ليدز يونايتد “باتريك بامفورد” خلال منافسات الدوري الإنجليزي 2020-2021.

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