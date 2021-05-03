نرفض اللقاح الاجباري.. كويتيون ينتفضون ضد قرار الحكومة فرض التطعيم ولكن لماذا

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت موجة غضب واسعة، اليوم الاثنين، عقب قرار الحكومة فرض اللقاح الاجباري بمصل كورونا لكل من يرغب في السفر.

من حق الإنسان يرفض ومن حق الإنسان يتعامل كإنسان كامل سواءً مريض صحيح متلقح ولا مو متلقح لاتقررون عن الناس لا تتدخلون في أجسام الناس وش يدخلون فيها وش مايدخلون #نرفض_اللقاح_الاجباري — The Highest Seven🏹 (@_high43) May 3, 2021

اللقاح الاجباري في الكويت

وكانت وزارة الإعلام الكويتية أكدت في بيان اليوم، نقلا عن قرار أصدرته الحكومة، أن المواطنين الذين لم يحصلوا على لقاح مضاد لكوفيد-19 لن يتمكنوا من السفر إلى الخارج اعتبارا من 22 مايو/ أيار الجاري.

وتسبب هذا القرار بموجة غضب بين المواطنين، الذين دشنوا وسم تحت عنوان (#نرفض_اللقاح_الاجباري)، عبروا فيه عن استيائهم من قرار الحكومة فرض اللقاح إجباريا وهو ما يخالف تعليمات منظمة الصحة العالمية.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في بيان لها، أواخر أبريل الماضي أنها توصي بعدم فرض شرط التطعيم ضد كورونا، للسماح بالسفر.

وغرد النشطاء عبر الوسم مستنكرين هذا القرار الذي لم يناقش حتى بمجلس الأمة أو يطرح للنقاش الشعبي.

شنو الحكومه هذي اللي تتخذ قرارات وما تاخذ راي المجلس ؟ 😏 #نرفض_اللقاح_الاجباري — тωéηиту т‏ωő ✌🏻🇰🇼 22 (@TWENNTY_TWO) May 3, 2021

من جانبه غرد النائب الكويتي بمجلس الأمة فايز غنام الجمهور مستنكرا هذا الرقار:(اجبار الشعب على لقاح #تجريبي لحد الان لاتعرف اضراره وربطه كشرط للسفر وقد يكون له سلبيات خطيرة في المستقبل على صحة الانسان مرفوض.)

اجبار الشعب على لقاح #تجريبي لحد الان لاتعرف اضراره وربطه كشرط للسفر وقد يكون له سلبيات خطيرة في المستقبل على صحة الانسان مرفوض…..

وخاص ان هناك دول لاتشترط التطعيم،#وزيرالصحة عليك ان تتحمل مسؤولياتك السياسية فلكل مواطن الحرية بالتطعيم من عدمه. #نرفض_اللقاح_الاجباري — فايز غنام الجمهور (@fayezaljumhour) May 3, 2021

وتابع موضحا:(وخاصة أن هناك دول لاتشترط التطعيم، وزيرالصحة عليك ان تتحمل مسؤولياتك السياسية فلكل مواطن الحرية بالتطعيم من عدمه.)

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وكتب نواف الموزيري:(منظمة الصحة العالمية تقول شهادة اللقاح غير ضروريه للسفر وحقوق الانسان ترفض اللقاح الاجباري للانسان)

#نرفض_اللقاح_الاجباري منظمة الصحة العالمية تقول شهادة اللقاح غير ضروريه للسفر وحقوق الانسان ترفض اللقاح الاجباري للانسان pic.twitter.com/e0VFCEvIYd — نواف المويزري (@nawaf_almuwezri) May 3, 2021

بينما غردت الدكتورة وفاء سبيتي:(من يريد التطعيم لا أحد يستطيع أن يمنعه، ومن لا يريد لا أحد يستطيع أن يجبره! نعم لـ حرية الاختيار)

من يريد التطعيم

لا أحد يستطيع أن يمنعه ومن لا يريد .. لا أحد يستطيع أن يجبره!

نعم لـ حرية الاختيار#نرفض_اللقاح_الاجباري — د. وفاء سبيتي (@DrWafaaa) May 3, 2021

هذا وشدد المحامي حسن راشد العاطفي، من جانبه على أن القرار باعتبار التطعيم شرط للسفر يخالف المواد ٣٠ و ٣١ من الدستور والقانون الدولي الانساني.

القرار باعتبار التطعيم شرط للسفر يخالف المواد ٣٠ و ٣١ من الدستور

والقانون الدولي الانساني كون التطعيم ما زال تحت بند الطوارىء مما يجعله يصنف قانونيا كلقاح "تجريبي" لا يجوز اجبار اي شخص عليه، وبما ان حق التنقل حق دستوري اصيل سيكون ربطه بشرط غيرقانوني #نرفض_اللقاح_الاجباري — المحامي/حسن راشد العاطفي⚖️ (@hasanalatefi2) May 3, 2021

موضحا:(كون التطعيم ما زال تحت بند الطوارىء مما يجعله يصنف قانونيا كلقاح “تجريبي” لا يجوز اجبار اي شخص عليه، وبما ان حق التنقل حق دستوري اصيل سيكون ربطه بشرط غيرقانوني )

وذكر في تغريدة أخرى(نعم #نرفض_اللقاح_الاجباري ونرفض كل مايمنع من حقوقنا الدستوريه. السفر والتنقل حرية شخصيه لايتم منعها مهما كانت المبررات والأسباب.)

نعم #نرفض_اللقاح_الاجباري ونرفض كل مايمنع من حقوقنا الدستوريه.

السفر والتنقل حرية شخصيه لايتم منعها مهما كانت المبررات والأسباب. — المحامي/حسن راشد العاطفي⚖️ (@hasanalatefi2) May 3, 2021

لقاح كورونا في الكويت

هذا واستثنى قرار الحظر الكويتيين من أصحاب الفئات العمرية غير الخاضعة لتلقي اللقاح المضاد للفيروس.

وأفاد البيان سريان العمل بالتوجيه السابق الذي يحظر دخول غير الكويتيين إلى البلاد.

وكانت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في الكويت قد سجلت زيادة منذ بداية العام الجاري، وتتراوح حاليا بين 1300 و1500 حالة إصابة يوميا.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في الكويت حتى الآن نحو 277 ألف حالة إصابة، فضلا عن 1578 حالة وفاة.

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