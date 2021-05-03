اللقاح الاجباري في الكويت
اللقاح الاجباري في الكويت
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نرفض اللقاح الاجباري.. كويتيون ينتفضون ضد قرار الحكومة فرض التطعيم ولكن لماذا

كتب وطن
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سادت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت موجة غضب واسعة، اليوم الاثنين، عقب قرار الحكومة فرض اللقاح الاجباري بمصل كورونا لكل من يرغب في السفر.

اللقاح الاجباري في الكويت

وكانت وزارة الإعلام الكويتية أكدت في بيان اليوم، نقلا عن قرار أصدرته الحكومة، أن المواطنين الذين لم يحصلوا على لقاح مضاد لكوفيد-19 لن يتمكنوا من السفر إلى الخارج اعتبارا من 22 مايو/ أيار الجاري.

وتسبب هذا القرار بموجة غضب بين المواطنين، الذين دشنوا وسم تحت عنوان (#نرفض_اللقاح_الاجباري)، عبروا فيه عن استيائهم من قرار الحكومة فرض اللقاح إجباريا وهو ما يخالف تعليمات منظمة الصحة العالمية.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في بيان لها، أواخر أبريل الماضي أنها توصي بعدم فرض شرط التطعيم ضد كورونا، للسماح بالسفر.

وغرد النشطاء عبر الوسم مستنكرين هذا القرار الذي لم يناقش حتى بمجلس الأمة أو يطرح للنقاش الشعبي.

من جانبه غرد النائب الكويتي بمجلس الأمة فايز غنام الجمهور مستنكرا هذا الرقار:(اجبار الشعب على لقاح #تجريبي لحد الان لاتعرف اضراره وربطه كشرط للسفر وقد يكون له سلبيات خطيرة في المستقبل على صحة الانسان مرفوض.)

وتابع موضحا:(وخاصة أن هناك دول لاتشترط التطعيم، وزيرالصحة عليك ان تتحمل مسؤولياتك السياسية فلكل مواطن الحرية بالتطعيم من عدمه.)

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وكتب نواف الموزيري:(منظمة الصحة العالمية تقول شهادة اللقاح غير ضروريه للسفر وحقوق الانسان ترفض اللقاح الاجباري للانسان)

بينما غردت الدكتورة وفاء سبيتي:(من يريد التطعيم لا أحد يستطيع أن يمنعه، ومن لا يريد لا أحد يستطيع أن يجبره! نعم لـ حرية الاختيار)

هذا وشدد المحامي حسن راشد العاطفي، من جانبه على أن القرار باعتبار التطعيم شرط للسفر يخالف المواد ٣٠ و ٣١ من الدستور والقانون الدولي الانساني.

موضحا:(كون التطعيم ما زال تحت بند الطوارىء مما يجعله يصنف قانونيا كلقاح “تجريبي” لا يجوز اجبار اي شخص عليه، وبما ان حق التنقل حق دستوري اصيل سيكون ربطه بشرط غيرقانوني )

وذكر في تغريدة أخرى(نعم #نرفض_اللقاح_الاجباري ونرفض كل مايمنع من حقوقنا الدستوريه. السفر والتنقل حرية شخصيه لايتم منعها مهما كانت المبررات والأسباب.)

لقاح كورونا في الكويت

هذا واستثنى قرار الحظر الكويتيين من أصحاب الفئات العمرية غير الخاضعة لتلقي اللقاح المضاد للفيروس.

وأفاد البيان سريان العمل بالتوجيه السابق الذي يحظر دخول غير الكويتيين إلى البلاد.

وكانت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في الكويت قد سجلت زيادة منذ بداية العام الجاري، وتتراوح حاليا بين 1300 و1500 حالة إصابة يوميا.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في الكويت حتى الآن نحو 277 ألف حالة إصابة، فضلا عن 1578 حالة وفاة.

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