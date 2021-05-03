ما قصة الصورة التي نشرتها قمر اللبنانية لجمال عبدالناصر وتخصّ ابنها الذي أنجبته سراً!؟

أثارت الفنانة قمر اللبنانية الجدل من جديد حول قضية نسب ابنها الوحيد، الذي أنجبته بعد زواجها السري من رجل الأعمال المصري جمال مروان مدير قنوات ميلودي، والذي لم يعترف به حتى الآن.

نجل قمر اللبنانية حفيد جمال عبدالناصر

ونشرت قمر اللبنانية صورة عبر خاصية (الستوري) على حسابها الرسمي عبر (انستجرام)، تم تركيبها ووضع ابنها وسط كل من جمال مروان، والرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.

وكتبت قمر اللبنانية في تعليقها على الصورة: (الأب، الابن، الجد).

كما نشرت قمر صورة أخرى وهي تحمل ابنها بين يديها قبل سنوات، وعلقت: (يالله شو بحب هالصورة، جيمي كان عمره هون 3 شهور).

وتابعت قمر اللبنانية: (الحمدالله تحملت كل الصعوبات وأقسى الظروف وربيت ابني بفضل رب العالمين، الله يحمي أطفالنا جميعاً ويبتعلهم أيام حلوة ومستقبل مشرق).

الشبه بين (جيمي) وجمال مروان واضح!

وانقسم متابعو قمر إلى مصدق لها، بسبب الشبه بين الطفل ووالده، وما بين آخرون مشككين في الأمر.

ومما جاء في التعليقات: ( سبحان الله شبه كبير بين الابن وابوه الأنف والفم والدقن.. حتى لون عيونه..لان امه قمر عيونها مش ملونة).

وبنفس الرأي، كتب آخر: (الشبه بين الاب والابن اكبر دليل انه فعلا ابوه سبحان الله).

بينما تعاطف آخرون مع الطفل الذي بقي بدون نسب وكتب أحدهم: ( الخسران بس الطفل البريء الله لا يسامح لا الام ولا الاب).

وعلقت أخرى: ( الله يعينها يا حرام مافي اصعب من انه الابن يكبر ويسمع انه ابو ما معترف فيو.. اذا القريب انكره شلون الغريب الله يعينها).

وتساءل متابع: (بس ليش الدولة المصرية تتدخل زي ما عملوا مع احمد عز ولا في ناس و ناس).

وطالبت أخرى بإقرار قانون يحمي الأم والطفل في هذه الحالة، وكتبت: (متى يوجد عندنا قانون يوقف الرجال عن نزواتهم، لازم من وقفه حازمة تجاه عالنوعيات من الرجال).

وعبرت أخرى عن خوفها من مصير قمر بعد هذه الصورة، وكتبت: (جيمي جميل ماشاء الله .. خوفي من حركاتها دي يغتالوها هي و ولدها محدش يلعب بالنار و الدليل سعاد حسني و شيريهان).

واتهم آخر جمال مروان بالتسبب بتشويه صورة جمال عبدالناصر، وكتب: (هو بيسوي مثل أحمد عز وبالاخير غصب عنه بينتسب له اسف بس ان اسم الزعيم عبد الناصر يتشوه من أشكاله وطبعا هي تبي بزياده تنزل اسم عبد الناصر الله يرحمه).

قمر تنسب ابنها لجمال مروان في المستشفى

وسبق أن أثارت قمر الجدل قبل أعوام حين نشرت صورتين لابنها، وهو يضع سواراً في يده خاصاً بالمرضى داخل المستشفى، كتب عليه اسمه الثلاثي محمد جمال مروان.

وهو ما جعل المتابعون يعتقدون أنه تم حل القضية ودياً سرياً، وأن جمال مروان اعترف أخيراً بأبوته لنجل قمر اللبنانية.

لكن مقربين من عائلة جمال مروان نفوا الأمر في حينها، وأكدوا أنه تم إغلاق القضية في القضاء المصري، ولم تتمكن قمر من إثبات أبوة جمال مروان لابنها.

دعوى إثبات نسب

و كانت قمر اللبنانية قد لجأت إلى القضاء المصري عام 2010، وأقامت دعوى “إثبات نسب” ابنها ضد جمال مروان، ودخل الطرفان في نزاع طويل في المحاكم استمر سنوات.

واتهمت قمر حفيد جمال عبدالناصر، بسرقة ورقة زواجهما، وطالبته بإجراء تحليل DNA، بعدما خضعت هي والطفل للتحليل.

وتم تسليم تقرير نتائج سحب العينة آنذاك إلى السفارة المصرية في لبنان بعد التصديق عليه من الخارجية اللبنانية؛ التي أرسلتها بدورها إلى محكمة الأسرة المصرية، من أجل مقارنتها بتحليل DNA جمال مروان.

لكن جمال مروان رفض إجراء التحليل وأكد أنه لم يتزوجها.

وفي عام 2017، أصدرت الدائرة 114 في محكمة استئناف الأسرة حكمها برفض استئناف قمر اللبنانية وتأييد حكم أول درجة برفض قضية النسب وإلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة، نظراً لأن المحكمة أتاحت للمستأنفة المجال لإثبات “وجود الفراش” فيما بينها وبين جمال مروان.

إلا أن قمر اللبنانية تخاذلت عن إحضار الشهود، ولم تأت بجديد ضمن استئنافها، من شأنه تغيير وجهة الرأي في الحكم.

هذا ولا يزال الطفل جيمي (واسمه الحقيقي محمد)، والبالغ من العمر حالياً 11 عاماً، طفلاً غير شرعي، وترفض والدته قمر تسجيله حتى الآن تحت كنية رجل آخر.

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