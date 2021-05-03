“شاهد” برشلونة لم يستسلم بعد في الصراع على لقب الليغا ويواصل مطاردة المتصدر أتلتيكو مدريد

تألق فريق برشلونة الإسباني خارج قواعده على منافسه فالنسيا بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، في إطار منافسات الأسبوع ال34 من الدوري الإسباني.

ليحتل بتلك النتيجة وصافة ترتيب الدوري الممتاز متساويًا بعدد النقاط مع فريق ريال مدريد، في مباراة شهدت القوة والإثارة بين الفريقين.

ثلاثية فريق برشلونة

ونجح فريق برشلونة “الكتالوني” من هز شباك فريق فالنسيا “الخفافيش” في الدقيقة ال57 عبر ركلة جزاء سددها بقوة على يسار حارس الفريق المستضيف. ليقلص الفارق مع الفريق المنافس.

وفي الدقيقة 63 استطاع الفرنسي أنطوان غريزمان من تسجيل هدف بعد عرضية جميلة لتسكن بأقدام الديك الفرنسي في شباك فالنسيا.

ميسي وهدف والثالث

وعاد أسطورة فريق برشلونة الإسباني في الدقيقة ال63 من إحراز الهدف الثاني له في اللقاء والثالث لفريق برشلونة عبر ركلة ثابتة سجلها اللاعب الأرجنتيني على يمين حارس مرمى فريق فالنسيا.

ثنائية فالنسيا في شباك برشلونة

وسجل فريق فالنسيا “الخفافيش” هدف التقدم في المباراة عن طريق اللاعب “غابريل باوليستا” في الدقيقة ال50.

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فيما جاء الهدف الثاني في اللقاء بواسطة كارلوس سوليز في الدقيقة ال83، بتسديدة رائعة جاءت على يسار حارس فريق برشلونة الألماني “شتيغن”.

ميسي وركلة جزاء برشلونة

وحسب شبكة أوبتا للإحصاءات، يعد الركلة الجزاء التي أهدرها ليونيل ميسي في مباراة فريق برشلونة أمام فالنسيا، هي ثاني ركلة جزاء أمام نفس الفريق لأول مرة في تاريخه.

فيما تمكن فريق برشلونة من تحقيق الفوز بالليجا في 13 مباراة من أصل 16 مباراة، حصدوا فيها 74 نقطة على الأقل بعد مرور 34 جولة على المنافسة.

فالنسيا وإقالة مدربه جارسيا

وأعلن فريق فالنسيا في بيان رسمي له، عن إقالة مدربه “خافي جارسيا”. الذي يواجه يواجه أسوأ نتائج للفريق هذا الموسم، كما أنه يحتل في المركز ال14 من دوري الليغا الإسبانية.

قام نادي #فالنسيا🦇 اليوم بإبلاغ خافي غراسيا بإقالته من منصبه كمدرب للفريق الأول. ويود النادي أن يشكره على عمله وتفانيه خلال هذه الأشهر التي قضاها في الفريق ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل. وسيُشرف سالفادور غونزاليز "فورو" على تدريب الفريق الأول بشكل مؤقت. pic.twitter.com/0KO71U20FC — 🦇🍊🌊 نادي فالنسيا (@valenciacfArab) May 3, 2021

تشكيلة فريق برشلونة

ولعب المدرب الهولندي رونالد كومان 57 عاماً في تشكيلة أساسية أمام منافسه فالنسيا في مباراة حيث كان في حراسة الألماني تير شتيغن.

بينما في خط دفاع الفريق كلاً من: الإسباني جوردي ألبا، واللاعب الفرنسي كليمون لونجليه، والأوروغواياني رونالد أراخو، سيرجينو دست. جيرار بيكيه.

أما في مركز خط الوسط جاء كلاً من، اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، والهولندي فرينكي دي يونج.

فيما اعتمد المدرب في هجوم الفريق على اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان، ومواطنه عثمان ديمبيلي، إلى جانب مشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

تشكيلة فالنسيا

بينما لعب لعب المدير الفني لفريق فالنسيا ” خافيير جارسيا كارلوس” 51 عامًا بتشكيلة أساسية لمواجهة فريق برشلونة، في حراسة المرمي خاومي دومينيك.

وفي خط دفاع فريق الخفافيش كلاً من اللاعبين، خوسيه لويس جايا. جابرييل باوليستا . هوجو جيامون. داني فاس.

بينما لعب في خط الوسط، جونزالو جيديش. كارلوس سولير. أورو راسيتش. يونس موسى.

وفي خط الهجوم جاء ثنائي خط الهجوم، كيفن جاميرو. ماكسي جوميز.

الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني من جديد فريق أتلتيكو مدريد بعد فوزه الأخير ويسكا برصيد 76 نقطة. يليه في وصافة الترتيب فريق ريال مدريد برصيد 74 نقطة.

ترتيب برشلونة وإشبيلية

بينما جاء فريق برشلونة الإسباني يحتل بالمركز الثالث برصيد 74 نقطة متساويًا مع غريمه التقليدي ريال مدريد. أما في المركز الرابع جاء فريق إشبيلية برصيد 70 نقطة.

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق فياريال برصيد 52 نقطة في المركز السادس.

كما وجاء في المركز السابع من الترتيب فريق ريال بتيس برصيد 51 نقطة. بفارق نقطة وحيدة في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وفي المركز الثامن احتل فريق غرناطة برصيد 45 نقطة، بينما جاء فريق سيلتا فيغو برصيد 44 نقطة في المركز التاسع من الترتيب. أما في عاشر الترتيب جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 42 نقطة.

ترتيب فالنسيا في الدوري

ويأتي فريق فالنسيا الذي يقدم أسوء موسم له خلال منافسات الدوري الإسباني. في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 28 هدفاً.

وجاء في وصافة الترتيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا، بفارق هدفين عن المتصدر ليونيل ميسي.

بينما يأتي الإسباني في ثالث الترتيب الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال برصيد 20 هدفًا.

بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع اللاعب الأوروغواياني لويس سواريز الذي يحتل المركز الرابع برصيد 19 هدفًا.

وجاء المغربي يوسف النصيري اللاعب في صفوف فريق إشبيلية في ترتيب المركز الخامس من الترتيب برصيد 17 هدفًا. في إطار منافسات الدوري الإسباني الموسم الجاري 2020-2021.

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