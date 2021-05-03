هذه أول دولة عربية تمنع إقامة صلاة عيد الفطر .. إليكم السبب

باتت سلطنة عمان أول دولة عربية تعلن عدم إقامة صلاة عيد الفطر الذي يحل بعد نحو 10 أيام .

سبب عدم إقامة صلاة عيد الفطر في سلطنة عمان

وقررت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، في سلطنة عمان عدم إقامة صلاة عيد الفطر ومنع التجمعات والاحتفالات بكافة أنواعها في مختلف المواقع، بما فيها الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة، خلال أيام العيد.

وعزت اللجنة هذا القرار إلى “وقاية المجتمع من هذا الوباء ومخاطره الصحيّة الكبيرة”.

في هذا الصدد، أصدرت اللجنة أيضاً قراراً بـ”تعليق حضور الموظّفين إلى مقارّ عملهم، واعتماد نظام العمل عن بعد ابتداءً من 9 إلى 11 مايو/أيار الجاري”.

استمرار قرار حظر جميع الأنشطة التجاريّة

كما قررت “استمرار العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة التاسعة مساء (الأحد) حتى الساعة الرابعة من صباح 8 مايو/أيار (بالتوقيت المحلي) في كافة محافظات السلطنة (11)”.

إلا أنه سيتم استثناء متاجر المواد الغذائية ومحطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات. كما ستسمح السلطات بخدمات التوصيل للمنازل لجميع البضائع خلال فترة الحظر.

فضلاً عن ذلك، أشارت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا إلى أنها في حالة انعقاد دائم، وأنها تقوم بمراجعة مستمرّة لقراراتها وفقاً لتطوّرات الوضع الوبائي.

كانت وزارة الصحة العمانية قد أعلنت، في بيان، الأحد، أن إجمالي إصابات كورونا في السلطنة ارتفع إلى 195807، بينها 2043 وفاة، بجانب 176833 حالة تعاف.

بيان رقم 342

2 مايو 2021 الإحصائية من تاريخ 29 أبريل 2021 م إلى تاريخ 1 مايو 2021م #عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/NR8XUrNXke — وزارة الصحة – عُمان (@OmaniMOH) May 2, 2021

يشار على أنه خلال شهر رمضان المبارك، أعلنت دول عربية بينها سلطنة عمان، عدم إقامة صلاة التروايح.

سلطنة عمان أول دولة خليجية تعلن عدم ثبوت رؤية هلال رمضان

كانت سلطنة عمان خالفت استطلاع رؤية هلال رمضان باقي دول الخليج التي اعلنته يوم ثلاثاء، واعلنته عمان يوم الاربعاء .

وبحسب ما قال التلفزيون العماني، فإنه وخلال تحري الهلال لهذا العام، ووفق ما أوضحته التقارير الفلكية، كان القمر في مرحلة الاقتران يوم الاثنين عند الساعة السادسة و31 دقيقة صباحا.

ونزل القمر عند الساعة السادسة 47 دقيقة مساء، وغربت الشمس عند الساعة السادسة و27 دقيقة مساءً.

وأوضح بأن السلطات العمانية لم تتلقى أي بلاغات حول رؤية هلال الشهر المبارك، ليكون الثلاثاء المتمم لشهر شعبان، والأربعاء غرة شهر رمضان.

ونشرت وزارة الأوقاف العمانية بيانا لها عبر منصاتها عبر مواقع التواصل أكدت فيه عدم ثبوت رؤية الهلال لهذا العام، الاثنين.

بيان عدم ثبوت رؤية

هلال شهر رمضان لعام 1442هـ pic.twitter.com/hAYFa2ZhJN — وزارة الأوقاف والشؤون الدينية – سلطنة عمان (@meraoman) April 12, 2021

وانتقد العديد من المغردين العمانيين إساءة البعض على مواقع التواصل بالوطن العربي، لسلطنة عمان بسبب مخالفتها استطلاع رؤية هلال رمضان وإعلانها، الأربعاء، أول أيام الشهر الكريم على خلاف بقية دول الخليج.

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