زهير الصديق يقلب قضية اغتيال الحريري رأسا على عقب: ما قصة اختطافه بأحد قصور السعودية؟

في تصريحات جديدة أربكت المشهد السياسي في لبنان، كشف زهير محمد الصديق المعروف بالشاهد الملك، في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، أنه تم تهديده وإرغامه على تقديم روايته الأولى، والتي اتهم فيها الحكومة السورية بالوقوف وراء اغتيال الحريري.

الشاهد الملك غير أقواله

وجاءت تصريحات “الصديق” خلال استضافة الإعلامي اللبناني رضوان مرتضى، له حيث غير أقواله التي أدلى بها بعد جريمة الاغتيال.

زهير الصديق زعم في حواره أنه ظلّ مختطفا لنحو 16 سنة بتوجيه من سعد الحريري، ورئيس فرع المعلومات السابق وسام الحسن.

وأضاف أنه أدلى باعترافاته السابقة تحت الضغط، وتحت تهديد أسرته وأولاده.

وكشف أيضا عن سفره للسعودية بعد الاغتيال بنحو شهرين، ليتم سوقه إلى أحد قصور جدة، لمقابلة أشخاص سعوديين، وإرغامه على تبني روايته الأولى.

كما أوضح أنه لا يستطيع الكشف عن مكان إقامته، أو الدولة التي يقطن بها حاليا، خوفا على حياته.

ويشار إلى أنه بعدما اعترف سابقا بدوره في مراقبة سعد الحريري بتكليف من المخابرات السورية، أثنى الصديق في ظهوره الجديد على رئيس النظام بشار الأسد، قائلا إنه وقف إلى جانبه.

ويتهم الإعلام الموالي للنظام السوري، وحزب الله، لجنة التحقيق الدولية المكلفة بالقضية، بأنها بنت اتهامها للنظام في اغتيال الحريري، بناء على أقوال الصديق، الذي غيرها الآن بعد نحو 14 سنة.

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ولفت الصديق إلى أن لديه 11 وثيقة على الحريري وعلى صحة روايته الجديدة.

وقال إنه سيكشفها قريبا وطلب من الرئيس اللبناني منحه اللجوء لكي يكشف كل الحقائق التي لديه.

وعن توقيت خروجه إلى الإعلام بعد شهور من صدور قرار من المحكمة الدولية يتهم عنصرا من حزب الله باغتيال الحريري، قال الصديق؛ إن هذا الأمر مرتبط بتمكنه مؤخرا من الهروب من الاحتجاز، حيث كان معتقلا في فرنسا.

اللواء جميل السيد يتحدث

من جانبه علق مدير الأمن العام اللبناني السابق، اللواء جميل السيد، أحد أبرز المتورطين باغتيال الحريري (اعتقل 3 سنوات)؛ وقال إن سعد الحريري هو من طلب من الصديق تغيير إفاداته الأولية قبل توجهه للمحكمة الدولية، وهو ما أدان السيد حينها.

تابع!

٢٠١٢سلّمتنا المحكمة الدولية وثائق الصدّيق وشهود الزور لأن لا صلاحية لديها لملاحقتهم!

تقدمنا بدعوى في لبنان،

ميرزا مدعي تمييز وغسان عويدات قاضي تحقيق بيروت،

قالا: مش صلاحيتنا!

وصار عويدات مدعي تمييز بإصرار من سعد!

أنتم أصل شهود الزور،

تاجرتم بدم الشهيد لتركبوا على ظهر الناس! — اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) May 2, 2021

وقال السيد مخاطبا سعد الحريري، وآخرين: “تاجرتم بدم الشهيد لتركبوا على ظهر الناس!”.

ولم يصدر أي تعليق من قبل تيار المستقبل الذي يقوده الحريري عن الشهادة التي قدمها الصديق.

من هو رفيق الحريري؟

ومعروف أن رفيق الحريري المولود في 1 نوفمبر 1944، والمتوفي في 14 فبراير 2005، هو زعيم لبناني ورئيس وزراء لبنان الأسبق ورجل أعمال.

وكان الحريري يعتبر من كبار رجال الأعمال في العالم، وهو يحمل الجنسيتين اللبنانية والسعودية.

لعب رفيق دورًا مهمًا في إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية وإعمار لبنان بعدها.

وقام بالعديد من الأعمال الخيرية وكان أشهرها تقديم منح طلابية للدراسات الجامعية لأكثر من 36000 شاب وشابة من كل الطوائف اللبنانية على مدى 20 عامًا.

إضافة إلى تقديم المساعدات لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان ومساعدة دور الأيتام والعجزة وإنقاذ جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية من الديون.

اغتيال رفيق الحريري

اغتيل رفيق الحريري يوم 14 فبراير 2005 بمتفجرة تزن أكثر من 1000 كلغ من التي أن تي.

وسبَّبَ اغتياله قيام ثورة الأرز التي أخرجت الجيش السوري من لبنان.

وأدت إلى قيام محكمة دولية من أجل الكشف عن القتلة ومحاكمتهم، والتي أدانت في حكمها الصادر في 18 أغسطس 2020، المتهم سليم عياش في الضلوع في عملية الاغتيال.

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