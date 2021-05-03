الراحل دافيدي أستوري
الراحل دافيدي أستوري
Imageرياضة

الحكم على طبيب تسبب بوفاة اللاعب الراحل أستوري بالسجن والغرامة المالية

كتب وطن
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أصدرت محكمة إيطالية الحكم بالحبس على الطبيب “جيورجيو غالانتي”، المدير السابق للمركز الطب الرياضي، داخل مشفى فلورنسا لمدة عام كامل.

بعد ثبوت  التهم  عليه بوفاة اللاعب الإيطالي “دافيدي أستوري” قائد فريق فيورنتينا عن عمر يناهز 31 عامًا.

كما وحكم على الطبيب المتهم “غالانتي”، بدفع تعويضات بشكل مؤقت عن الأضرار، وقد بلغت قيمتها 2 مليون و90 ألف يورو.

تفاصيل وفاة أستوري

وكشفت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، في خبر لها نشر اليوم الإثنين، بأن محكمة إيطالية قد أقرت خلال جلسة النطق بالحكم على الطبيب “غالانتي”.

المتهم بالتسبب بوفاة اللاعب الإيطالي “أستوري” بأزمة قلبية خلال نومه في أحد الفنادق عام 2018م.

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وأردفت الصحيفة الإيطالية، قائلة: ” التحقيقات أظهرت وجود الإهمال من قبل الطبيب المتهم في تلك الحادثة بسبب الفشل في تشخيص المرض للاعب والتي تسببت في وفاته”.

وبينت الصحيفة، بأن التقرير الطبي كشف على أن اعتلال عضلة القلب الناتج عن عدم انتظام ضربات القلب البطيني كان سبب وفاة اللاعب الإيطالي أستوري.

وكان على الطبيب المتهم إجراء المزيد من الفحوصات للاعب أستوري ومنعه من ممارسة رياضة كرة القدم.

العثور على اللاعب أستوري

وعثر على المدافع الإيطالي “دافيدي أستوري”، في غرفته داخل فندق في أوديني، حيث أن اللاعب يستعد لمشاركة فريقه فيورنتينا أمام منافسه أودينيزي في منافسات الدوري الإيطالي “الكالتشيو”، خلال موسم عام 2018-2019م.

الطبيب المتهم وفريق فيورنتينا

وقد وقع الطبيب “غالانتي” المتسبب في وفاة اللاعب أستوري، على عقد كمستشار رياضي داخل صفوف فريق فيورنتينا، في العاشر من شهر يوليو/ حزيران عام 2017م.

وأثناء جلسة المحاكمة بحق الطبيب المدان في قضية وفاة اللاعب الإيطالي “أستوري”، أكد ممثلو الادعاء العام خلال الجلسة بأن الطبيب كان يجب عليه أن يخضع للمزيد من الفحوصات الطبية لاختبار عضلة القلب.

فيما سيستأنف قرار الحكم الصادر على الطبيب المتهم والمحكوم عليه بالحبس لمدة عام، وفق ما أكده محامي الطبيب عقب إصدار الحكم ضده، على خلفية الإهمال والتسبب في وفاة اللاعب “أستوري”.

أستوري وحياته الشخصية

وولد اللاعب الإيطالي الراحل “أستوري” في مدينة لومبارديا الإيطالية عام 1987م، حيث لعب في العديد من الأندية الإيطالية من أبرزها روما وكالياري.

واستقر المدافع “أستروي” في نهاية المطاف داخل صفوف فريق فورنيتنا منذ عام 2015م حتى وفاته في شهر مارس/ أذار عام 2018م.

حصيلة أهداف الراحل أستوري

كما وسجل خلال مسيرته مع الأندية الإيطالية قبل وفاته 8 أهداف، فيما ظهر 14 مرة مع منتخب بلاده إيطاليا محرزا الهدف الوحيد.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويحتل فريق الانتر ميلان  صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 82 نقطة، كما جاء المنافس أتالانتا في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 69 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن فريق الانتر ميلان المنفرد في صدارة الترتيب.

ترتيب نابولي والميلان 

فيما جاء فريق يوفنتوس والميلان، اللذان يحتلان المركزان الثالث والرابع من الترتيب بنفس النقاط مع وصيف ترتيب الدوري فريق نابولي.

وجاء في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” فريق نابولي الإيطالي برصيد 67 نقطة.

روما ولاتسيو في الدوري

وفي المركز السادس جاء فريق لاتسيو برصيد 64 نقطة، يليه فريق روما الإيطالي في المركز السابع من الترتيب برصيد 55 نقطة.

بينما جاء في المركز الثامن فريق ساسولو من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، وفي المركز التاسع فريق سامبدرويا برصيد 42 نقطة.

متساويًا  بذلك مع فريق هيلاس فيرونا بنفس عدد النقاط في عاشر ترتيب منافسات الدوري الممتاز الموسم الجاري.

هدافو الدوري الإيطالي

ويتربع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة هدافي ترتيب “الكالتشيو” الإيطالي، مع فريق يوفنتوس برصيد 27 هدفًا.

وقد جاء في وصافة ترتيب هدافي الدوري بالمركز الثاني المهاجم البلجيكي في فريق المتصدر الانتر ميلان برصيد 21 هدفًا.

أما في ثالث الترتيب جاء اللاعب لويس مورييل في فريق أتالانتا برصيد 19 هدفًا، وفي المركز الرابع جاء اللاعب سيمي في فريق كروتوني بنفس عدد الأهداف.

بينما في المركز الخامس من الترتيب جاء اللاعب تشيرو إيموبيلي، في فريق لاتسيو برصيد 18 هدفًا خلال منافسات الدوري “الكالتشيو” 2020-2021م.

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