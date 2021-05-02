صحيفة إسبانية تتوقع الفائز بلقب الدوري الإسباني للموسم الحالي

لم يحسم بعد الصراع على لقب الدوري الإسباني “الليغا”، وسط المنافسة الشديدة بين الفرق الأربعة الكبار أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة وإشبيلية.

الدوري الإسباني والصراع على اللقب

وبعد انتهاء الأسبوع ال34 من منافسات الدوري الإسباني، والاقتراب من الجولة ال38 الأخيرة. ما زال فريق أتلتيكو مدريد ينفرد في صدارة الترتيب برصيد 76 نقطة.

بفارق نقطتين عن أقرب المنافسين عن الوصيف فريق ريال مدريد الإسباني، الذي حقق الفوز في مباراته الأخيرة على ميدانه في مباراة مثيرة أمام منافسه الضيف أوساسونا.

كما ويحتل فريق برشلونة في ثالث الترتيب بفارق خمس نقاط عن متصدر الترتيب، ويمكنه تقليص الفارق في مباراة أمام منافسه فالنسيا إلى ثلاثة نقاط في المواجهة القادمة.

إشبيلية الصراع في الدوري الإسباني

كما ويأتي فريق إشبيلية في المركز الرابع من الترتيب برصيد 70 نقطة، الذي لديه مباراة قوية أمام منافسه أتلتيك بيلباو في ختام الجولة الأسبوع ال34 من دوري “الليغا” الإسبانية.

بطل لقب الدوري الإسباني

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية نتائج الاستفتاء الذي أجرته عن الفريق المتوج بلقب الدوري الإسباني للدرجة الممتازة “الليغا” خلال منافسات الموسم الجاري.

حيث أن جل الأصوات جاءت لصالح فريق ريال مدريد الإسباني بنسبة 64% من المشاركين في الاستفتاء.

للمرة الثانية على التوالي. بعد تحقيقه في الموسم الماضي. بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

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بينما توقع 18% فريق برشلونة الإسباني، في حين توقع 15% من المصوتين في الاستفتاء حصول فريق أتلتيكو مدريد على اللقب. وجاء في أدنى ترتيب الأصوات فريق إشبيلية الإسباني بنسبة 3% من الأصوات.

ورغم إجراء صحيفة ماركا الإسبانية الشهيرة في عالم الرياضة، إلا أن كرة القدم تحمل في طيتها المفاجأة. في ظل تقارب النقاط بين المنافسين الكبار على صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

كومان وعقوبة الطرد

وأفادت تقارير إسبانية، بأن المدرب الهولندي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني يواجه عقوبة الطرد من قيادة تدريب الفريق.

وسط مؤشرات في اختيار البديل وهو الإسباني تشافي أسطورة خط الوسط الفريق الكتالوني.

إلا أن تتويج المدرب كومان في الحصول على لقب الليغا الوحيد أمام والمتبقي للصراع عليه خلال الموسم الجاري في الدوري الإسباني، سيكون خيار رئيس برشلونة في إبقاء المدرب في الفريق وتمديد عقده.

La course au titre est plus folle que jamais en #LaLigaSantander !🏆🔥#LiveStandings pic.twitter.com/fXmp5yzcG8 — LaLiga (@LaLigaFRA) May 1, 2021

على الرغم من تتويج الفريق بكأس ملك إسبانيا. في ظل الأزمة التي مر بها الفريق الإسباني، والتي أثرت على مستوى أداء الفرق مع انطلاق الموسم الحالي.

زيدان وسيموني والعين على اللقب

ويسعى مدرب فريق ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، في الحصول على لقب الليغا الإسبانية للمرة الثانية على التوالي والدفاع على لقبه.

وكذلك دييغو سيموني الذي يقاتل بشراسة من أجل التتويج باللقب الوحيد له. بعد خروجه من منافسات دوري أبطال أوروبا 2020-2021. وبقاء الفريق الإسباني الوحيد فريق ريال مدريد.

ترتيب الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني من جديد فريق أتلتيكو مدريد بعد فوزه الأخير ويسكا برصيد 76 نقطة. يليه في وصافة الترتيب فريق ريال مدريد برصيد 74 نقطة.

ترتيب برشلونة وإشبيلية

بينما جاء فريق برشلونة الإسباني يحتل بالمركز الثالث برصيد 71 نقطة متساويًا مع غريمه التقليدي ريال مدريد. أما في المركز الرابع جاء فريق إشبيلية برصيد 70 نقطة.

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 53 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن فريق ريال بتيس برصيد 50 نقطة في المركز السادس.

وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز السابع من الترتيب فريق فياريال برصيد 49 نقطة.

فيما جاء في المركز الثامن فريق غرناطة برصيد 45 نقطة، بينما جاء فريق سيلتا فيغو برصيد 44 نقطة في المركز التاسع من الترتيب. متساويًا في عدد النقاط مع أتلتيك بيلباو في عاشر ترتيب الدوري الإسباني.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 26 هدفاً.

وجاء في وصافة الترتيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا، بفارق هدفين عن المتصدر ليونيل ميسي.

بينما يأتي الإسباني في ثالث الترتيب الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال برصيد 20 هدفًا.

بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع اللاعب الأوروغواياني لويس سواريز الذي يحتل المركز الرابع برصيد 19 هدفًا.

كما وجاء المهاجم المغربي يوسف النصيري في صفوف فريق إشبيلية في المركز الخامس من الترتيب برصيد 17 هدفًا. في إطار منافسات الدوري الإسباني الموسم الجاري 2020-2021.

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