“شاهد” أثناء اعتراضه الكرة .. مدافع دورتموند الألماني يتعرض لإصابة مروعة وقاسية

في مشهد مرعب تعرض اللاعب الإسباني “ماتيو جاومي” 21 عامًا، لاعب الظهير الأيمن في فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

بالتواء حاد قد تسبب بكسر، أثناء قطع اللاعب لكرة جمعت فريقه مع منافسه هولتشتاين في النصف النهائي من كأس ألمانيا يوم أمس السبت.

مدافع دورتموند ماتيو

جاء المشهد القاسي والغير المألوف في عالم كرة القدم. في الدقيقة ال63 من مباراة فريق دروتموند وهولشتاين، بعد قيام المدافع الإسباني ماتيو بملاحقة لاعبي الفريق المنافس لقطع الكرة من أمامه.

إصابة ماتيو موري لاعب بروسيا دورتموند المروعة في قبل نهائي كأس ألمانيا. دورتموند هزم هولشتاين كيل 5-0. وصعد لمواجهة لايبزغ في المباراة النهائية. هولشتاين كيل كان قد فجر مفاجأة مدوية حينما أطاح ببايرن ميونخ من البطولة. pic.twitter.com/Q7DZt4sMVy — إرم سبورت (@EremSports) May 1, 2021

ليقوم بمد قدمه اليمنى إلى أقصى حد نحو الأمام كما هو واضح في المقطع الذي تداوله النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حيث نجح في لمس الكرة، لكن قدمه اليمني قد اصطدمت بعد ذلك في الأرض.

الجهاز الطبي لفريق دورتموند

ليتعرض إلى التواء بشكل حاد قد تسبب في كسر بمشهد مروع لكل مشاهد لذلك المقطع، فيما هرع الجهاز الطبي سريعًا لإسعاف اللاعب.

وقد شهد مقطع الفيديو الألم الشديد للاعب بعد تعرضه للإصابة داخل أرضية الملعب، كما وظهر على زملائه الخوف الشديد خلال متابعته لذلك المشهد القاسي.

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كان من بينهم هداف فريق دورتموند النرويجي “إيرلينغ هالاند”. الذي شاهد المباراة من على مدرجات الملعب. فيما تم نقل اللاعب الإسباني “موري”، بعد تعرضه لتلك الإصابة الخطيرة. على الفور لتلقي العلاج.

وسيخضع اللاعب الإسباني ماتيو موري علمية جراحية بعد تعرضه للإلتواء الحاد في قدمه. حيث سيغيب بذلك عن المباريات القادمة حتى نهاية الموسم الجاري.

تفاصيل مواجهة دورتموند وهولشتالين

ونجح فريق دورتموند الألماني من تحقيق الانتصار الكبير على منافسه هولشتاين كيل بخماسية نظيفة دون رد، في دور النصف النهائي من كأس ألمانيا.

نادي #بروسيا_دورتموند يعلن غياب مدافعه ماتيو #موري لفترة طويلة بعد ثبوت إصابته في أربطة الركبة خلال مباراة الفريق أمام هولستاين كيل أمس السبت في المربع الذهبي لكأس #ألمانيا pic.twitter.com/rJpApLzpln — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) May 2, 2021

أهداف فريق دورتموند الألماني

وأحرز اللاعب الأمريكي “جيوفاني رينا” 18 عامًا لاعب الوسط في فريق بوروسيا دورتموند الألماني هدفي التقدم للفريق في الدقيقتين ال16 وال22.

فيما سجل الهدف الثالث اللاعب الألماني “ماركو رويس” 31 عامًا في الدقيقة ال26 بتسديدة قوية سجلها اللاعب من داخل منطقة الجزاء في شباك منافسه هولشتاين.

سباستيان كيل: ماتيو موري يعاني من إصابة خطيرة في الرباط في ركبته ، سيكون بعيدا لفترة طويلة ولكي نكون منصفين ساهم ذلك بالطبع أيضاً في خفض فرحة ما بعد المباراة قليلاً. pic.twitter.com/NrIgBMAuWb — منبر دورتموند #نحو_الخامسة (@BVBNEWZ) May 2, 2021

وفي الدقيقة ال32 جاء الهدف الرابع من عمر زمن الشوط الأول، عن طريق اللاعب البلجيكي تورغان هازارد 25 عامًا. وهو الأخ الأصغر لنجم فريق ريال مدريد الإسباني إيدين هازارد.

وجاء الهدف الخامس في شباك هولتشاين مع نهاية مجريات الشوط الأول، بواسطة لاعب الوسط الإنجليزي “جود بيلينغهام” 17 عامًا. لينتهي اللقاء بخمس أهدف نظيفة دون رد.

المباراة النهائية لكأس ألمانيا

وبهذا الفوز يلتحق فريق بوروسيا دورتموند وفريق بلايبزيغ في مباراة القمة والنهائية على لقب كأس ألمانيا.

حيث من المقرر أن تقام في الثالث عشر من شهر مايو/ آيار الجاري، في العاصمة الألمانية على ملعب “برلين” الأولمبي.

ترتيب الدوري الألماني

ويتربع فريق البايرن ميونيخ على صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 71 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق أر بي ليبزيج برصد 64 نقطة.

وفي المركز الثالث جاء فريق فولفسبورغ برصيد 57 نقطة. بينما جاء فريق آينتراخت بفارق نقطة وحيدة في المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

🎥 إصابة قوية جداً تعرض لها الاسباني الشاب ماتيو موري لاعب دورتموند قبل قليل😖pic.twitter.com/mQJhg3RWoG — نَص تكتيكي (@tactext) May 1, 2021

كما جاء في خامس ترتيب الدوري فريق دورتموند الألماني برصيد 55 نقطة، فيما جاء فريق ليفركوزن في المركز السادس برصيد 50 نقطة.

وفي ترتيب المركز السابع جاء فريق بوروسيا مونشغلادباخ برصيد 46 نقطة، وفي المركز الثامن جاء فريق يونيون برلين متساوي بنفس النقاط.

أما في المركز التاسع جاء فريق فرايبورغ برصيد 41 نقطة، بينما جاء في عاشر جدول الترتيب فريق شتوتغارت برصيد 39 نقطة. خلال منافسات الدوري الألماني 2020-2021.

هدافي الدوري الألماني

ويحتل صدارة ترتيب الدوري الألماني الهولندي ” روبرت ليفاندوفسكي” مع فريق بايرن ميونيخ برصيد 36 هدفًا، يليه في الترتيب اللاعب البرتغالي “أندريه سيلفا” المهاجم في صفوف فريق برصيد آينتراخت فرانكفورت 25 هدفًا.

ويأتي في المركز الثالث اللاعب النرويجي “إيرلينغ هالاند” مع فريق بورسيا دورتموند، متساوي بعدد الأهداف مع اللاعب البرتغالي سيلفا.

إصابة لاعب دورتموند ماتيو موري بالأمس 💔😢 pic.twitter.com/tOVKVqc0lZ — مرصد كرة القدم (@marsadfootball) May 2, 2021

وجاء في المركز الثالث اللاعب “فوتر فيغورست” مع فريق فولفسبورغ برصيد 20 هدفًا، بينما جاء في رابع الترتيب اللاعب “اندريج كراماريتش” مع فريق هوفنهايم برصيد 17 هدفًا.

أما في المركز الخامس يأتي اللاعب “ساسا كالادزيتش” المهاجم في فريق شتوتجارت برصيد 14 هدفًا. خلال منافسات الدوري الألماني 2020-2021.

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