رونالدو يفلت من نحس التهديف ويحطم أسوأ رقم قياسي مع فريق يوفنتوس

بعد صيامه عن التهديف في الجولات الأخيرة، خلال مشاركته مع فريق يوفنتوس. عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

إلى التهديف وتسجيل هدفين في مباراته أمام منافسه أودينيزي، في الجولة ال34 من الدوري الإيطالي.

رونالدو والصيام عن التهديف

وقد فشل الدون رونالدو في التسجيل في المباريات الثلاثة الأخيرة التي خاضها مع فريق “السيدة العجوز” الإيطالي، أمام فريق جنوى وبارما وفيورنتينا.

فيما غاب عن مواجهة فريق أتالانتا نتيجة عدم شعوره بعدم الراحة والتعب في التدريبات التي خاضها مع فريق اليوفي.

هدفي رونالدو

وسجل رونالدو هدفي اللقاء في الدقيقة ال83 عبر ركلة جزاء سددها اللاعب في شباك منافسه أودينيزي، فيما جاء هدف الثاني له في الدقيقة ال89 قبل نهاية المباراة.

الرقم القياسي الأسوأ ورونالدو

ووصل الدون رونالدو صيامه عن التهديف مع فريق يوفنتوس الإيطالي، ليعود بعد ثلاثة مباريات واجه فيها اللاعب ليسجل “صاروخ ماديرا”. أمام منافسه أودينيزي.

ليحطم الرقم القياسي الأسوأ بقيمص فريق يوفنتوس، حيث قد غاب رونالدو عن تسجيل الأهداف ل359 دقيقة في الموسم الأول له مع فريق يوفنتوس في موسم 2018-2019م.

يوفنتوس والخروج من المنافسة

فيما خرج فريق يوفنتوس الإيطالي من الصراع عن دائرة المنافسة والصراع على لقب الدوري الإيطالي “الكالتشيو”، الذي توج بها 9 مرات على التوالي.

كما وودع منافسات دوري أبطال أوروبا من دور ال 16 أمام فريق بورتو البرتغالي. الذي خرج كذلك من دور الربع النهائي أمام فريق تشيلسي الإنجليزي.

نتائج يوفنتوس مع رونالدو

وقد حقق فريق يوفنتوس ثلاثة انتصارات فقط من سبعة مباريات خاضها الفريق، فيما يصارع فريق يوفنتوس بعد فقدانه الأمل.

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في التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، على البقاء والتواجد في منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 82 نقطة. كما جاء المنافس أتالانتا في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 69 نقطة. وبفارق 13 نقطة عن فريق الانتر ميلان المنفرد في صدارة الترتيب.

كريستيانو رونالدو شارك ب 30 هدف في 30 مباراة بالدوري الايطالي 🔥🔥

27 هدف

3 اسيست pic.twitter.com/4Qo30yjpPb — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) May 2, 2021

أما في المركز الثالث. فقد جاء فريق الميلان الإيطالي برصيد 69 نقطة. وفي المركز الرابع فريق نابولي الإيطالي، متساويًا بعدد النقاط مع فريق الميلان.

تراجع روما يوفنتوس في الترتيب

كما جاء في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 67 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع فريق نابولي.

وفي المركز السادس جاء فريق لاتسيو برصيد 64 نقطة. يليه فريق روما الإيطالي في المركز السابع من الترتيب برصيد 55 نقطة.

بينما جاء في المركز الثامن فريق ساسولو من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، وفي المركز التاسع فريق سامبدرويا برصيد 42 نقطة.

تراجع هيلاس فيرونا وجنوى في الدوري الإيطالي

أما في عاشر الترتيب جاء فريق هيلاس فيرونا متساويًا بعدد النقاط مع فريق سامبدرويا بعدد النقاط، وفي المركز الحادية عشر من الترتيب جاء فريق أودينيزي برصيد 42 نقطة.

وجاء فريق بولونيا متساوي في عدد النقاط مع فريق أودينيزي في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة، كما احتل فريق جنوى في المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة.

83 ' رونالدو يكسب ركلة جزاء

84 ' رونالدو يسجل التعادل

90 ' رونالدو يسجل هدف الفوز في كل مره تظن بها أنه وضع نقطه أخر السطر ، تكتشف أنها كانت مجرد فاصلة .. pic.twitter.com/uLggHhfagQ — ماجد صديق بيتروس (@imj2ov_) May 2, 2021

بينما جاء فريق فيورنتينا في المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة، وفي المركز الخامس عشر جاء فريق سبيزيا برصيد 34 نقطة.

ترتيب بارما وكروتي في أدني الدوري الإيطالي

أما في المركز الخامس عشر جاء فريق سبيزيا برصيد 34 نقطة، وفي المركز السادس عشر جاء فريق تورينتو برصيد 31 نقطة، متساويًا مع فريق كالياري وبينفينتو في المركزين السابع عشر والثامن عشر بنفس النقاط.

وجاء في الترتيب ما قبل الأخير فريق بارما في المركز التاسع عشر برصيد 20 نقطة. بينما جاء في أدنى الترتيب فريق كروتوني برصيد 18 نقطة.

هدافي الدوري الإيطالي

ويتربع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة ترتيب “الكالتشيو” الإيطالي مع فريق يوفنتوس برصيد 27 هدفًا.

وقد جاء في وصافة ترتيب هدافي الدوري بالمركز الثاني المهاجم البلجيكي في فريق المتصدر الانتر ميلان برصيد 21 هدفًا.

عاجل: إنتر ميلان يتوج رسميًا بلقب الدوري الإيطالي للمرة الـ19 في تاريخه بعد غياب 11 عامًا ⚫️🔵🏆 pic.twitter.com/2KayMI4QFB — Screen Mix (@ScreenMix) May 2, 2021

أما في ثالث الترتيب جاء اللاعب لويس مورييل في فريق أتالانتا برصيد 19 هدفًا. وفي المركز الرابع جاء اللاعب سيمي في فريق كروتوني بنفس عدد الأهداف.

بينما في المركز الخامس من الترتيب جاء اللاعب تشيرو إيموبيلي في فريق لاتسيو برصيد 18 هدفًا خلال منافسات الدوري “الكالتشيو” الموسم الجاري.

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