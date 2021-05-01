رياض محرز يقاطع شبكات التواصل الاجتماعي ماذا يدور؟!

أعلن النجم الدولي الجزائري رياض محرز، والمهاجم في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي. عن انضمامه إلى الحملة الواسعة.

لمقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي من أجل محاربة العنصرية وخطاب الكراهية في عالم كرة القدم.

We are switching off our social media channels from 3pm on Friday 30 April, until 23:59pm on Monday 3 May, in response to sustained and ongoing online abuse.#Enough | #StopOnlineAbuse pic.twitter.com/AhFKnzR9vC — Riyad Mahrez (@Mahrez22) April 30, 2021

رياض محرز والمقاطعة

وقد نشر اللاعب محرز تغريده عبر حسابة الرسمي عبر منصة “تويتر”، جاء فيها: ” سنقوم بإيقاف تشغيل منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا”.

وأردف رسال محرز، ” ستبدأ الحملة المقاطعة من الساعة الثالثة من مساء يوم الجمعة 30 إبريل وحتى الثانية عشر من مساء يوم الإثنين الثالث من مايو ردًا على الإساءة عبر شبكة الإنترنت”.

الدور الأخلاقي ورياض محرز

ويأتي مقاطعة الجزائري رياض محرز لمنصات شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث، الفيسبوك وتويتر والانستغرام، طوال تلك الفترة التي جاءت في تغريدته التي نشرها عبر حسابه الخاص.

في إطار التزامه بالدور الأخلاقي بمحاربة العنصرية والكراهية في عالم كرة القدم، كما ويصل عدد المتابعين للاعب الجزائري محرز عبر مواقع التواصل الاجتماعي نحو 15 مليون شخص في أرجاء دول العالم.

مبادرة الأندية الإنجليزية

وقد بادرت مختلف الأندية في الدوري الإنجليزي، في مختلف الدرجات والهيئات الكروية في انجلترا. بحملة قوية لمقاطعة لكل منصات التواصل الاجتماعي.

كما وانضمت العديد من الاتحادات في القارة الأوروبية من أبرزها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى شخصيات عالمية.

من أبرزهم قائد فريق برشلونة ليونيل ميسي. الذي احتفل بوصول عدد المتابعين إلى 200 مليون على منصة الانستغرام.

محرز ودوري أبطال أوروبا

وأحرز اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز هدف الانتصار في الدقيقة ال71 عبر ركلة حرة مباشرة سجلها اللاعب بمهارة على يمين حارس مرمى الفريق الباريسي “كلور نافاس”.

في مباراة الذهاب مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقد أصبح ذلك الهدف التاريخي في شباك مضيفه باريس سان جيرمان. كأول لاعب جزائري يسجل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ” Champions League”.

حوار البلجيكي بروين ورياض محرز

وكشف اللاعب الدولي البلجيكي كيفن دي بروين عن الحوار الذي دار بينه وبين اللاعب الجزائري رياض محرز قبل تسديد هدف الانتصار على باريس سان جيرمان.

استمتعوا مع الفنان رياض محرز ❤️🇩🇿 pic.twitter.com/VOlXMTtSQ8 — E P L W O R L D (@EPLworld) April 28, 2021

قائلاً: ” قال لي محرز أريد أن أسددها ثق بي، فقلت له: إذا كنت واثق بنفسك فسجلها”.

حظوظ رياض محرز

وقال الجزائري رياض محرز عقب فوز فريقه مانشستر سيتي في مباراة الذهاب، قائلاً: “كانت مباراة ذات وجهين، في الشوط الأول لم نكن خطرين، وحتى لو لم يكونوا هم كذلك أيضًا، لكنهم كانوا أفضل منا”.

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وأردف محرز، ” كنا الأفضل في الشوط الثاني، كما أننا محظوظون بالهدفين حتى أنا في الركلة الحرة، صحيح أننا كنا أفضل لكننا لم نكن في القمة”.

رياض محرز.. والكرات الثابتة.. والمباريات الحاسمة.. اصبح الموضوع تخصص لمحارب الصحراء 🇩🇿 pic.twitter.com/O5bgiMn1d4 — Majid Al-Qattan 🇦🇪 (@MajidAlQattan) April 28, 2021

وقد اختتم محرز حديثه، ” مثل هذه المباريات عليك أن تدافع جيدًا وتكون صلبًا في ذات الوقت، نعم لقد فزنا بهدفين مقابل هدف وحيد، بينما الأمور ما زالت مفتوحة، ولكنهم سيأتون لنا”.

ترتيب الدوري الإنجليزي

على الرغم من الخسارة الأخير إلا أن المتصدر المان سيتي ينفرد في صدارة ترتيب الدوري ” البريميرليج” برصيد 80 نقطة، بينما يأتي في ثاني الترتيب فريق المان يونايتد الإنجليزي برصيد 67 نقطة.

صعود وست هام وتراجع أرسنال

ويأتي فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة. بينما فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 61 نقطة.

وجاء فريق وست هام في خامس الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق ليفربول في المركز السادس برصيد 54 نقطة.

بيب غوارديولا:" هل تعرف لماذا انا عبقري اليوم؟ لان رياض محرز سدد كرة عبرت من بين وركين ودخلت المرمى. لهذا السبب انا عبقري!". pic.twitter.com/aRb3MuPClB — Insider City (@InsiderCity_Ar) April 30, 2021

مع تراجع فريق توتنهام الذي يأتي في المركز السابع من الترتيب برصيد 53 نقطة، وجاء في المكرز الثامن فريق إيفرتون برصيد 52 نقطة.

فيما يحتل فريق أستون فيلا في المركز التاسع من الترتيب برصيد 48 نقطة، أما في المركز العاشر جاء فريق ليدز يونايتد 47 نقطة، خلال منافسات الدوري الإنجليزي الموسم الجاري.

هدافي الدوري الإنجليزي

ويتربع على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 21 هدفًا.

فيما جاء نجم فريق ليفربول “الريدز” المصري محمد صلاح في المركز الثاني من الترتيب برصيد 20 هدفًا بفارق هدف وحيد عن متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي.

كما وجاء في المركز الثالث من ترتيب الدوري لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد البرتغالي ” برونو فيرنانديش” برصيد 16 هدفاً.

هدف رياض محرز؟ دي بروين:" هو طلب مني ان يسددها. قُلت له انت لديك إيمان بنفسك، فلتأخذها. انا لدي ثقة كبيرة في جميع لاعبين فريقي ". pic.twitter.com/yXE1jwRbfw — Insider City (@InsiderCity_Ar) April 28, 2021

يليه المهاجم الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” في صفوف فريق توتنهام الإنجليزي في المركز الرابع من الترتيب برصيد 15 هدفًا.

أما في المركز الخامس جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون برصيد 14 هدفاً.

متساويًا مع اللاعب “باتريك بامفورد” الذي يلعب في صفوف ليدز يونايتد. خلال منافسات الدوري الإنجليزي الجاري.

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