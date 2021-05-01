الكشف عن أول صورة لخطيب المهرة البحرينية بعد اتهامها بسرقة زوج بلقيس.. هل هو عراقي؟

على الرغم من حرص الفنانة المهرة البحرينية على إخفاء هوية خطيبها، إلا أن الإعلامية الكويتية مي العيدان كشفت عن صورته لأول مرة.

جدل حول جنسية خطيب المهرة البحرينية

ونشرت مي العيدان صورة للمهرة البحرينية وهي تجلس في أحد المطاعم برفقة شاب يظهر الجزء الخلفي من جسده دون وجهه، وصورة أخرى تكشف وجهه بشكل واضح.

ولم تكشف مي العيدان المزيد من المعلومات حول هوية خطيب المهرة البحرينية، لكن الناشطون بدأوا بكشف المعلومات.

فمنهم من قال إن خطيب المهرة البحرينية يدعى يوسف، وأنه عراقي الجنسية ومنفصل عن زوجته ويعيش في لندن، فيما ادعى آخرون أنه من فئة “البدون”، وذهب بعضهم إلى أنه سعودي أو قطري.

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المهرة البحرينية: هذه الصورة مزيفة

وسبق أن حسمت المهرة البحرينية شائعات خطوبتها لرجل الأعمال السعودي سلطان بن عبداللطيف، زوج الفنانة الإماراتية، يمنية الأصل بلقيس فتحي.

وقالت الفنانة البحرينية بفيديو عبر “سناب شات” أنها لا تعرف سلطان ولم تقابله، وأن الصورة التي انتشرت لها مع شخص يظهره ظهره فقط للكاميرا، مفبركة.

وأضافت: “تأخرت بالرد بسبب حساسيتي تجاه الموضوع وتجاه صديقتي بلقيس”.

وتابعت المهرة البحرينية: “أنا بعيدة عن المشاكل وتم وضعي بموقف جدا محرج، ليس أمراً سهلاً أن أخرج للنفي بأنني متزوجة زوج صديقتي”.

“لم أرَ زوج بلقيس في حياتي”

وأوضحت قائلة: “تخيلوا أنا أطلع أبرر لكم شيئاً أنا لم أفعله، ولكن حين رأيت أن الموضوع طال وأخذ أكبر من حجمه، تألمت فعلاً”.

وتحدثت المهرة البحرينية عن سلطان عبداللطيف قائلة: “من ناحية زوج الفنانة بلقيس، لا أعرفه ولم أره في حياتي ولا حتى صدفة، ولا أعرف لماذا هذا الاتهام، وهذه الصورة بعض الناس فاموا بتركيبها فسقطت التهمة علي، اللهم لا اعتراض“.

واختتمت المهرة البحرينية حديثها بالقول:”صدقوني أنا لست متزوجة ولا متزوجة رجل بلقيس ولا هو خطيبي ولا أعرفه”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد أعادوا نشر صور من خطبة المهرة البحرينية، وهي برفقة خطيبها الذي لم تكشف هويته حتى الآن، مؤكدين أنه رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف، وأن هذا هو السبب وراء رفع الفنانة الإماراتية يمنية الأصل بلقيس قضية الخلع ضده.

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وأثارت هذه الأنباء والتعليقات غضب المهرة البحرينية التي خرجت عن صمتها وأكدت في عدة منشورات عبر حساب “سناب شات” أنها وبلقيس مثل الأخوات، وهي تحبها جداً.

وتابعت المهرة البحرينية: “البيوت أسرار ومن سعى لخرابها طلع أسرارها”.

وأضافت في تعليق آخر رداً على إحدى المتابعات:” كما تدين تدان وهو خاين ولو دار ولف الزمان غريبة عقليتك راقية بس اختيارتك فاشلة من تاجر المخدرات، وهذا خاين عشرة، ومهما حلف بيرجع يخونك بما اني افهم بتحليل الشخصيات انتي متسرعة ومندفعة، في أفضل منه يتمنونك انتبهي من هالخطوة بيحن لها طال الزمن ولا قصر وبتعيشين حسرة دايم”.

وتابعت:” طول ما هو بالحلال وارجع اذكرك ان البيوت اسرار وانا ما رح تطلعين مني منو زوجي ولا خطيبي ومالي دخل بغيري طول عمري امشي جنب الحيط ولا لي شغل بغيري انا اتكلم عن نفسي بيتي سري”.

خطيب بلقيس السابق يشمت بها!

وفي سياق آخر، علق لاعب كرة القدم السعودي نايف هزازي، خطيب بلقيس فتحي السابق، على خط أزمتها مع سلطان بن عبد اللطيف.

ونشر نايف هزازي صورة عبر حسابه في موقع “تويتر”، للفنان المصري عادل إمام من أحد أفلامه، وعلق نايف ساخراً: “خلعوه.. مش هعلق هتفرج بس”.

وأثار تعليق نايف الهزازي غضباً واسعاً من جانب الناشطين الذين هاجموه بشراسة، وذكروه بأنه حين تزوج، باركت له بلقيس زواجه، بينما قام هو بالتشمت بها، ما اضطره لحذف تغريدته.

عشان تعرفون ليش الرجال يموتون بسبب الحب شوفو نايف هزازي تزوج مرتين وللحين مانسى بلقيس فتحي ولو تعطيه اشاره بيروح لها ركض ويخلي كرامته في بيته pic.twitter.com/jgsfiFA8dl — العالميه (@toot91_) April 26, 2021

من جانبها، كتبت بلقيس منشورا عبر حسابها الخاص في موقع ”إنستجرام“، قالت فيه: “والذي سيكسر لنا غصنا سنقتلع له شجرة”.

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ورجح متابعوها أنه رد غير مباشر من بلقيس على نايف الهزازي، بينما قال آخرون إنها رسالة لزوجها سلطان.

بلقيس تخلع زوجها

وكانت بلقيس فتحي قد أعلنت قبل أيام أنها رفعت قضية خلع على زوجها سلطان عبد اللطيف في المحاكم الإماراتية.

وكشفت بلقيس فتحي عن خلع زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف في مفاجأة لبرنامج “MBCTrending “.

وفي اتصال هاتفي مع مقدم البرنامج الاعلامي صبحي عطري قالت بلقيس فتحي انها تثق بالقضاء الاماراتي.

فيما اشار عطري إلى أن بلقيس فتحي انتقلت للعيش في دبي .ولم يظهر سلطان عبد اللطيف معها في نشاطاتها خلال الفترة الماضية.

ولفتت بلقيس إلى أنه لا يمكنها التحدث اكثر عن موضوع الخلع .

وقال عطري إن خبر الإعلان عن انفصال بلقيس فتحي صعب عليه كونه كان أول من أعلن عن زواجها عام 2016.

وعن السبب في انفصال بلقيس قال عطري إنه لا يسأل عادة هذا السؤال على المشاهير .

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