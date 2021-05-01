“هل هي إنس أم جن؟”.. المذيعة العراقية داليا نعيم تتصدر حديث المواقع بشكلها المثير!

تصدرت الإعلامية العراقية داليا نعيم، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب هوسها بعمليات التجميل والتي جعلت منها شخصاً آخر مثيراً للسخرية.

داليا نعيم تتصدر السوشيال ميديا بشكلها

وظهرت نعيم خلال تقديم برنامج مسابقات رمضاني يدعى “لعبتنا نار”، على فضائية “زاكروس”، وهي تبدو وكأنها دمية وليست شخصاً حقيقياً من شدة ما خضعت لعمليات التجميل.

العراق :

هوس مذيعة مسابقات رمضانية بعمليات التجميل .. يثير سخرية المشاهدين وإشمئزازهم pic.twitter.com/S1tplu1Mho — ‏هيئة المشاهير +2 (@no_oo51) May 1, 2021

كما تضع نعيم الكثير من مساحيق التجميل على وجهها بألوان فاقعة، وصبغت شعرها باللون الأصفر، ما أثار جدلاً واسعاً حول إطلالتها التي لا تناسب الشهر الفضيل.

وتفاعل المغردون مع شكل داليا العجيب، فكتبت ناشطة: ” ماهذا يا جماعة؟ وتتكلم عراقي أم أذاني فيها شي غلط؟ افيدونا افادكم الله”.

What is this? هذا شنو يا جماعة؟

و النوب تحچي عراقي لو اذاني بيها شي غلط؟ افيدونا افادكم الله. https://t.co/vjNQH5poKa — Dalia al-Aqidi (@DaliaAlAqidi) April 30, 2021

مغردون يسخرون من داليا نعيم

وسخر آخر بالقول: “عادي غداً تقول لك اذا مشيت في الشارع يعتقدوا أنني أجنبية”.

عادي باجر تقولك اذا مشيت في الشارع يتحروني أجنبيهpic.twitter.com/bA2ey5Zl9q — بن ثاني🇦🇪 (@k_b_th) April 30, 2021

وأعاد آخر مشهداً تمثيلياً ظهرت خلاله داليا ، وسخر بتعليقه قائلاً: ” اذا اللي بالفيديو داليا نعيم فتستاهل للتذكير بعمل سابق لها تمثل دور ايفانكا ترمب ومايحتاج وش قصدهم”.

اذا الي بالفيديو داليا نعيم فاتستاهل

للتذكير بعمل سابق لها

تمثل دور ايفانكا ترمب ومايحتاج وش قصدهم https://t.co/IUV9H3ZLzK pic.twitter.com/92lT2ROITY — Generic (@Genericplay) April 30, 2021

ورأى آخر أنها تُشبه الجن، وكتب: ” تلوث بصري حرام عليكم هذه جنية ولا انس؟”.

😱😱😱😳😳 تلوث بصري حرام عليكم هذي جنيه ولا انس pic.twitter.com/lgnjQY3jFq — sarah _s_s حسابي الاحتياطي 🇸🇦 (@s_s_333333) April 30, 2021

ووافقه آخر الرأي قائلاً: “عفريته تشكلت على شكل انسان”.

عفريته تشكلت على شكل انسان 😧 https://t.co/jeyVyhYae6 — شاهين | Shahin (@Shahin_Eng9) April 30, 2021

ووصف ناشط شكل داليا نعيم بالتلوث البصري، وكتب: “رحمة بنا وبأعيوننا ارحمونا من التلوث البصري …نبي وجوه طبيعية كما خلقها الله”.

رحمة بنا وبأعيوننا ارحمونا من التلوث البصري …نبي وجوه طبيعية كما خلقها الله . pic.twitter.com/bsuBJzT9Os — m i s s d i o r🇸🇦 (@missdior456) April 30, 2021

واعترضت أخرى على تهميش الإعلاميات الحقيقيات من أجل توظيف مذيعة كداليا نعيم، وكتبت: “كلية الاعلام أغلبهم اصدقائي لأن هاي الكلية حلمي بالحياة ، ٤ سنوات يدرسون اعلام ويدرسون مادة الاعداد والتقديم وعدهم امكانيات وخامات صوت تخبل وخلفيات ثقافية وقلم يجنن بالتالي اصدقائي يتخرجون ويقعدون بالبيت لان نعيم وامثالها محتلات القنوات باجسامهن وسخافتهن”.

كلية الاعلام اغلبهم اصدقائي لان هاي الكلية حلمي بالحياة ، ٤ سنوات يدرسون اعلام ويدرسون مادة الاعداد والتقديم وعدهم امكانيات وخامات صوت تخبل وخلفيات ثقافية وقلم يجنن بالتالي اصدقائي يتخرجون ويكعدون بالبيت لان داليا نعيم وامثالها محتلات القنوات باجسامهن وسخافتهن !!!! pic.twitter.com/VK1DMVuwwb — شهد علي (@shoso209) April 23, 2021

وأبدت مغردة سعودية صدمتها بستايل ومكياج داليا نعيم وكتبت: ” مكياجها وستيالها مستحيل ٢٠٢١”.

مكياجها وستيالها مستحيييييييل ٢٠٢١ 😳😳😳😳😳 pic.twitter.com/7gRA3OhoKY — لا استقبل خاص 🇸🇦الرياض ❤️ (@sara58290500) April 30, 2021

وتساءل آخر: ” بالله هاي عن جد هيك عامله والا متنكره،، سؤالي قسما بالله عن جد”.

بالله هاي عن جد هيك عامله والا متنكره،، سؤالي قسما بالله عن جد https://t.co/g2uh1QKMWc — Asameena2 (@Asameena21) May 1, 2021

بينما شبهها آخرون بالدمية المرعبة المعروفة “تشاكي”.

دي مش عروسة لعبه 😱😱 ايه دا 😂😂😂😂😂 https://t.co/ZAhk86x8jx — Mony🍒 (@Mony04804546) April 30, 2021

وألقت أخرى باللوم على جميع من ساهم في ظهور داليا بهذا الشكل، وكتبت: ” اللي سوا لها المكياج مجرم اللي سوا لها التجميل مجرم الفاشن ديزاين حقها مجرم اللي صبغ لها مجرم و هي غبية يوم وافقت على كل شي”.

الي سوا لها المكياج مجرم

الي سوا لها التجميل مجرم

الفاشن ديزاين حقها مجرم

الي صبغ لها مجرم

و هي عْبية يوم وافقت على كل شي https://t.co/OyDNatfhgw — ج .. (@Goo14111) April 30, 2021

فضيحة داليا نعيم

هذا وقد تعرضت داليا نعيم قبل أيام إلى موقف مُحرج أثناء تقديم البرنامج، حيث قام متصل عراقي بقول ألفاظ خادشة للحياء خلال مشاركته.

وأثار المتصل صدمة داليا نعيم وزميلها المذيع عيسى حسين، وفريق البرنامج الذي قطع الاتصال فوراً عنه.

وعبر عراقيون عن غضبهم بعد تداول المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “فضيحة داليا نعيم”، من انحدار أخلاق البعض إلى هذا المستوى، وعدم مراعاتهم التعاليم الإسلامية خاصة في شهر رمضان، والعادات والتقاليد في المجتمعات العربية.

ويعد برنامج لعبتنا نار أحد برامج المسابقات العراقية، ويحتوي على عدة فقرات تشمل تلقي اتصالات من الجمهور، ويحظى البرنامج بنسب مشاهدة مرتفعة في العراق.

من هي داليا نعيم؟

الجدير بالذكر أن نعيم إعلامية وممثلة عراقية ملقبة بـ”باربي العراق”، وهي من مواليد الأول من أغسطس عام 1993.

ولدت داليا نعيم في بغداد وتسكن في منطقة الأعظمية فيها، وبعد أن توفي والدها عاشت مع والدتها.

بدأت نعيم مسيرتها كمقدمة برامج على قناة ام بي سي الغنائية، وبعد مشاركتها في تقديم البرامج عملت كممثلة في العديد من المسرحيات العراقية منها: “بطيخ في المريخ”، “ورث بابا خرابة”، “فوزي دق بابنا” عام 2017، “ورث مصري”.

وفي عام 2014، حصلت داليا على لقب أفضل إعلامية في العراق، كما تحظى نعيم بجماهيرية واسعة في العراق ولها الكثير من المحبين.

ودائماً ما يتم تداول صور لداليا ترصد التغيرات الكبيرة في شكلها قبل وبعد عمليات التجميل، و سبق أن أشارت المذيعة العراقية في لقاء لها على قناة سامراء الفضائية في مايو الماضي إلى إجرائها أولى عمليات التجميل على أنفها منذ 4 أو 5 سنوات، تلتها ثلاث عمليات أخرى.

وقالت حينها إنها مقتنعة بنفسها وإن رواد السوشيال ميديا دائماً ما يثرثرون على أي شيء، وتابعت: “الله جميل يحب الجمال، وحين أرى أن أنفي كبير أعدلها وأجملها، وهذا الشيء حلو”.

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