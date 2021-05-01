الإعلامية العراقية داليا نعيم
الإعلامية العراقية داليا نعيم
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“هل هي إنس أم جن؟”.. المذيعة العراقية داليا نعيم تتصدر حديث المواقع بشكلها المثير!

كتب وطن
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تصدرت الإعلامية العراقية داليا نعيم، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب هوسها بعمليات التجميل والتي جعلت منها شخصاً آخر مثيراً للسخرية.

داليا نعيم تتصدر السوشيال ميديا بشكلها

وظهرت نعيم خلال تقديم برنامج مسابقات رمضاني يدعى “لعبتنا نار”، على فضائية “زاكروس”، وهي تبدو وكأنها دمية وليست شخصاً حقيقياً من شدة ما خضعت لعمليات التجميل.

كما تضع نعيم الكثير من مساحيق التجميل على وجهها بألوان فاقعة، وصبغت شعرها باللون الأصفر، ما أثار جدلاً واسعاً حول إطلالتها التي لا تناسب الشهر الفضيل.

وتفاعل المغردون مع شكل داليا العجيب، فكتبت ناشطة: ” ماهذا يا جماعة؟ وتتكلم عراقي أم أذاني فيها شي غلط؟ افيدونا افادكم الله”.

مغردون يسخرون من داليا نعيم

وسخر آخر بالقول: “عادي غداً تقول لك اذا مشيت في الشارع يعتقدوا أنني أجنبية”.

وأعاد آخر مشهداً تمثيلياً ظهرت خلاله داليا ، وسخر بتعليقه قائلاً: ” اذا اللي بالفيديو داليا نعيم فتستاهل للتذكير بعمل سابق لها تمثل دور ايفانكا ترمب ومايحتاج وش قصدهم”.

ورأى آخر أنها تُشبه الجن، وكتب: ” تلوث بصري حرام عليكم هذه جنية ولا انس؟”.

ووافقه آخر الرأي قائلاً: “عفريته تشكلت على شكل انسان”.

ووصف ناشط شكل داليا نعيم بالتلوث البصري، وكتب: “رحمة بنا وبأعيوننا ارحمونا من التلوث البصري …نبي وجوه طبيعية كما خلقها الله”.

واعترضت أخرى على تهميش الإعلاميات الحقيقيات من أجل توظيف مذيعة كداليا نعيم، وكتبت: “كلية الاعلام أغلبهم اصدقائي لأن هاي الكلية حلمي بالحياة ، ٤ سنوات يدرسون اعلام ويدرسون مادة الاعداد والتقديم وعدهم امكانيات وخامات صوت تخبل وخلفيات ثقافية وقلم يجنن بالتالي اصدقائي يتخرجون ويقعدون بالبيت لان نعيم وامثالها محتلات القنوات باجسامهن وسخافتهن”.

وأبدت مغردة سعودية صدمتها بستايل ومكياج داليا نعيم وكتبت: ” مكياجها وستيالها مستحيل ٢٠٢١”.

وتساءل آخر: ” بالله هاي عن جد هيك عامله والا متنكره،، سؤالي قسما بالله عن جد”.

بينما شبهها آخرون بالدمية المرعبة المعروفة “تشاكي”.

 

وألقت أخرى باللوم على جميع من ساهم في ظهور داليا بهذا الشكل، وكتبت: ” اللي سوا لها المكياج مجرم اللي سوا لها التجميل مجرم الفاشن ديزاين حقها مجرم اللي صبغ لها مجرم و هي غبية يوم وافقت على كل شي”.

فضيحة داليا نعيم

هذا وقد تعرضت داليا نعيم قبل أيام إلى موقف مُحرج أثناء تقديم البرنامج، حيث قام متصل عراقي بقول ألفاظ خادشة للحياء خلال مشاركته.

وأثار المتصل صدمة داليا نعيم وزميلها المذيع عيسى حسين، وفريق البرنامج الذي قطع الاتصال فوراً عنه.

وعبر عراقيون عن غضبهم بعد تداول المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “فضيحة داليا نعيم”، من انحدار أخلاق البعض إلى هذا المستوى، وعدم مراعاتهم التعاليم الإسلامية خاصة في شهر رمضان، والعادات والتقاليد في المجتمعات العربية.

ويعد برنامج لعبتنا نار أحد برامج المسابقات العراقية، ويحتوي على عدة فقرات تشمل تلقي اتصالات من الجمهور، ويحظى البرنامج بنسب مشاهدة مرتفعة في العراق.

من هي داليا نعيم؟

الجدير بالذكر أن نعيم إعلامية وممثلة عراقية ملقبة بـ”باربي العراق”، وهي من مواليد الأول من أغسطس عام 1993.

ولدت داليا نعيم في بغداد وتسكن في منطقة الأعظمية فيها، وبعد أن توفي والدها عاشت مع والدتها.

بدأت نعيم مسيرتها كمقدمة برامج على قناة ام بي سي الغنائية، وبعد مشاركتها في تقديم البرامج عملت كممثلة في العديد من المسرحيات العراقية منها: “بطيخ في المريخ”، “ورث بابا خرابة”، “فوزي دق بابنا” عام 2017، “ورث مصري”.

وفي عام 2014، حصلت داليا على لقب أفضل إعلامية في العراق، كما تحظى نعيم بجماهيرية واسعة في العراق ولها الكثير من المحبين.

ودائماً ما يتم تداول صور لداليا ترصد التغيرات الكبيرة في شكلها قبل وبعد عمليات التجميل، و سبق أن أشارت المذيعة العراقية في لقاء لها على قناة سامراء الفضائية في مايو الماضي إلى إجرائها أولى عمليات التجميل على أنفها منذ 4 أو 5 سنوات، تلتها ثلاث عمليات أخرى.

وقالت حينها إنها مقتنعة بنفسها وإن رواد السوشيال ميديا دائماً ما يثرثرون على أي شيء، وتابعت: “الله جميل يحب الجمال، وحين أرى أن أنفي كبير أعدلها وأجملها، وهذا الشيء حلو”.

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