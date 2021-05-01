جرائم الزرقاء مُرعبة .. أردني “حشّاش” يحاول بتر العضو التناسلي لابن شقيقته ذو العام ونصف!

هزّت جريمة صادمة الشارع الأردني، بعد محاولة أردني بتر العضو التناسلي لابن شقيقته البالغ من العمر سنة ونصف، في محافظة الزرقاء، ما تسبب بإصابته بجروح دون تعرّض للبتر.

وقال ناشطون عبر مواقع التواصل إن مرتكب محاولة حادثة بتر العضو التناسلي لابن شقيقته من متعاطي المواد المخدرة.

ولفتوا إلى أنّ الجاني اصطحب ابن شقيقته إلى الطابق الرابع وارتكب جريمته، ثم لاذ بالفرار .

ولاحقاً، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم في واقعة بتر العضو التناسلي لابن شقيقته وإحالته إلى المدعي العام المختص.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الأردنيين بإيقاع أقصى العقوبة بحق مرتكب حادثة بتر العضو التناسلي لابن شقيقته.

توقيف مرتكب حادثة بتر العضو التناسلي لابن اخته

وقرر المدعي العام توقيف مرتكب الحادثة على ذمة القضية.وفق موقع قناة “رؤيا” الأردني

وأشار مصدر مقرب من التحقيق إلى أن المدعي العام ما زال بانتظار تقرير الطب الشرعي القطعي والوقوف على حالة الطفل المجني عليه لكونه تعرض لجرح دون بتر العضو التناسلي لافتا إلى أنه أجري له تدخلا جراحيا.

وأكد المصدر أن القضية ما زالت قيد التحقيق لدى المدعي العام دون إعطاء أي تفاصيل حول الحادثة.

وأعادت هذه الجريمة لأذهان الأردنيين الجريمة التي ارتكبت بحق الفتى صالح في الزرقاء.

وتعود القضية التي هزت العالم إلى أكتوبر الماضي، حين اختطف الفتى صالح الذي لقب لاحقا بـ”فتى الزرقاء” من قبل حفنة جناة بعد خروجه إلى السوق لشراء الخبز فقطعوا يديه وفقأوا عينيه وضربوه بأداة حادة على وجهه انتقاماً من والده.

وفي مارس/آذار الماضي، أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على 6 متهمين في قضية. صالح فتى الزرقاء.

جاء ذلك في جلسة المحكمة العلنية التي عقدت للنطق بالحكم على المتهمين، وترأسها رئيس المحكمة القاضي العسكري. موفق المساعيد، وعضوية القاضي العسكري المقدم عامر هلسة والقاضي المدني عفيف الوالدة، بحضور مدعي عام أمن الدولة. بحسب صحيفة “رؤيا” المحلية.

وأصدرت المحكمة على متهمين اثنين بالحبس مدة سنة، وحبس متهم لمدة 15 سنة، ومتهم آخر 10 سنوات، وبراءة البقية.

ويحاكم في قضية فتى الزرقاء، 17 متهما بينهم متهم فار من وجه العدالة.

واستمعت المحكمة خلال عقد جلساتها إلى 50 شاهد نيابة ودفاع بالقضية.

9 تهم للمتورطين

ووجهت المحكمة 9 تهم للمتورطين في القضية أولها جناية القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك.

كذلك جناية تشكيل عصابة أشرار، وجناية الشروع بالقتل العمد بالاشتراك، وجناية إحداث عاهة دائمة بالاشتراك.

ومن بين التهم الموجهة أيضاً: جناية الخطف الجنائي بالاشتراك المقترن بهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه، جناية هتك العرض بالتغلب على المقاومة المجني عليه.

وجاء في الاتهام ثلاث جنحات، وهي: مقاومة رجال الأمن العام، حمل وحيازة أدوات حادة وراضة، حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

واستلمت نيابة محكمة أمن الدولة ملف قضية فتى الزرقاء صالح، في 21 أكتوبر العام الماضي، بعد قرار مدعي. عام محكمة الجنايات الكبرى، تحويل ملف القضية إلى محكمة أمن الدولة.

أول تعليق لصالح

في أول تعليق له على حكم القضاء الأردني الصادر بحق المتهمين في قضيته، وجه فتى الزرقاء، صالح حمدان، رسالة شكر، للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والقضاء والشعب الأردني.

وحسب مقطع فيديو رصدته “وطن”، فقد وجه صالح رسالة شكر إلى جميع من وقف معه. خلال قضيته التي تسببت ببتر يديه وإعتام عينه.

وأضاف: “أشكر العاهل الأردني والقضاء العادل والشعب الأردني على هذا الحكم العادل الذي صدر منهم، وأشكرهم أنهم أخذوا حقي”.

تفاصيل مرعبة للغاية!

وكشفت تفاصيل مرعبة في قضية فتى الزرقاء صالح تمثلت في أنه وخلال تنفيذ المجرمين لجريمتهم، ملأ أحد المتهمين كأساً من دم صالح “فتى الزرقاء” الذي كان ينزف من يده المبتورة، وغسل بها وجهه، مخاطباً صالح بالقول: “لسه ما خلصنا ثار أخوي، هاي تنكيشة أسنان”، وذلك وفق ما ورد في لائحة الاتهام.

وحسب اللائحة، فإنه وبعبارة “زمان ما قطعت يدين.. ولا شربت دم”، أقدم المتهم السادس وهو مجرد من معاني الانسانية وبدم بارد وبلا رحمة واجرام، على قطع أحد كفي المجني عليه صالح بواسطة “الساطور” بأربع ضربات في حين تناوب بقية المتهمين على قطع الكف الآخر للمجني عليه.

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