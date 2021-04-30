كورونا يهاجم سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز .. آخر تطورات حالتهما بعد وضعهما على التنفس الإصطناعي

نُقل النجم المصري سمير غانم وزوجته النجمة دلال عبدالعزيز إلى المستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية، جراء إصابتهما بفيروس كورونا.

آخر ظهور للنجم سمير غانم وزوجته

وكان آخر ظهور للنجم “غانم” ودلال عبد العزيز في إعلان بإحدى شركات المحمول.

كما صورت دلال عبد العزيز مشاهدها في مسلسل”ملوك الجدعنة” الذي يعرض حالياً ويلعب بطولته عمرو سعد ومصطفى شعبان.

اصابة سمير غانم وعائلته

وفقاً لوسائل اعلام مصرية، فقد أصيب الفنان الكبير “غانم” بفيروس كورونا بعد إصابة زوجته الفنانة دلال عبد العزيز وابنتيهما إيمي ودنيا سمير غانم .

كما أصيب بالفيروس شقيق الفنان “غانم” ونجله بحسب مصدر مقرب من العائلة.

وكانت إصابة دنيا سمير غانم بفيروس كورونا وراء خروج مسلسلها عالم “موازي” من العرض في رمضان الحالي إذ أصيبت به والمنتج هشام جمال وعدد من العاملين بالمسلسل.

أما صحيفة “اليوم السابع”، فقالت نقلاً عن مصادر مقربة أن “غانم”، دخل أمس الخميس أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، بينما دخلت دلال عبد العزيز أحد المستشفيات الخاصة على طريق جسر السويس منذ 4 أيام بعد تدهور حالتها واصابتها بضيق فى التنفس، ليتم وضعها على جهاز الأكسجين.

مشاهير يتمنون السلامة للنجم سمير غانم وزوجته

وسارع مشاهير وفناون مصريون وعرب الى التعبير عن امنياتهم بالسلامة للفنان الكبير سمير غانم وزوجته بعد اصابتهما بفيروس كورونا .

وغردت الفنانة المصرية رانيا يوسف عبر حسابها في تويتر قائلةً: خالص الدعوات للفنانه دلال عبد العزيز والفنان سـمير غآنم بالشفاء العاجل.

خالص الدعوات للفنانه دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم بالشفاء العاجل 🙏🙏🙏🙏🙏 — Raniah Yousief (@RaniahYousief) April 30, 2021

فيما كتبت الفنانة اللبنانية مايا دياب: يا رب الشفاء للاستاذ الكبير سـمير غآنم والاستاذة الكبيرة دلال عبد العزيز.

من جهتها غردت الفنانة ايتن عامر: ربنا يقومكوا بالسلامة و يشفيكوا و يعفى عنكوا و بديكور الصحة و ترجعولنا بألف سلامة إدعولهم بالشفاء من فضلكوا.

https://twitter.com/AYTENAMER/status/1388205332187521028

اما الفنان امير طعيمة فكتب: تمنياتي بالشفاء العاجل للفنان الكبير سـمير غآنم و الفنانة الكبيرة دلال عيد العزيز. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما.

تمنياتي بالشفاء العاجل للفنان الكبير سمير غانم و الفنانة الكبيرة دلال عيد العزيز.

اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما pic.twitter.com/qq1UjYNZrb — Amir Teima (@AmirTeima) April 30, 2021

في حين قال الفنان خالد النبوي: أتمنى الشفاء العاجل للفنانين الكبار سـمير غآنم و دلال عبد العزيز اللهم أشفي واحفظ كل الناس آمين.

أتمنى الشفاء العاجل للفنانين الكبار سمير غانم و دلال عبد العزيز 🙏🌷

اللهم أشفي واحفظ كل الناس آمين pic.twitter.com/aO3yvTHcco — Khaled El Nabawy (@KhaledElNabawy) April 30, 2021

كورونا في مصر

وفي الوقت الذي باتت دول العالم تتخوف من دخول السلالة الهندية من فيروس كورونا اليها، حيث تواجه الهند موجة ثانية عارمة من تفشي فيروس كورونا، تجتاح البلاد، وتكتسح المستشفيات والمشارح ومحارق الجثث، حذر أكاديمي مصري من تكرار سيناريو الهند في مصر.

الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بكلية طب جامعة الزقازيق، أكد أن سيناريو الهند قد ينطبق لا على مصر فحسب، ولكن على العالم أجمع إذا تهاون مع موجة فيروس كورونا.

أضاف المر، أن التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية والتواجد في أماكن مزدحمة وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة سيؤدي إلى عواقب سيئة.

وقال أن “الهند وصلت إلى ذلك السيناريو المخيف بسبب التراخي والتهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس اللعين”.بحسب صحيفة “الوطن” المصرية

كما اضاف المر إن “فيروس كورونا أصاب أكثر من 150 مليون مواطن حول العالم، ومن الطبيعي أن تكون الأعراض مختلفة، لكن تظل الأعراض الشائعة هي التنفسية، مثل ضيق التنفس والكحة، وكذلك ارتفاع درجة الحرارة، إضافة إلى أعراض الجهاز الهضمي مثل المغص والإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق، وهذه هي أبرز الأعراض حتى الآن”.

وتابع، أن هناك بعض الأعراض الأخرى التي يمكن تصنيفها أنها جديدة غير شائعة، منها احمرار العين وبعض الأعراض الجلدية الخفيفة مثل انتشار بقع جلدية حمراء.

وأردف أن “تأخر التطعيم والتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، ولا سيما أننا نعيش في أجواء أعياد الفطر أو القيامة المجيد، ما يسبب ازدحام الناس في الشوارع والمتاجر، ومع احتمالات وجود السلالات الجديدة، يصبح الوضع صعبا”.

من جانبه، حذر مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية الدكتور محمد عوض تاج الدين، المصريين، مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر.

وقال إنه لا يوجد رصد لحالات أو أعراض جديدة لم تحدث من قبل لفيروس كورونا، مع الوضع في الاعتبار أن أي التهاب فيروسي وحتى الإنفلونزا الموسمية، قد يأتي منها بعض التداعيات التي تؤثر في الأجهزة الأخرى.

وأضاف خلال تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، أن فيروس كورونا مرض معدٍ وطريقة انتشاره لم تتغير.

وشدد على ضرورة الحذر، فليس كل مصاب يعاني من أعراض، فالبعض يعتقد أنّه يعاني من دور برد عادي، لذلك يجب التركيز والاهتمام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لأنها رقم واحد قبل أي شيء، والمصاب قد يعدي أكثر من شخص.

وحذر الدكتور تاج الدين، من أن الدولة قد تضطر للجوء للإغلاق، مؤكداً أنّه كلما تزايدت الأعداد زاد الضغط على القطاع الطبي وازدادت المعاناة، ويجب الالتزام الشديد من قبل المواطنين.

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