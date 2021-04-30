“شاهد” صحيفة إسبانية تكشف عن سبب طرد كومان ومدة غيابه في ليلية سقوط برشلونة

تعرض مدرب فريق برشلونة الإسباني الهولندي رونالد كومان 58 عامًا، خلال لقاء فريقه أمام منافسه الضيف فريق غرناطة أمس الخميس، في الجولة ال33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

مدرب برشلونة كومان والاعتراض

وقد كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن السبب وراء طرد مدرب فريق برشلونة الإسباني رونالد كومان في الدقيقة ال65 من مجريات الشوط الثاني للمباراة.

Ronald Koeman red card against Granada 66'https://t.co/bniDKKU5dT pic.twitter.com/8Mo8g18wVv — Trending Rabbit (@RabbitTrending) April 29, 2021

بعد قيامه بالاعتراض بشكل مبالغ فيه، على القرارات التحكيمية وتلفظه ببعض الكلمات في وجه الحكم الرابع. كما وأردفت الصحيفة، قائلة: ” أن كومان قال للحكم الرابع، يالها من شخصية!”.

من جانبه قال مدرب برشلونة رونالد كومان تعقيبًا على طرده من المباراة خلال مؤتمر صحفي، قائلاً: ” الحكم لم يحترمني ولم أفهم سبب طردي فأنا لم أقلل من قيمة الحكم في المباراة، فإذا كان يريد بطل الأمسية، فشكرًا له”.

كومان والغياب عن مباريات برشلونة

وأضافت الصحيفة الإسبانية، ” أنه وفق اللوائح الصادر عن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، فإن عقوبة إيقاف مدرب برشلونة رونالد كمان. ستكون ما بين مباراة واحدة إلى ثلاثة مباريات عن الفريق الكتالوني”.

قرار البقاء بيده..

رونالد كومان مدرب #برشلونة: لهذا السبب ليونيل #ميسي أفضل لاعب في العالم pic.twitter.com/wFOkyVPAlC — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 23, 2021

برشلونة والخسارة مع طرد كومان

وتلقى فريق برشلونة الإسباني الهزيمة المفاجئة والغير المتوقعة على جماهير وعشاق فريق “البلوغرانا”، أمام منافسه الضيف غرناطة التي جمعت كلا الفريقين على معلب “الكامبنو” بهدفين مقابل هدف وحيد.

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ليفقد فريق برشلونة “الكتالوني” اعتلاء صدارة الدوري الإسباني. ومناصفة جاره فريق أتلتيكو مدريد، قبل خمس جولات من ختام منافسات الدوري “الليغا” الإسبانية الموسم الجاري.

هدف ميسي في شباك غرناطة

وأحرز النجم الأرجنتيني وقائد فريق برشلونة ليونيل ميسي هدف التقدم في المباراة بالدقيقة ال23 بعد عرضية جميلة من الفرنسي غريزمان ليسددها اللاعب على يمين مرمى منافسه الضيف غرناطة.

غرناطة وقلب تأخره على برشلونة

وبعد انتهاء منتصف الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض فريق برشلونة بهدف وحيد دون رد. ليعود فريق غرناطة بممارسة الضغط على لاعبي برشلونة داخل أرضية الميدان.

محرزا هدف تقليص الفارق والتعادل في الدقيقة ال 63 عن طريق اللاعب داروين ماتشيس بتسديدة قوية على يسار شباك حارس مرمى برشلونة الألماني “شتيغن”.

هدف الانتصار لفريق غرناطة

واستطاع فريق غرناطة من هز شباك فريق برشلونة المستضيف لتلك المباراة داخل ميدانه، في الدقيقة ال79، من عمر زمن مجريات الشوط الثاني بواسطة اللاعب خورخي فيدال.

فيما حاول فريق برشلونة الخروج من المباراة بنتيجة التعادل أمام منافسه غرناطة ليفشل في ذلك، وسط الدفاع القوي الذي قدمه الفريق الأخير في الربع الساعة الأخير من المباراة. لينتهي اللقاء بفوز غرناطة بهدفين مقابل هدف وحيد.

الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني من جديد فريق أتلتيكو مدريد بعد فوزه الأخير ويسكا برصيد 73 نقطة. يليه في وصافة الترتيب فريق ريال مدريد برصيد 71 نقطة.

برشلونة وإشبيلية في الدوري

بينما جاء فريق برشلونة الإسباني يحتل بالمركز الثالث برصيد 71 نقطة متساويًا مع غريمه التقليدي ريال مدريد. أما في المركز الرابع جاء فريق إشبيلية برصيد 70 نقطة.

كومان تعرض للطرد أمام غرناطة بعد قوله للحكم الرابع "يالك من شخصية" وجاء في تقرير التحكيم أنه "في الدقيقة 66 تعرض رونالد كومان للطرد للسبب التالي: بعدما تم تحذيره بسبب ملاحظاته، توجه مجددا للحكم الرابع وقال له: يالك من شخصية" pic.twitter.com/i2SMDh9sGT — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 30, 2021

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 53 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن فريق ريال بتيس برصيد 50 نقطة في المركز السادس.

وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز السابع من الترتيب فريق فياريال برصيد 49 نقطة.

ترتيب غرناطة وسيلتا فيغو

فيما جاء في المركز الثامن فريق غرناطة برصيد 42 نقطة، بينما جاء فريق سيلتا فيغو برصيد 41 نقطة في المركز التاسع من الترتيب. متساويًا في عدد النقاط مع أتلتيك بيلباو في عاشر ترتيب الدوري الإسباني.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 25 هدفاً.

كريم بنزيما والصراع على الصدارة

فيما جاء في وصافة الترتيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا، بفارق هدفين عن المتصدر ليونيل ميسي.

بينما جاء الإسباني في ثالث الترتيب الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال برصيد 20 هدفًا.

ملخص السقوط الأول لـ "برشلونة" في الكامب نو امام "غرناطة" و ضياع الصدارة 📺🔥#BarçaGranada 1-2 pic.twitter.com/nX7bXUYwuw — LaLiga (@LaLigaArab) April 29, 2021

بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع اللاعب الأوروغواياني لويس سواريز الذي يحتل المركز الرابع برصيد 19 هدفًا.

كما وجاء المهاجم المغربي يوسف النصيري في صفوف فريق إشبيلية في المركز الخامس من الترتيب برصيد 17 هدفًا. في إطار منافسات الدوري الإسباني الموسم الجاري 2020-2021.

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