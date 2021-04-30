رغد صدام حسين تنفجر غضباً في وجه “ضعاف النفوس”: لن أغادر الأردن وفخورة بوالدي

أطلقت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، تغريدة أخرست فيها كل الالسن المتطاولة عليها وعلى والدها، مؤكدة على أن الأردن الذي تقيم فيه حالياً هو بلدها بعد العراق.

رغد صدام حسين : يشرفني الانتساب إلى هذا الرجل

وقالت رغد صدام حسين في تغريدة رصدتها “وطن”، ” يبدو أن ضعاف النفوس الذين ابتلت بهم البشرية قد نسوا أنني رغد صدام حسين، من فضل الله قد شرفني بالانتساب إلى هذا الرجل العظيم، فراحوا يجعجعون ولا زالوا يلفقون الأكاذيب التي تعكس نفسياتهم المريضة وشخصياتهم المهزوزة “.

وأضافت ابنة الرئيس العراقي قائلة :” نحن أبناء الرئيس صدام حسين وتربيته، ولا ندخل بين الجلد والثوب، ونحن في الأردن في ضيافة جلالة الملك عبدالله الثاني سلسل الأسرة الهاشمية، وأمن الأردن واستقراره مهم بالنسبة لي، بل إن الأردن بلدي بعد العراق “.

وشددت على أنها لن تغادر الأردن الا حين عودتها إلى العراق بعز وكرامة وبما يليق “بمكانتي ومكانة العراق”. حسب قولها.

يذكر أن رغد صدام حسين، قدر غادرت العراق طالبة اللجوء السياسي في الأردن الذي استضافها مع بداية الغزو الأمريكي للعراق عام 2003

مي العيدان تهاجم رغد صدام حسين

وكانت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل مي العيدان، قد شنت هجوما عنيفا على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وابنته رغد، بسبب تغريدة للأخيرة علقت فيها على حريق مستشفى ابن الخطيب وانتقدت فيه الحكومة العراقية وحملت مسؤولية الضحايا.

وكانت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل علقت ، الأحد، على كارثة مستشفى ابن الخطيب في بغداد، والتي راح ضحيتها 82 شخصاً على الأقل وعدد كبير من الإصابات منتقدة الحكومة العراقية ومحملة إياها المسؤولية.

مي العيدان تسخر من رغد صدام حسين وتهاجم والدها

هذا وسخرت مي العيدان، من مطالبة رغد بفتح تحقيق عاجل بشأن الحادثة المأساوية التي وقعت في مستشفى ابن الخطيب.

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وأعادت مي العيدان عبر حسابها الرسمي بـ”انستغرام” نشر تدوينة رغد صدام التي طالبت فيها بالتحقيق.

وعلقت مي العيدان بقولها: ”والله العظيم ما عرفتك وإنتي حنونة، قال إيه زهقت الأرواح، انزين وبابي صدام حسين ما زهق الأرواح ما قتل مليون عراقي بالحرب الإيرانية العراقية“.

وتابعت الإعلامية الكويتية مي العيدان معددة ما وصفته بجرائم صدام حسين:”ما أزهق الأرواح في حلبجة بالكيماوي، ما قتلهم بالمعتقلات ولا بدجيل، ولا عمو عدي طيح العراقيين يخرب بيتكم قتلتوا العراقيين على مدار 35 عامًا والله اللي مات من العراقيين من 2003 إلى الآن أقل بكثير من اللي انذبح على أيديكم“.

واختتمت مي العيدان تدوينتها بالقول: ”ومع ذلك إحنا ما نبرر القتل ولا الموت، طبعا نعزي الشعب بالشرفاء اللي ماتوا بس دور الملاك اللي لعبته من أسوأ أدوارك“.

رغد صدام حسين تهاجم حكام العراق

وكانت رغد قد نشرت عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“ رسالة هاجمت فيها حكام العراق قائلة: ”جاري التحقيق!! زهقت أرواح الكثيرين!! إلى متى يبقى (حكام العراق) على التل ..أعزي أهالي الضحايا، إنا لله وإنا إليه راجعون“.”

وكان ناشطون عراقيون، تداولوا مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة، للحظة انفجار أسطوانة اوكسجين في مستشفى “ابن الخطيب” بالعراق الأمر الذي أدى لمقتل 82 شخصاً على الأقل، فيما قالت مصادر إعلامية إن هذا العدد أولى فقط بينما أصيب العشرات بجروح مختلفة.

وقالت رغد صدام حسين في حسابها على تويتر وفق ما رصدت (وطن) معلقة على الحادث المأساوي ومهاجمة حكام العراق:”جاري التحقيق، زهقت أرواح الكثيرين إلى متى يبقى حكام العراق على التل.”

وتابعت رغد صدام حسين معزية أهالي الضحايا:”أعزي اهالي الضحايا إنا لله وإنا إليه راجعون.”

حريق مستشفى ابن الخطيب

ويشار إلى أنه في وقت سابق، اندلع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب ببغداد، فسارعت فرق الدفاع المدني لإخلاء المرضى واخماد النار.

وأسفر الحريق عن مقتل العشرات من المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وكشف مصدر طبي من المستشفى لوسائل إعلام، أن حصيلة القتلى وصلت إلى 82 قتيلا ًإثر الحريق الذي اندلع داخل مستشفى ابن الخطيب في منطقة جسر ديالى، إثر انفجار اسطوانات الأوكسجين داخل ردهة الإنعاش.

ولفت المصدر إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المستشفى لنقل الضحايا المصابين بالحروق، والجثث إلى مستشفيات بغداد.

ومنها تم نقل 45 جثة إلى مستشفى الزعفرانية.

هذا وطالب محافظ بغداد، محمد جابر، وزارة الصحة بـ “تشكيل لجنة تحقيق من أجل تقديم الذين لم يقوموا بعملهم أمام العدالة”.

وقالت مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في بيان إن الحادث “جريمة بحق المرضى الذين أنهكهم فيروس كوفيد -19 والذين وضعوا حياتهم في أيدي وزارة الصحة ومؤسساتها وبدلاً من تقي العلاج، ماتوا جراء ألسنة النيران”.

ودعت المفوضية، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى إقالة وزير الصحة حسن التميمي و”تقديمه إلى العدالة”.

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