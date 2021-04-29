بعدما طلبت منها الاعتذار للسعودية.. هيا الشعيبي تصدم مي العيدان بالرد!

فتحت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، النار على مواطنتها الإعلامية مي العيدان، بعدما طالبتها الأخيرة بالاعتذار للسعودية.

هيا الشعيبي عن مي العيدان: “ملقوفة”

وفي أول رد غير مباشر من هيا الشعيبي، قالت عبر فيديو نشرته على “سناب شات”: “طالبني جمهوري بأن أرى الفيديو الذي نُشر عني، وماذا تقول فلانة عني”.

ولم تذكر هيا الشعيبي اسم مي العيدان بشكل صريح طوال الفيديو، ولكنها لمحت لها بالقول: “الحمد لله لا يوجد برنامج قدمته إلا وكان ناجحاً، لا أتدخل في خصوصيات الناس ولا أفتعل المشاكل، ولا اللقافة”.

هيا الشعيبي ترد على مي العيدان بعدما طلبت منها الاعتذار لــ السعودية : فاضية واهتمي بنفسك وبسك عن اللقافة وماعندك الا الوق وق وق .. ! pic.twitter.com/UKn6CuA5wR — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 29, 2021

وتابعت هيا الشعيبي: “خلوها، ماعليا منها، ملينا، خلينا نخلص من كورونا إن شاء الله على خير وسلامة، في ناس فاضية ما عندها شغل إلا متابعة الناس والزيادة بالحكي”.

نصيحة هيا الشعيبي لمي العيدان

ووجهت هيا الشعيبي نصيحة مبطنة لمي العيدان قائلة: “الناس بهالشهر تسوي خير، أغنية مثل قرقيعان، يكفي مشاكل ويكفي حكي، خلاص شهر كريم وداخلين على العشرة الأواخر، اللي ماعنده سالفة خليه يكف خيره وشره عن الأوادم”.

واستطردت:” وإذا هي فاضية وماعندها شي، مسكينة الله يعينها، والله يرزقها قوة الإيمان والطاعة والصلاة والقرآن، إذا ما عندك شغلة ومشغلة اهتمي بنفسك، لا تطالعين غيرك، ترى والله تعبنا، خلي عنك اللقافة وحشر نفسك في شؤون الآخرين”.

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ولمحت هيا الشعيبي مرة أخرى إلى برنامج مي العيدان خلال حديثها عن أعمالها الجديدة قائلة: “لا يطوفكم عملي في البي إن، قوي كوميدي، يجنن وروعة، وأنا بخليهم يحطوه عندي في الستوري بالانستجرام، اشبعوا ضحك، وإن شاء الله السنة الجاية تيجينا برامج قوية كوميدية عائلية هادفة بعيدة عن تدخل في حياة الناس الشخصية، وبعيدة عن المشاكل، وبعيدة عن القيل والقال”.

وختمت هيا الشعيبي ساخرة: “بس الواحد يكبر ويعقل ويرقد، وهي ما عندها إلا وق وق وق وثرثرة، وكل عام وإنتوا بخير”.

إساءة هيا الشعيبي للسعودية

وكانت مي العيدان قد كشفت في وقت سابق سبب عدم تلقي هيا الشعيبي عروضا كالعادة لتقديم برامج في رمضان.

ولمحت مي العيدان خلال برنامجها “كشف حساب” عبر قناة “سكوب” أمس الأربعاء إلى أن السبب، هو إساءة الشعيبي للسعودية عند وفاة أمير الكويت صباح الأحمد.

ونصحت مي العيدان، هيا بأن تعتذر للسعودية، وقالت: “إنتي وقفتي دراميا وما اشتغلتي بسبب نغزاتك التي رميتي بها السعودية، والذين تحسسوا من كلامك، وتحديدا يوم وفاة الأمير صباح الأحمد، طلعت قرارات عرفية من داخل السعودية لا نريد الشعيبي“.

وأضافت ”العيدان“: “الشعب السعودي غضب وإنتي استعجلتي وحطيتي صور لكل أمراء وشيوخ الخليج وملوكها.. وحطيتي صورة لأمير قطر وقلتي هو الوحيد اللي جاء لنا، ونسيتي إنه العزاء أول يوم يقتصر على الأسرة وثاني يوم الكل الكرة الأرضية كانت موجودة لتقديم واجب العزاء“.

مي العيدان تنصح هيا الشعيبي: اعتذري

وتابعت مي العيدان: “صار غضب والإنسان يخطئ وما في إنسان ما يخطئ، بس الشاطر هو اللي يصلح الغلط اللي عمله، وإنتي المفروض تطلعي وتعتذري للشعب والحكومة السعودية وقولي أنا استعجلت في الحكم وأنا بنتكم وحقكم علي“.

واختتمت مي العيدان حديثها بتأكيد النصيحة على هيا قائلة: “هيا عدلي الأمور، الكبر ما يكون بالغلط، فاعتذري هذه نصيحة، وأنا بيني وبينك خصومة بسبب انك شتمتي أمي في عام 2015 وأنا عمري ما أسامح حد غلط في أهلي خاصة أمي“.

وكانت هيا الشعيبي قد تحدثت عن سرّ غيابها عن الشاشة في الموسم الدرامي لشهر رمضان الحالي 2021، وقالت إن البعض ابتعد عن تقديم عروض لها دون أن تعرف السبب.

سر غياب هيا الشعيبي عن شاشة رمضان

وقالت الشعيبي حينها في مقابلة تلفزيونية إن الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعيّ يسألها عن سبب غيابها عنهم وهي لا تعرف سبب عدم تلقيها عروضا كالعادة لتقديم برامج في رمضان.

وذكرت أنها لا تحب مطلقا أن تطرق الأبواب لتسأل عن سبب عدم الاستعانة بها أو استبدالها بغيرها.

وأضافت الممثلة الكويتية أنها ستظل موجودة مع محبيها من خلال صفحاتها على مواقع التواصل المختلفة ولن تغيب.

ورجح الجمهور حينها أن السبب في ذلك، هو أزمة الفيديو الإباحي الذي نشرته هيا عبر تطبيق “سناب شات” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق أن لمحت مي العيدان أيضاً أن أزمة الفيديو الإباحي ملفقة لهيا الشعيبي بسبب السعودية.

جاء ذلك بعدما نشرت “العيدان” صورة “الشعيبي” على انستغرام. وأرفقتها بتعليق: “الله يفك عوقك و يرجعك لعيالك وتتعلمين مره ثانيه لا تدخلين أشياء اكبر منك منها السياسه و السعوديه خط توقفين عنده”.

وأبدى مغرّدون سعوديون حينها غضبهم من ذكر مي العيدان السعودية في تغريدتها، وقالوا إنّ قضية هيا ليست مع السعودية.

كما تداولت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعيّ حينها أنباء عن صدور أوامر للقنوات السعودية بعدم التعاقد مع اي عمل تلفزيوني يتضمن وجود الشعيبي ، وذلك بعد الهجوم الواسع الذي تعرضت له والاتهامات التي طالتها بالإساءة للسعودية والإمارات. بعد إشادتها بمشاركة أمير قطر تميم بن حمد في جنازة أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الصباح.

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