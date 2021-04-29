هل سيوافق ريال مدريد على شرط راموس مقابل تخفيض راتبه وتجديد عقده ؟!

بات موضوع تجديد عقد قائد فريق ريال مدريد الإسباني “سيرجيو راموس” 34 عامًا. حديث وسائل الاعلام خلال الأشهر الماضية والشكوك حول بقائه أو رحيله عن الفريق الملكي الإسباني.

🚨🚨 ABC | سيرخيو راموس سيخفض راتبه بنسبة 10٪ من أجل تجديد عقده وسيكون آخر عقد أحترافي له في ريال مدريد. pic.twitter.com/Mrc18NEAeb — Insider Real (@RMCFarab) April 29, 2021

ليحسم المريكادو راموس موقفه الأخير بشكل نهائي، وموافقته على تجديد عقده مع فريق ريال مدريد الإسباني. بعد النصائح التي قدمها المقربين منه في البقاء بالفريق وعدم الرحيل عنه.

راموس وتخفيض راتبه

وقد كشفت صحيفة “ABC” الإسبانية، بأن اللاعب الإسباني سيرجيو راموس منقذ فريق ريال مدريد في الأوقات الحرجة.

بالموافقة على تحفيض راتبه، بنسبة 10% لتجديده عقده مع ريال مدريد مع نهاية الموسم الجاري.

🚨🚨 TV3 | سيرخيو راموس يقبل خفض راتبه للبقاء في ريال مدريد. pic.twitter.com/Ke8JgEHcFM — Insider Real (@RMCFarab) April 29, 2021

وأردفت الصحيفة، ” سيرجيو راموس طلب مقابل موافقته على ذلك. أن يكون عقده الجديد مع إدارة فريق ريال مدريد لمدة عامين كاملين”.

راموس ونصيحة المقربين منه

وأضافت الصحيفة، ” المقربين من اللاعب سيرجيو راموس نصحوه في البقاء داخل فريق ريال مدريد. لكن حتى الآن لا يوجد قرار نهائي بشأن مستقبله”.

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واستكملت الصحيفة، أن التطورات الجديد في حسم ملف راموس اعتمد على النقاش الذي دار مع رئيس ريال مدريد فلورينتينو بيريز .

قواعد ريال مدريد

ويتبع إدارة فريق ريال مدريد في الطريقة التي تتبعها في التعامل مع تجديد عقود اللاعبين الذين تزيد أعمارهم عن ثلاثين عامًا لمدة عام واحد.

مع خيار التمديد لعام آخر وفقًا لأدائهم ومستواهم داخل الفريق. فهل سيوافق إدارة الريال على شرط راموس لتجديد عقده؟!

إصابة راموس

وقد تعرض الإسباني سيرجيو راموس لإصابة عضيلة إل جانب الإصابة بفيروس كورونا. لكن اللاعب يصارع الزمن من أجل الانضمام إلى صفوف فريق ريال مدريد.

🚨🚨🚨عاجل | سيرخيو راموس وميندي وفالفيردي سيعودون بالأياب أمام تشيلسي . pic.twitter.com/n3LKQELH5i — ‎‏ABDULLAH ³⁴ (@ToniKroosV) April 27, 2021

لمواجهة فريق تشيلسي في مباراة إياب دور النصف النهائي من أبطال أوروبا. في الخامس من شهر آيار/ مايو المقبل.

التقارير الإيجابية لراموس

فيما كشفت صحيفة ماركا الإسبانية في وقت سابق، أن المفاوضات مع قائد فريق ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس 34 عاماً.

قد شهدت تغيراً إيجابياً. والمريكادو الإسباني قريب من الموافقة على عرض رئيس الريال ” فلورنتينو بيريز” 73 عاماً.

💥 ABC | وافق سيرجيو راموس على تخفيض راتبه بنسبة 10٪ إذا منحه النادي عقد لمدة عامين ، ليكون أخر عقد يوقعه في مسيرته كلاعب كرة قدم ، وينهي مسيرته في ريال مدريد. pic.twitter.com/NaFEhPPVoR — Madridista World (@RMC_AH7) April 29, 2021

كما أفادت الصحيفة الإسبانية، أن رئيس فريق ريال مدريد ” بيريز”. قد عرض على اللاعب الإسباني راموس، بالتجديد لموسمين. مع خفض 10% من قيمة راتبه الأساسي.

راموس والريال

وقد لعب سيرجيو راموس منذ انتقاله إلى صفوف فريق الريال منذ قدومه عام 2005، بعد انتقاله برقم قياسي من فريق اشبيلية الإسباني.

ليصبح قائداً للفريق الملكي الإسباني ومحققاً مع الفريق العديد من الألقاب على صعيد الدوري والأبطال وكأس السوبر وملك إسبانيا والأندية خلال مسيرته.

وقد بلغ قيمة العقد بين إدارة ريال مدريد الإسباني واشبيلية آنذاك، مقابل الحصول على خدماته بملغ 27 مليون يورو.

🇪🇸 ABC | سيرخيو راموس يريد البقاء في ريال مدريد لمدة سنتين حتى 2023. • لقد فكر بالموضوع، وفهم أن البقاء في ريال مدريد هو الخيار الأفضل له. • في حال موافقة ريال مدريد على بقائه حتى 2023 فإنه سيخفض راتبه 10%. pic.twitter.com/zXB4XNMOps — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) April 29, 2021

حيث لعب في أكثر من مركز داخل صفوف فريق ريال مدريد خلال مشاركته في كافة المسابقات، كقلب دفاع.

راموس وانتهاء عقده مع ريال مدريد

وكلاعب وسط وفي الجناح الأيمن في بعض الأحيان، مسجلاً في أربع مواسم متتالية منذ بدايته مع الريال برصيد 20 هدفاً.

كما وسينتهي عقد اللاعب سيرجيو راموس. في شهر يونيو/ حزيران من العام الجاري 2021. فيما لم يتوصل بعد إدارة الفريق حتى الآن إلى اتفاق مع اللاعب لتجديد عقده.

ترتيب الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني من جديد فريق أتلتيكو مدريد بعد فوزه الأخير ويسكا برصيد 73 نقطة. يليه في وصافة الترتيب فريق ريال مدريد برصيد 71 نقطة.

برشلونة وإشبيلية والترتيب

بينما جاء فريق برشلونة الإسباني يحتل بالمركز الثالث برصيد 71 نقطة متساويًا مع غريمه التقليدي ريال مدريد. أما في المركز الرابع جاء فريق إشبيلية برصيد 70 نقطة.

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 53 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن فريق ريال بتيس برصيد 50 نقطة .

🚨🚨| عودة القائد سيرخيو راموس لتدريبات اليوم pic.twitter.com/RZkea2sLom — ‎‏ABDULLAH ³⁴ (@ToniKroosV) April 29, 2021

في المركز السادس. وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز السابع من الترتيب فريق فياريال برصيد 49 نقطة.

فيما جاء في المركز الثامن فريق غرناطة برصيد 42 نقطة، بينما جاء فريق سيلتا فيغو برصيد 41 نقطة في المركز التاسع من الترتيب. متساويًا في عدد النقاط مع أتلتيك بيلباو في عاشر ترتيب الدوري الإسباني.

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