“شاهد” كيف حطم عنصر أمني عظام مهاجر سري في الفنيدق وأشعل المغرب كله غضباً

وثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اعتداء أحد عناصر الأمن في الفنيدق المغربية على شاب من المرشحين للهجرة السرية، بشكل وحشي.

ويظهر الفيديو، الذي رصدته “وطن”، عنصرين من القوات المساعدة بجانب 3 أشخاص جالسين على الأرض، قبل أن يقوم عنصر من القوات المساعدة بالاعتداء على أحدهم بالضرب المبرح.

ويعتقد أن الفيديو قد تم تصويره في أحد شواطئ مدينة الفنيدق، وأن ضحية الاعتداء من المرشحين المحتملين للهجرة السرية، حيث تم توقيفه مع شباب آخرين.

فيديو متداول لعنصر من القوات المساعدة وهو يعتدي على شاب، بطريقة وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالوحشية.

يرجح أن يكون الشاب ضحية الاعتداء من الوافدين على المدينة، المرشحين للهجرة السرية.#المغرب #الفنيدق #اعتداء #الهجرة_السرية #ضحية pic.twitter.com/gHrtB0SCyD — Hespress هسبريس (@hespress) April 28, 2021

هذا ولم تصدر أي معلومات رسمية عن ملابسات الفيديو، الذي يأتي بالتزامن من محاولات جماعية لشباب يغامرون بحياتهم للهجرة سباحة إلى مدينة سبتة وذلك بسبب غياب الحلول الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.

موجة غضب واسعة صاحبت فيديو الاعتداء

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو معبرين عن غضبهم من تصرف عنصر الأمن المغربي، مطالبين بتحقيق العدالة.

القوات المساعدة و أعوان السلطة لم نسمع لهم ركزا منذ عقود حتى جائت هذه الطوارئ الصحية و ليست السياسية لأن هناك فرق فإستعين بأعوان السلطة و المخازنية و الذين لا يفقهون لا في القانون و لا في الحقوق المدنية شيئا و قد رأينا منهم عدة تجاوزات كنا نظن أنها إنقرضت برحيل إدريس البصري — dellaj chouaib (@DellajChouaib) April 29, 2021

مواطن هو أصلا ضعيف و يضاف على ذلك الضرب الوحشي الهمجي … و ما خفي أعظم — Younes (@Younes_1983) April 28, 2021

يجب أن يحاسب ليعلم هو ومن على شاكلته أن عهد السيبة قد ولى. — Melam (@Mecdici2020) April 29, 2021

حسبي الله ونعم الوكيل أش هد الحالة والله حرااااااااام

الله يرجعها ليه في العزيز عليه قبل ما تهدرو على الجزائر شوفو حالت المغرب اللهم انا هدا منك — حنان (@AsriH7) April 28, 2021

الداخلية المغربية تفتح تحقيقا في حادثة الفنيدق

وبعد الضجة الواسعة التي صاحبت الفيديو، سارعت الداخلية المغربية إلى القول انه تمت مباشرة تحقيق حول الحادثة التي يظهر قيام شخص بزي وظيفي بتعريض شخص آخر للعنف والاعتداء الجسدي.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن المقطع المصور جاء مقرونا بتعليقات تشير إلى كون هذه الأفعال مقترفة. من قبل أحد أفراد القوات المساعدة بمدينة الفنيدق.

وأشارت إلى أنه تمت مباشرة تحقيق للكشف عن جميع حيثيات هذا الموضوع، والذي سيتم على ضوئه اتخاذ الإجراءات اللازمة. في حق كل من تبث ضلوعه في تجاوزات أو إخلالات وترتيب كافة المسؤوليات والآثار القانونية.

ماذا قال رئيس جماعة الفنيدق

وفي السياق، وصف رئيس جماعة الفنيدق، محمد قروق، الحادثة بـ “الانتهاك الصارخ”.

وقال قروق: “انتهاك صارخ لا يمكن السكوت عنه، المطلوب من الجهات المعنية فتح تحقيق وتقديم المتورطين للعدالة”.

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ونقلت جريدة “العمق” المغربية، عن مصدر وصفته بالمطلع قوله، إن السلطات المختصة بعمالة المضيق الفنيدق. فتحت تحقيقا في مضمون الشريط المذكور، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف حيثياته وظروفه.

وأوضح المصدر أن السلطات المختصة بالمضيق تمكنت من تحديد مكان تصوير الشريط المذكور، حيث ينتظر أن تتم مساءلة رجال القوات المساعدة عن حيثيات الأمر، والأسباب التي أدت إلى الاعتداء.

وحسب المصدر، فإن ذلك سيكون قبل رفع تقارير في الموضوع، لربط المسؤولية بالمحاسبة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

وكشف المصدر ذاته أنه مباشرة بعد إطلاع مسؤولين كبار على مضمون الشريط، تم إعطاء تعليمات صارمة قصد البحث والتحري والتثبت من الوقائع والاستماع إلى المعنيين.

ويأتي ذلك من أجل تحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة.

الهجرة السرية في المغرب

وتأتي هذه الحادثة في الوقت الذي عادت فيه ظاهرة الهجرة السرية إلى الواجهة من جديد، حيث أثارت مشاهد هجرة جماعية بالسباحة من مدينة الفنيدق في اتجاه سبتة المغربية المحتلة من اسبانيا، جدلا واسعاً.

وتوفي أحد أبناء الفنيدق وتم تسليم باقي المهاجرين الذين وصلوا إلى سبتة للسلطات المغربية.

وقررت النيابة العامة بمدينة تطوان، متابعة 23 شخصا ضمن الدفعة الأولى من المهاجرين الذين دخلوا إلى سبتة المحتلة سباحةً ضمن ما بات يُعرف إعلاميا بـ”الفرار الجماعي”، وذلك بعدما تم تقديمهم صباح أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان.

وفتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع الأشخاص المعنيين بعدما تم تسليمهم من طرف الأمن الإسباني إلى المغرب، الثلاثاء، وذلك للكشف عن المتورطين المحتملين وتحديد خلفيات وظروف القضية ومدى ارتباطها مع شبكات التهريب.

وكانت السلطات الإسبانية قد سلمت نظيرتها المغربية 63 شخصا من الشباب والقاصرين الذين كانوا قد دخلوا إلى مدينة سبتة المحتلة سباحة، نهاية الأسبوع المنصرم.

ويأتي ذلك، ضمن دفعتين عبر معبر باب سبتة، الأولى ليلة الثلاثاء، والثانية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

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