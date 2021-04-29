“شاهد” برشلونة يسقط عل ميدانه أمام غرناطة ويفقد الصدارة مع طرد المدرب كومان

في مفاجأة لم يتوقعها عشاق وجماهير فريق برشلونة الإسباني، بعد سقوط فريقهم داخل ميدانه أمام منافسه غرناطة بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

ملخص السقوط الأول لـ "برشلونة" في الكامب نو امام "غرناطة" و ضياع الصدارة 📺🔥#BarçaGranada 1-2 pic.twitter.com/nX7bXUYwuw — LaLiga (@LaLigaArab) April 29, 2021

في ختام الأسبوع ال33 من منافسات الدوري الإسباني “الليغا”. ليفقد النقاط الثلاثة المهمة في التربع على صدارة الترتيب والتقاسم مع صاحب الصدارة جاره أتلتيكو مدريد.

هدف ميسي في شباك غرناطة

وأحرز النجم الأرجنتيني وقائد فريق برشلونة ليونيل ميسي هدف التقدم في المباراة بالدقيقة ال23 بعد عرضية جميلة من الفرنسي غريزمان ليسددها اللاعب على يمين مرمى منافسه الضيف غرناطة.

غرناطة وقلب تأخره على برشلونة

وبعد انتهاء منتصف الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض فريق برشلونة بهدف وحيد دون رد. ليعود فريق غرناطة بممارسة الضغط على لاعبي برشلونة داخل أرضية الميدان.

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محرزا هدف تقليص الفارق والتعادل في الدقيقة ال 63 عن طريق اللاعب داروين ماتشيس بتسديدة قوية على يسار شباك حارس مرمى برشلونة الألماني “شتيغن”.

هدف الانتصار لفريق غرناطة على برشلونة

واستطاع فريق غرناطة من هز شباك فريق برشلونة المستضيف لتلك المباراة داخل ميدانه، في الدقيقة ال79، من عمر زمن مجريات الشوط الثاني بواسطة اللاعب خورخي فيدال.

فيما حاول فريق برشلونة الخروج من المباراة بنتيجة التعادل أمام منافسه غرناطة ليفشل في ذلك، وسط الدفاع القوي.

الذي قدمه الفريق الأخير في الربع الساعة الأخير من المباراة. لينتهي اللقاء بفوز غرناطة بهدفين مقابل هدف وحيد.

طرد مدرب برشلونة كومان

وشهدت المباراة مع مجريات الشوط الثاني طرد مدرب فريق برشلونة رونالد كومان من المباراة خارج أرضية الملعب.

بعد اعتراضه على قرار الحكم في احتساب الهدف الثاني لفريق غرناطة في مرمى شباك فريقه برشلونة. ليشهر البطاقة الحمراء في وجه المدرب الهولندي كومان.

المباراة التاريخية لفريق غرناطة أمام برشلونة

وبفوز فريق غرناطة على منافسه برشلونة الإسباني على ميدانه، يكسر سلسلة الهزائم والمواجهات التي جمعت برشلونة مع فريق غرناطة.

بتحقيق الفوز الأول بعد 24 مباراة خسر فيها الفريق من تحقيق الانتصار على الفريق الكتالوني في الدوري الإسباني.

تشكيلة فريق برشلونة

ولعب المدرب الهولندي رونالد كومان 57 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه غرناطة، حيث كان في حراسة الألماني تير شتيغن.

بينما تواجد في خط دفاع كلاً من: الإسباني جوردي ألبا، واللاعب الفرنسي كليمون لونجليه، والأوروغواياني رونالد أراخو، سيرجينو دست. جيرار بيكيه.

أما في مركز خط الوسط جاء كلاً من: اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، والهولندي فرينكي دي يونج.

واعتمد المدرب الهولندي في خط هجوم الفريق على ثلاثي اللاعبين، الفرنسي أنطوان جريزمان، ومواطنه عثمان ديمبيلي، إلى جانب مشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني من جديد فريق أتلتيكو مدريد بعد فوزه الأخير ويسكا برصيد 73 نقطة. يليه في وصافة الترتيب فريق ريال مدريد برصيد 71 نقطة.

برشلونة وإشبيلية في الترتيب

بينما جاء فريق برشلونة الإسباني يحتل بالمركز الثالث برصيد 71 نقطة متساويًا مع غريمه التقليدي ريال مدريد. أما في المركز الرابع جاء فريق إشبيلية برصيد 70 نقطة.

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 53 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن فريق ريال بتيس برصيد 50 نقطة.

إنها السوبر الإثارة و التشويق و الجنون 🔥🔥🔥🔝🔝🔝🔝🔥🔥🔥#LaLigaSantander pic.twitter.com/fqkMi9hzIG — LaLiga (@LaLigaArab) April 29, 2021

في المركز السادس. وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز السابع من الترتيب فريق فياريال برصيد 49 نقطة.

فيما جاء في المركز الثامن فريق غرناطة برصيد 42 نقطة، بينما جاء فريق سيلتا فيغو برصيد 41 نقطة في المركز التاسع من الترتيب. متساويًا في عدد النقاط مع أتلتيك بيلباو في عاشر ترتيب الدوري الإسباني.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 25 هدفاً.

كريم بنزيما ووصافة الترتيب

فيما جاء في وصافة الترتيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا، بفارق هدفين عن المتصدر ليونيل ميسي.

بينما جاء الإسباني في ثالث الترتيب الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال برصيد 20 هدفًا. بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع اللاعب الأوروغواياني لويس سواريز الذي يحتل المركز الرابع برصيد 19 هدفًا.

كما وجاء المهاجم المغربي يوسف النصيري في صفوف فريق إشبيلية في المركز الخامس من الترتيب برصيد 17 هدفًا. في إطار منافسات الدوري الإسباني الموسم الجاري 2020-2021.

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