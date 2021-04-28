غادة عويس الإعلامية التي هزت عرش محمد بن سلمان تكشف تناقض تصريحاته.. ماذا رصدت

علقت الإعلامية اللبنانية، غادة عويس، مذيعة قناة الجزيرة على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، المتناقضة فيما يخص الصراع مع إيران.

وأثنى محمد بن سلمان على إيران بكلمات طيبة، خلال حديثه مع برنامج “الليوان” المذاع على فضائية روتانا خليجية.

وقال ولي العهد السعودي، إن “إيران دولة جارة وكل ما نطمح له أن يكون لدينا علاقة جيدة ومميزة مع إيران”.

وأكد محمد بن سلمان، أنه لا يريد أن يكون وضع إيران صعب، على العكس يتمنى أن تكون إيران مزدهرة وتنمو.. ويكون لدينا مصالح فيها ولديهم مصالح في السعودية، لدفع المنطقة والعالم للنمو والازدهار”.

وأثارت تصريحات محمد بن سلمان سخرية واسعة وجدلاً، بعد تصريحات سابقة أطلقها عام 2017 قال فيها إنه لا يوجد نقاط إلتقاء مع طهران للحوار، متوعداً بنقل المعركة إلى الداخل الإيراني.

ماذا رصدت غادة عويس

ونشرت غادة عويس صوراً تظهر تناقض ابن سلمان في تصريحاته الإعلامية التي أطلقها في 2017 وكذلك 2021.

٢مايو٢٠١٧ محمد بن سلمان: لا توجد نقاط إلتقاء مع طهران للحوار وسننقل المعركة الى الداخل الإيراني.

٢٧ أبريل٢٠٢١ محمد بن سلمان: إيران دولة جارة ونطمح لإقامة علاقة طيبة ومميزة مع طهران.

٢مايو٢٠١٧ محمد بن سلمان: لا توجد نقاط إلتقاء مع طهران للحوار وسننقل المعركة الى الداخل الإيراني. ٢٧ أبريل٢٠٢١ محمد بن سلمان: إيران دولة جارة ونطمح لإقامة علاقة طيبة ومميزة مع طهران. pic.twitter.com/XyckkluU3f — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) April 27, 2021

تغريدة غادة عويس التي كشفت تناقض ولي العهد السعودي أثارت ضجة واسعة وتعليقات على منصة التدوين المصغر تويتر حسب ما رصدت “وطن”.

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وقال أمين محمد علي في تعليقه على تغريدة عويس..:” اليد الذي ما تقدر تكسرها حبها بوسها قبلها سبع سنوات من الفشل في مواجهة جماعة الحوثي أصبع إيران الصغرى في نظرهم فكيف يواجهون كامل الجسم “إيران”.

اليد الذي ما تقدر تكسرها حبها بوسها قبلها

سبع سنوات من الفشل في مواجهة جماعة الحوثي أصبع إيران الصغرى في نظرهم فكيف يواجهون كامل الجسم "إيران" — AMEEN MOHAMMED ALI أمين محمد علي (@YEMENAMEEN2030) April 27, 2021

اوامر بايدن على رقاب العالم ما بالك بمبس — عبدالله المقالح (@SmPxFu5gJIDRJoK) April 28, 2021

هذا عزكم الله ماهو برجل ولن يكون رجلا هذا وابن ناقص اشباه رجال… وكل هذا بسبب انشغال الوالدين وترك اطفالهم للاغراب…وكانت هذه النتيجه دقوهم صغارا والان يشتوا بل يحلموا يقعوا رجال الله لا رحمك يازايد ولا غفرلك ياسلمان — الحكمه يمانيهYemaniawisdom (@Yemeniproudly) April 28, 2021

كل حكام اليوم اصبحو كلاباً للغرب

ونسو قضية فلسطين المحتلة 😥😥

خوفاً من أسيادهم الغربيين — A.SADAT||آل بوش (@SADAT_T1) April 28, 2021

محمد بن سلمان وسبب الخلاف مع إيران

وكشف ابن سلمان سبب الخلاف مع طهران قائلا، “إشكالياتنا مع إيران هي تصرفاتها السلبية سواء برنامجها النووي أو دعمها لمليشيات خارجة عن القانون أو برنامج الصواريخ الباليستية الخاص بها”. مؤكدا “نعمل مع شركائنا في المنطقة والعالم لإيجاد حلول لهذه الإشكاليات”.

وأردف قائلا، “نتمنى أن نتجاوز هذه الإشكاليات وتكون هناك علاقة طيبة فيها منفعة للجميع”.

وفي مسألة الحوثيين قال “انقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن أمر غير قانوني.. السعودية لن تقبل بأي ميليشيات مسلحة على حدودها.. الحوثي له علاقة قوية بالنظام الإيراني”.

واستدرك ابن سلمان قائلا، “نتمنى أن يجلس الحوثي على طاولة المفاوضات للوصول لحلول تكفل حقوق الجميع.. الحوثي في الأخير يمني ولديه نزعة عروبية نتمنى أن تحيى فيه بشكل أكبر ويراعي مصالحه ومصالح وطنه”.

هكذا هزت عرش ابن سلمان

وكانت إعلامية الجزيرة قد رفعت دعوى قضائية ضد ولي عهد السعودية محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في المحاكم الأمريكية.

وقالت في دعواها إنها تتهم ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بالوقوف خلف حادثة اختراق هاتفها، ونشر صور شخصية لها قبل نحو ستة أشهر.

علقت عويس بالقول إن “بن سلمان” ظنّ أن سياسة شراء الذمم، والترهيب يمكن لها النجاح، إلا أن ذلك الأمر خاطئ، متابعة بالقول: “اعتقدوا أنهم لا يمكن محاسبتهم، ويمكنهم مواصلة عهودهم الاستبدادية”.

وقالت مذيعة الجزيرة إن استهدافها يأتي بسبب تقديمها تقارير تنتقد السعودية، وهو رسالة واضحة للغاية موجهة إلى الصحفيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

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