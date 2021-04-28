الفنانة الفلسطينية أسمهان توفيق تكشف سبب عدم حصولها على الجنسية الكويتية حتى الآن!

كشفت الفنانة الفلسطينية الأصل المقيمة في الكويت، أسمهان توفيق، حقيقة حصولها على الجنسية الكويتية كما حصلت على الجنسية الأردنية والمصرية.

أسمهان توفيق لم تسعى للجنسية الكويتية

وقالت أسمهان توفيق في لقاء مصور عبر برنامج “سراي” على قناة atv الكويتية: “لم أحصل على الجنسية الكويتية، ولم أقدم على أوراق للحصول عليها”.

وتابعت أسمهان توفيق: “لأني أعرف أن الكويت ديرتي وبلدي بجنسية أو من غير جنسية، وأنا قلت هذا الكلام لناقد فني من قبل، كان ينتقد وجود فنانين غير كويتيين في أعمال كويتية.. وقلت له إنت لا تعرف تفاصيل الكويت متلي أنا، لأني منذ أن كنت في الصف الأول الابتدائي وأنا في مدارس الكويت“.

وأوضحت أسمهان توفيق قائلة: “الكويت في قلبي كما أحمل فلسطين في قلبي، وأيضا لأنني أحمل الجنسية المصرية فهي أيضا في قلبي، والأردن أيضا هي بلدي لأني أحمل الجنسية الأردنية”.

“ليس لدي نصيب بالزواج من كويتي”

وحول سبب عدم تقديمها بطلب للحصول على الجنسية الكويتية، قالت أسمهان توفيق: “كنت أخاف أن أذهب لدى موظف فيقول لي اذهبي وتزوجي كويتي، طيب يا أخي أنا ليس لدي نصيب بأن أتزوج كويتي بس أنا أريد الجنسية الكويتية، لذلك أنا كفيت نفسي ولا أحد يعاملني بطريقة لا أحبها“.

وانتقدت أسمان توفيق الجيل الجديد من الفنانين، وقالت: ”الفنانين الجداد خاصة الشباب مجرد ما الواحد فيهم يسوي دور يحس نفسه التوب، ما تقدر تحاكيه أو تعطيه ملاحظة، في منهم يتقبل لكن الأغلب لا يتقبل“.

واستطردت: “الفنانين الجدد المفروض يفهموا إنه إحنا إلى الآن وفي عمرنا هذا مازلنا نتعلم، أنا كل يوم أتعلم شي جديد، ولما بروح أمريكا عند بنتي وهي بتاخد دروس في التمثيل أنا بروح معاها”.

من هي أسمهان توفيق؟

يذكر أن أسمهان توفيق ​ممثلة فلسطينية تعيش في ​الكويت​ وولدت يوم 5 مارس عام 1947، وتحمل الجنسيتين الأردنية والمصرية، وهي معروفة في دول الخليج، ولا يعرف الأغلبية أنها ليست كويتية.

دخلت أسمهان توفيق عالم الفن وهي بعمر 17 عاماً مع “فرقة المسرح العربي” في الكويت، ثم إنتقلت إلى “فرقة مسرح الخليج العربي”، التي كانت أحد مؤسسيه.

لم تعتمد أسمهان على موهبتها فقط في عالم الفن، فدرست في “كلية الفنون” في القاهرة، وهي كاتبة مسلسلات ومخرجة بجانب التمثيل.

ولمع اسم اسمهان توفيق في كثير من الأعمال من بداية مسيرتها عام 1964، ففي الستينيات والسبعينيات شاركت في مسلسلات “لعبة الايام”، “عاصفة في قلب صغير”، “نورة”، “دنيا المهابيل”، “المصير”، و”في منتصف الليل”.

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كما شاركت اسمهان توفيق في العديد من المسلسلات، منها “مبارك”، “الاسوار”، “فتى الاحلام”، “الى من يهمه الامر”، “رقية وسبيكة”، “على الدنيا السلام”، “مدينة الرياح”، “الناس الطيبين”، و”عاد ولكن”، وغيرها.

وكان لها مشاركات بارزة في المسرحيات، منها “الجوع”، “الطين”، “المخلب الكبير”، “في خبر كا”، “سندريلا”، “الاوانس”، نيوتن”، وفي السينما شاركت في فيلمي، هما “​تورا بورا” و “النهاية”.

زواج وطلاق مرتان!

تزوجت اسمهان توفيق من المخرج المصري ​عادل صادق​، وأنجبت منه ابنة واحدة وهي الممثلة المصرية وفاء صادق والتي حققت شهرة واسعة وقدمت العديد من الأعمال، وبقيت علاقتها وطيدة بوالدتها.

ولم يدم زواج اسمهان توفيق طويلاً وتطلقت من زوجها الأول، ثم تزوجت من الفنان التشكيلي المصري مصطفى عبد الوهاب وأنجبت منه إبنتين، إحداهما تدعى مريم والتي دخلت عالم التمثيل أيضاً، وشاركت بالتمثيل في مسلسل “فضة قلبها أبيض”.

خلاف أسمهان توفيق وسعاد عبدالله

إنتشرت أخبار عديدة عن خلاف نشب بين أسمهان توفيق والممثلة الكويتية سعاد عبدالله، ما دفع الأولى إلى نفي الموضوع في حديث صحفي.

وقالت اسمهان توفيق حينها إن لا صحة لخلاف بينهما، مؤكدة أنهما صديقتان وأن تأجيل العمل الذي كان سيجمعهما لم يحصل، بسبب عدم الإتفاق مع جهة الإنتاج عليه.

وسبق أن شكلت أسمهان توفيق ثنائياً ناجحاً مع سعاد عبد الله في العديد من الأعمال، خصوصاً في مسلسل “​أمنا رويحة الجنة​”.

أجر عادل إمام يستفز أسمهان توفيق

وأثارت اسمهان توفيق الجدل بتصريح لها عام 2019، حين قالت إن أجر الممثل المصري عادل إمام أكبر من ميزانية مسلسلات خليجية.

وأضافت حينها: “أجر نجم مثل عادل إمام يصل إلى 50 أو 60 مليون جنيه، بما يعادل مليون دينار تقريباً، فهل المسلسل الخليجي تصل تكلفته الإنتاجية إلى مليون دينار؟ أكثر المسلسلات ميزانيتها لا تتعدى 300 ألف دينار أو 400 ألف بالكثير”.

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