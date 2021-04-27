بدا عليها التعب الشديد.. “شاهد” كيف ظهرت فيفي عبده بعد أن تمكن منها المرض

في أول ظهور لها بعد إجرائها عملية جراحية، بدت علامات المرض والتعب واضحة على الراقصة المصرية فيفي عبده.

أول ظهور لفيفي عبده بعد العملية

حيث نشرت الإعلامية المصرية بوسي صورا وفيديوهات جديدة لفيفي عبده عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”، وهي لا تزال ترقد داخل المستشفى بعد أسبوعين من العملية.

وحرصت بوسي شلبي على تهنئة فيفي عبده بمناسبة عيد ميلادها وأحضرت لها قالب كيك إلى المستشفى، واحتفلت معها رغم مرضها.

وكتبت بوسي: ” عيد ميلاد حبيبتي الغالية فيفي خمسه امواه عليكي يا جمل فيفي في الدنيا عقبال مليون سنه بحبك وترجعي تنوري حياتنا بالطاقه الايجابيه بتعتك عيد ميلاد سعيد يا قمر يافيفي”.

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انتقادات لبوسي شلبي بسبب فيفي عبده

وتعرضت بوسي لهجوم وانتقادات لاذعة بسبب إظهارها فيفي عبده بهذا الشكل الذي وصفوه بالمهين، واتهموها بمحاولة الحصول على سبق صحفي على حساب إهانة الآخرين خاصة أن الراقصة المصرية كانت نائمة حين بدأت بوسي بتصويرها.

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وجاء في التعليقات: ” انت بتصوريها ليه وهي كدة ايه الفايدة”.

وكتبت أخرى: ” ليه تصوريها؟ شكلها مكنتش عاوزه تتصور بدليل انها نايمة ولا باصة عليكي ليه تعملي كده؟”.

واتهمتها أخرى باستغلال الموقف، وكتبت: ” حرام عليك تستغلين ضعفها حتى تصوريها وتكونين سبق صحفي”.

وكتب آخر: ” بلاش التصوير من فضلك حرام شكلها مش عايزة تتصور اكيد مش حتحب حد يشوفها وهي تعبانه خصوصا انها بتحب تظهر دايما بشكل كويس وفكرة اصلا انها نايمة و تعبانه كدة مؤلمه قلبي وجعني عليها جدا هي طيبة و جميله ربنا يشفيها يارب و ترجع تستمع بحياتها تاني”.

فيفي عبده تكشف وضعها الصحي

من جانبها، أعلنت فيفي عبده عبر “انستجرام” عن خروجها من المستشفى السبت الماضي، وقالت لمتابعيها إنه كان بانتظارها هدية عبارة عن كعكة بمناسبة عيد ميلادها.

وعلقت فيفي عبده: “لقد عدت الحمد لله من المستشفى ووجدت هذه المفاجأة الحلوة بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتم طيبين بحبهم وبحبكم أوي”.

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وكانت عزة مجاهد ابنة الفنانة فيفي عبده، قد نشرت صورة لوالدتها بعد خروجها من غرفة العمليات، حيث خضعت لعملية جراحية بعد تعرضها لخطأ طبي، بسبب “حقنة خطأ” في منطقة الظهر.

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وكتبت ابنة الفنانة فيفي عبده: “الحمدلله أمي لسه خارجه من العمليات حالا اللهم يتمم شفاكي شفاء لا يغادر سقما من فضلكم أدعوا لأمي ربنا يقومها بألف سلامه يا رب”.

حقنة بالخطأ

وكانت الراقصة المصرية فيفي عبده، أعلنت قبل أسبوعين أنها ستخضع لعملية جراحية بسبب مضاعفات إعطائها حقنة بالخطأ.

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وظهرت فيفي عبده بفيديو نشرته عبر “انستجرام” و”فيسبوك”، من على سرير المستشفى، وقالت: “حسبي الله ونعم الوكيل في الولد الذي أعطاني الحقنة في ظهري، وتسببت بأنني على وشك دخول العملية الآن، وها أنا في المستشفى، انظروا”.

وتابعت فيفي موجهة حديثها لجمهورها: “دخلت اليوم المستشفى من أجل إجراء عملية غداً صباحاً سأمكث فيها ساعتين، أرجوكم أن تدعو لي، بحق الشهر الفضيل، هذه المرة حقيقة وليست إشاعة ككل مرة”.

وأرفقت فيفي عبده الفيديو بتعليق قالت فيه: ” حسبي الله و نعم الوكيل في اللي اداني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لأجراء عمليه جراحيه ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي و اللي بيكرهوني الله يسامحهم كل سنة و انتم طيبين و بخير رمضان كريم”.

وفاة فيفي عبده!

ولاحقت فيفي شائعات أكثر من مرة الفترة الماضية، خاصة أنها لم تعايد جمهورها برأس السنة كعادتها.

ونفت عبده حينها تلك الشائعات ونشرت فيديو بدأته بتوجيه رسالة إلى جمهورها بمناسبة العام الجدي. وهي على سريرها بمظهر غريب. وتضع قبعة تغطي شعرها تماماً، وبدون أي مساحيق تجميل.

ثم طمأنت عبده جمهورها على حالتها الصحية قائلة: “أنا بخير الحمد لله، وكل ما في الموضوع أنني. خدت حقنة غلط ولمست العصب. ويعمل الآن الأطباء على إعادة الإحساس لي بالعصب”.

وأشارت فيفي حينها إلى أنها حزينة وتمر بحالة اكتئاب بسبب أزمة فيروس كورونا التي ضربت أصدقائها بالوسط الفني. وتسببت لها بحزن جعلها تعزف عن الظهور عبر السوشيال ميديا.

جلسات علاج طبيعي

كما ظهرت فيفي أثناء خضوعها لجلسة علاج طبيعي مع الطبيب المعالج لها. وقامت بنشر الفيديو عبر صفحتها. الرسمية على فيس بوك معلقة: “يا مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا، أنا حبيت أوريكم إن أنا كويسة وفى البيت”.

وطمأن الطبيب جمهورها على حالتها الصحية قائلاً “اطمنوا يا جماعة على مدام فوفة. وإن شاء الله هنرجع. أحسن من الأول وترجع تمتكم تانى وتنبسطوا بيها وهتولع الدنيا”.

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