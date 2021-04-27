“صابونة حليب الحمار” .. الفنانة الكويتية مها محمد تكشف سر جمالها وتثير ضجة!

أثارت الممثلة الكويتية مها محمد جدلاً واسعاً بين متابعيها، بعد توجيهها نصيحة جمالية غريبة لإحدى الفتيات التي سألتها عن سر جمالها .

صابونة حليب الحمار سر جمال مها محمد!

وكانت البداية حين طرحت إحدى المتابعات سؤالاً على مها محمد قالت فيه: “ماشاء الله مها يا جمالك، يبكي، تكفين إيش تستخدمين لبشرتك؟”.

لتصدمها مها محمد بالرد قائلة: “صابونة حليب الحمار وكريماتها”.

Snapchat :

الممثلة مها محمد تنصح متابعه بصابون حليب الحمار للبشرة المشرقة 💛 pic.twitter.com/y7xK41QBdR — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) April 26, 2021

وأثارت إجابة الممثلة الكويتية موجة سخرية بين الناشطين، فمنهم من رأى أنها ليست جميلة من الأصل، وآخرون أكدوا أن صفاء بشرتها نتيجة عمليات التجميل والفلاتر عبر “سناب شات”.

مغردون يسخرون من مها محمد: فلاتر

وجاء في أحد التعليقات: “بتموت من الفلاتر والاضاءة وتقول استخدموا حليب الحمار”.

بتموت من الفلاتر والاضاءة وتقول استخدموا حليب الحمار https://t.co/9eheoFCeg1 — ش (@wadreen1) April 27, 2021

وسخرت أخرى ملمحة إلى كذب الممثلة الكويتية: “من كتر ما ممتاز حتى الحواجب ولت بيضا”.

من كتر ما ممتاز حتى الحواجب ولت بيضا 🤦🏻‍♀️ https://t.co/yYF732PEMi — شـهـرزاد (@seham448) April 26, 2021

وكتبت هدى: “البشرة تصيح بزاويه ما نشوف لاجمال ولا شي كله فلتر”.

البشره تصيح بزاويه ما نشوف لاجمال ولا شي كلش فلتر https://t.co/uV9xBqX4w0 — Huda. (@ii____oi) April 26, 2021

ووافقتها أخرى الرأي وعلقت ساخرة: “بدون حمار ولاكلب الفلتر يكفي”.

وأكدت أخرى أن الممثلة الكويتية تلجأ لعيادات البشرة والتجميل، وكتبت: “بعد ما مرت على عيادات البشره كلها نظفتها تنظيف طلعت تقول خذوا صابون الحمار الحمار الي يصدق سواليفكم لا نحفكم برجيم ولانظارة بشرتكم بصابون حمار”.

بينما وجدها آخر فرصة لإطلاق فكاهة، وكتب: “ما شاء الله يعني من غير شرح الملامح والنتائج واضحة، أسبوعين وتتحول جحش”.

ما شاءالله يعني من غير شرح الملامح

والنتائج واضحة ، اسبوعين وتتحول جحش — TariqMarzuoq (@Tq378) April 26, 2021

هذا وقد أكد آخرون أن كلام الممثلة الكويتية حقيقي، ويوجد صابونة من حليب الحمار فكتبت مغردة: “ترا فعلا انا شريتها من تركيا وضحكت اول ماسمعت الاسم بس والله ياهي تعطي نتيجة”.

ترا فعلا انا شريتها من تركيا وضحكت اول ماسمعت الاسم بس والله ياهي تعطي نتيييجه — RAZAن (@Raadz0ii) April 26, 2021

ووافقتها الرأي أخرى وقالت: “ترى صادقة ماتستهبل، العام الماضي دخلت دورة صناعة وكان من ضمن المحاور حليب الحمار ويستخدم بالصوابين والكريمات برضو، ويتباع باورد للي يصنعو ال skin care products”.

ترى صادقة ماتستهبل🤣😂، العام الماضي دخلت دورة صناعة وكان من ضمن المحاور حليب الحمار ويستخدم بالصوابين والكريمات برضو ، ويتباع باورد للي يصنعو ال skin care products — رغَـد #MBS (@_Ril0) April 26, 2021

حمل وإجهاض بعد الأربعين

هذا وقد أعلنت الممثلة الكويتية قبل أسابيع خسارتها لطفلها بعد شهر ونصف فقط من الحمل وذلك عبر خاصية الستوري عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت حينها: “راح اقولكم خبر موزين والحمدلله على كل حال حبيباتي، وأضافت: البيبي نزل يعني اجهضت من الله والحمدلله على كل حال”.

وكانت الممثلة الكويتية قد صدمت جمهورها قبل فترة حين أعلنت حملها، لأنها تجاوزت سن الـ40 عاماً.

ونشرت الممثلة الكويتية حينها صورة عبر خاصية الستوري لصوص صغير يخرج من البيضة وعلقت قائلة: “حللت وطلعت حامل”.

وأثارت الممثلة الكويتية حينها الجدل بسبب صعوبة الحمل في هذا السن، وخطورته على صحتها، ورأى المتابعون أنه لا داعي لتعريض نفسها للخطر، خاصة أن لديها طفلين من زواجها الأول هما فيصل وعبدالله وكانت لديها ابنة أخرى توفيت في سن صغيرة.

علاقة مها محمد وريان جيلر

وسبق أن حامت الشكوك حول علاقة مها محمد بنجم السوشيال ميديا السعودي ريان جيلر، ما دفعها للخروج عن صمتها لتوضيح الأمر.

وقالت مها محمد حينها أثناء استضافتها على برنامج “ع السيف” عبر فضائية atv الكويتية: “فضلت أن تكون علاقتي بريان جيلر سطحية. لأنه شخص يغير كلامه كثيراً، وسبق أن ورطني بتصريحات حول هوية والدته”.

وتابعت مها محمد: “الحقيقة ضاعت وأنا شخصية عاطفية واندفاعية جدًا في تصريحاتي، لذلك قررت الابتعاد عن مثل هذه الموضوعات الحساسة”.

استفزاز لجين عمران

وحول تعارفها بريان جيلر، قالت مها محمد: “كان يكلمني على الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي، والتقيت به في أحد الحفلات في الكويت. وجلس بجانبي، وحين رأيته على الطبيعة شعرت بالشفقة عليه”.

وتابعت: “بدأ لوحده يخبرني عن والدته وعائلته، ولا أعلم هل يكذب أم لا، ولكن لماذا سيكذب؟ وأنا أعتبره أحداً من أولادي”.

وأثارت علاقة الممثلة الكويتية بريان جيلر، جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو قبل عامين لهما، ألمح بسببه البعض أن المشهور. السعودي يرغب في مهاجمة الإعلامية السعودية لجين عمران بطريقة غير مباشرة، خاصة بعدما نفت علاقتها به جملة وتفصيلاً أمام الجماهير.

وظهر ريان جيلر بالفيديو مع مها محمد وهو يقول إنه اتخذها أمه الثانية ويسألها عن رأيها في الأمر، فترد عليه الفنانة الكويتية قائلة. إنه شاب مهذب ورائع وإنه حقاً ولدها ولا تجد أي غضاضة في أن تكون والدته الثانية.

كما ظهر ريان جيلر بمقطع آخر وهو يقول لمها محمد والتي كانت حاملاً بطفلتها، إنها طالما تمنت أن يكون ولدها فلماذا لا تسمي طفلها القادم. باسم “ريان”، فتجيب عليه بأنها حامل في فتاة، ليقول لها: “تبقي ريانة” وضحكا سوياً.

ورأى الناشطون حينها أن ريان جيلر أراد استفزاز لجين عمران وأراد إيصال رسالة لها بأنه فتى تتمنى أي سيدة أن يكون ولدها. وذلك بعد أن أحرجته أمام الجمهور، وأكدت أنها لا تعرفه.

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