ماذا قال ولي العهد محمد بن سلمان في لقاء المديفر عن رؤية 2030 ولماذا الاعتماد على النفط كان خطأ!

قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إن رؤية 2030 جاءت من أجل ما قال تحقيق الطموح الأكبر في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين، محاولاً تجميل رؤيته التي طرحها عام 2016.

وأكد الأمير محمد بن سلمان في المقابلة التي أجراها الإعلامي عبدالله المديفر في برنامج الليوان، أن النفط خدم السعودية والمملكة دولة قائمة قبل النفط.

بث مباشر | شاهد #لقاء_ولي_العهد الذي خص به #قناة_السعودية؛ بمناسبة مرور خمس سنوات على إطلاق "رؤية السعودية 2030".#محمد_بن_سلمان_على_السعودية https://t.co/c6p1rd3GIy — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 27, 2021

رؤية محمد بن سلمان 2030

وأوضح ابن سلمان أن رؤيته جاءت لتطوير سياسات الإسكان وتطوير سن التشريعات، وضمان رفع مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد المملكة.

واستعرض أرقاما اقتصادية مؤثرة أبرزها تصاعد مؤشر سوق الأسهم السعودية “تداول”، من مستويات 6 و7 آلاف نقطة إلى أكثر من 10 آلاف نقطة في الوقت الحالي، بجانب رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى نسبة 60% بينما كانت قبل الرؤية 47%.

وأكد ولي العهد السعودي أن البطالة كانت قبل الرؤية تبلغ 14% ونستهدف خفضها لـ 11% العام الحالي.

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النفط أصبح يغطي الاحتياجات ولكن!

محمد بن سلمان أكد أن النفط أصبح يغطي الاحتياجات وطريقة الحياة التي تعود عليها السعوديين من الستينيات، ولكن هذا سيؤثر على جودة الحياة بعد سنوات- حسب قوله- وهذا كان خطأ رقم واحد وهو الاعتماد على النفط، ناهيك عن خطورة اعتماد المملكة على النفط، وهو ما قد يسبب خللًا وتداعيات مالية على مستوى الفرد والوطن.

وتابع ابن سلمان في حديثه أن هناك فرصاً كثيرة جدًّا في العديد من القطاعات الأخرى غير النفط، وهي فرص ضخمة، وهذا هو الدافع الرئيسي لتدشين رؤية 2030 لاستغلال الفرص غير المستغلة، مشددًا على أن الإنجازات التي حققتها المملكة في ظل الرؤية كانت كبيرة جدًّا خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: إن المملكة ستستغل الفرص غير المستغلة عبر رؤية 2030.

عن أبرز إنجازات رؤية 2030 في 5 سنوات، حسب قوله، أضاف :” كان هناك مشكلة في الإسكان منذ 20 سنة والمواطن ينتظر للحصول على القرض لسنوات، وكذلك ملف البطالة، والإيرادات غير النفطية، وسهولة استخراج السجل التجاري، مع مضاعفة الاستثمارات الأجنبية في المملكة.

وتابع أنه: اقتربنا من كسر أرقام الرؤية قبل الوصول إلى 2030 بكثير.

وقال ولي العهد ان أطروحات أسهم أرامكو مستمرة، وقد تكون قريبة جدًا.

وفيما يخص قرار الضريبة 15%، قال ولي العهد انه مؤقت ولن يستمر أكثر من خمس سنوات.

وذكر ولي العهد السعودي ان ليس له مصلحة أن يؤلم أي مواطن سعودي.مضيفا: مصلحتي أن يكون الوطن عزيز والمواطن راضي.

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