المتحرش بـ”طفلة المعادي” ينهار داخل المحكمة ويتعرض للإغماء بعد سماع الحكم!

تناقلت وسائل إعلام مصرية تفاصيل الحكم الذي أصدره القضاء المصري اليوم، الثلاثاء، بحق المتهم م.جودت الذي ظهر في مقطع انتشر سابقا وهو يتحرش بطفلة واشتهرت قضيته تحت عنوان “طفلة المعادي”.

التحرش بـ”طفلة المعادي”

وفي هذا السياق نقلت صحيفة “اليوم السابع” المصرية، أن محكمة جنايات القاهرة عاقبت المُتهم في القضية المعروفة بـ“التحرش بطفلة المعادي“، بالسجن المُشدد 10 سنوات.

وكان فيديو انتشر قبل فترة يظهر فيه المتهم وهو يستدرج فتاة داخل إحدى البنايات السكنية في منطقة الحرية بالمعادي وقام بالتحرش بها، ثم تحولت الواقعة لقضية رأي عام بعد نشر المقطع.

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هذا ونشرت “اليوم السابع” فيديو من داخل المحكمة أظهر بعد إصدار القاضي حكمه على المتهم بهتك عرض طفلة المعادي والتي تبلغ من العمر 7 سنوات، بالسجن المشدد 10 سنوات، تعرض المتهم داخل القفص لحالة إغماء وانهيار، وتم نقله لخارج الجلسة على الفور.

وكان النائب العام المصري، قد أمر بإحالة المتهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوسًا، للمحاكمة الجنائية.

تفاصيل التحرش بطفلة المعادي

حيث استغل حيلة لاستدراج الطفلة إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها.

وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير.

وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.

وكان “متحرش المعادي” أدلى باعترافاته خلال التحقيق معه في واقعة التحرش بطفلة في منطقة المعادي وهي الحادثة التي هزّت الرأي العام .

ونفى المتهم اختطاف الطفلة وقال إنها “هي اللي جات ورايا بمزاجها وكانت عايزه فلوس”.قائلاً إنه متزوج منذ 12 عاما، ولديه بنت ”11 سنة“ وولد ”7 سنوات“.

اعترافات متحرش المعادي عن يوم الحادثة

المتهم يعمل مشرف أمن بأحد البنوك وعن يوم الحادثة قال إنه استأذن للمغادرة، وتوجه لشقيقته لأخد تحاليل والدته المصابة بالسرطان.

وقال إنه حينما انتهى عاد الى بيته ببدلة العمل، وأذخ أموالاً ليدفع مقدم مركبة جديدة يريد شراءها من أحد المعارض، وبعدها تمشّى باتجاه ميدان الحرية في المعادي.

“شعرت بإثارة”

واوضح: ”قابلت بنت صغيرة (المجني عليها)، وأتت خلفي وأعطيتها 5 جنيه، ودخلت عمارة لكي أهرب منها وحينها شعرت بإثارة، ووجدت نفسي داخل عمارة أخرى وهي تمشي خلفي”.

كما اعترف: “كان في نيتي ألمس جسمها بس، وناديت عليها وهي جات، وحطيت إيدي عليها وحضنتها، ومرة واحدة لقيت واحدة خرجت من باب شقة جنبي وكانت بتزعق وقالت لي: أنا شايفاك من الكاميرات، وأنا كنت مرتبك، وقلتلها: أنا جاي للدكتور، ومشيت“.

“لمست مواضع حساسة”

و في اعترافات متحرش المعادي، نفى المتهم أنه أمر الطفلة بالسير خلفه تمهيدا لارتكاب الواقعة.

وقال إنه دخل عمارتين ليهرب من الطفلة، وبعدها وجد العقار (محل الواقعة) هادئ، ويقدر لمسها براحته، “وهي دخلت ورايا العمارة بمزاجها، ولمستها وحضنتها، ولمست مواضع حساسة”.

وأمرت النيابة بإحالة المحاسب المتهم بالتحرش بطفلة المعادي إلى محكمة الجنايات في القضية .

واتهم المحاسب بخطف طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، واستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه.

كما بثت وزارة الداخلية المصرية فيديو يُظهر لحظة القبض على المتحرش بالطفلة.

ويظهر الفيديو لحظة اقتحام عدد كبير من رجال الشرطة لأحد العقارات المختبئ بداخلها المتهم، واقتياده بعد تقييده بالسلاسل عبر سيارة شرطة إلى جهات التحقيق.

كما ألقت أجهزة الأمن القبض على شاب يدعى ”م. س. م. ع“ بتهمة التستر على المتهم داخل شقته، وتبين أنه يعمل فني إصلاح أجهزة كهربائية.

كنت أمزح معها!

اعترافات متحرش المعادي سبقها أقوال أولية أمام النيابة العامة، قال فيها إنه لم يقصد التحرش بها، بل كان يمزح. وأنه يعرف المجني عليها وكان يشتري منها المناديل بشكل يومي.

كما أضاف المتهم في الاعترافات التي نقلتها وسائل إعلام محلية، أنه يمر بشكل يومي من ميدان الحرية في المعادي، ويشتري المناديل من طفلة المعادي “سارة”، وهي تعرفه جيدا.

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