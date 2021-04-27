“رعش” يتلقى عرض زواج من إعلامية سعودية .. بلا حياء قالت: أريد اتزوجك والمهر علي!

أثارت إعلامية سعودية جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما عرضت الزواج على مواطنها مشهور السوشيال ميديا “رعش”.

إعلامية سعودية لرعش: المهر علي

وظهرت الإعلامية سارة بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”، وقالت فيه: “حابة أتقدم له على سنة الله ورسوله، والمهر علي وموافقة على كل الشروط وأتمنى اللي يشوف الفيديو يوصله لرعش”.

وتابعت الإعلامية سارة التي حرصت على تغطية وجهها: “سأضع لكم سنابي الخاص وإن شاء الله سيصل الفيديو لرعش”.

#الاعلامية_سارة_تخطب_لنفسها الاعلاميه ساره تخطب المشهور رعش وتريد اكمال دينها بخطبة رعش على سنه الله ورسولة حيث ترا فيه جميع صفات الرجل المثالي

( اخطبوا لبناتكم ولاتخطبوا لعيالكم ) والله وقام حظ رعش ذا 😂😂ياليت الله يرزقني بربع حظ هذا الرجال pic.twitter.com/nFD8GisKCE — 🟢🔺زبدة سالفة الهاشتاق🔺🟢 (@alsalfa2) April 25, 2021

وتصدر هاشتاج #الإعلامية_سارة_تخطب_لنفسها، التريند الأول عبر “تويتر” في السعودية، اتهم خلالها المغردون الفتاة بأنها تسعى إلى الشهرة فقط.

الإعلامية سارة تخطب لنفسها

وجاء في التعليقات: “رعش، كلنا ندري ان انت سارة و ترد على نفسك الا انت . شفلك موهبه ياخي الشهرة مو بالغصب”.

#الاعلاميه_ساره_تخطب_لنفسها رعش🤢كلنا ندري ان انت ساره و ترد على نفسك الا انت .

شفلك موهبه ياخي الشهره مو بالغصب — تـــوق ❥ (@Mosh_7777) April 26, 2021

وكتب آخر: ” بحث عن الشهره !”.

بحث عن الشهره وتسويق زبال ! #الاعلاميه_ساره_تخطب_لنفسها — FaHaD 🇸🇦 Alharbi (@fa1x2) April 26, 2021

ونوه آخر إلى محتوى المشاهير المفلس، وكتب: ” مهازل المشاهير إلى أين ؟ هل لأنهم وجدوا متابعين غوغائيين ويستخفون بعقولهم؟ ام بحثا عن المزيد من الشهرة وحب لفت الانظار “.

#الاعلامية_سارة_تخطب_لنفسها مهازل المشاهير الى اين ؟ هل لانهم وجدوا متابعين غوغائيين ويستخفون بعقولهم ؟ ام بحثا عن المزيد من الشهرة وحب لفت الانظار … — موجوع قلبي (@firman665) April 26, 2021

بينما طالب آخر بمعاقبة سارة وكل من يطلق لقب إعلامي على نفسه، ويهين اللقب، وكتب: ” لقب (الاعلامية) و (الاعلامي) صار لقب منحط للأسف على الجهات المختصة القيام بمعاقبة جميع من يتخذ هاللقب بدون صفة رسمية.”.

#الاعلاميه_ساره_تخطب_لنفسها

لقب (الاعلامية) و (الاعلامي)

صار لقب منحط للأسف

على الجهات المختصة القيام بمعاقبة جميع من يتخذ هاللقب بدون صفة رسمية. — Dracarys (@Dracarys6600) April 26, 2021

ونظر آخر إلى الأمر من جانب ديني، وكتب: ” يجوز للمرأة أن تعرض نفسها للخطبة من الرجل كما فعلت السيدة خديجة رضي الله عنها مع الرسول صَلَّى الله عليه و سلّم بواسطة أختها هالة و أمتها لكن بكل أدب و احترام و تقدير “.

يجوز للمرأة أن تعرض نفسها للخطبة من الرجل كما فعلت السيدة خديجة رضي الله عنها مع الرسول صَلَّى الله عليه و سلّم بواسطة أختها هالة و أمتها لكن بكل أدب و احترام و تقدير .. #الاعلامية_سارة_تخطب_لنفسها — وزن و قافية (@poetry9009) April 26, 2021

رعش يخطب ريم عبدالله!

ودائماً ما يثير مشهور سناب شات السعودي رعش، الجدل بين متابعيه بعروضه الزواج على المشهورات والفنانات، آخرها الفنانة السعودية ريم عبدالله.

وقال بفيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “سناب شات”:”أبيكم تخطبون لي ريم عبد الله، الشيخة وسلمولي عليها سلاما كثيرا، وقولوا ليها رعش يسلم عليكي ويبيكي على سنة الله ورسوله”.

وأضاف مشهور سناب شات السعودي: “شيخة وأنا رجال عندي نياق، وعندي أقل ناقة تساوي 700 ألف ريال، وعندي أبكار وقعيدان وجمل، لكن شوفوا لي مهرها هل هو قيمة قعود أو بكرة أو جمل أو ناقة!، لأن عندي نياق من سلالة جد جدي”.

وحاول مشهور سناب شات السعودي إغراء متابعيه في حال أقعنوا ريم عبدالله بقبول عرضه، وقال:”لمتابعيني واللي يقوم بالخدمة هذي له عندي ناقتين قيمة 800 ألف، شوفوا لي مهرها فالقعود عندي 150 ألف، والبكرة من 200 إلى 300 ألف، والناقة بقيمة 400 ألف، والجمل من 600 : 700 ألف”.

واختتم الفيديو حينها قائلاً: “أتمنى أن تعطوني الجواب والمتابعين اللي يجيني واللي يسعى لي له ناقتين، وعندي نياق ببيع الأسبوع الجاي بطلع بمبلغ 60 مليون ريال، هذي إعلامية وممثلة وشيخة أنا عارف أنا سلمت عليها بالسناب ولا ترد”.

مهر لجين عمرن ناطحة سحاب!

وسبق أن طلب رعش يدَ الإعلامية السعودية لجين عمران مقابل مهر ناطحة سحاب.

وتصدّر حينها هاشتاج “مهر لجين عمران ناطحة سحاب” قائمة “الترند” في موقع “تويتر” في المملكة بعدما قال مشهور سناب شات السعودي بمقطع فيديو: “لجين عمران قولو لها رعش يطلبك على سنّة الله ورسوله تبين فلوس موجودة تبين أبراج موجودة، تبين من الأبراج هذي شريت لك ترا ما أمزح”.

ووقف مشهور سناب شات السعودي بالفيديو خلف الأبراج وقال: “لجين عمران فيها مميزات ماهي موجودة عند نساء العالم كلها، مميزات لجين عمران زوجتي المستقبلية مرة شخصيتها قوية واثقة من نفسها فيها حنان وعطف ومرة صادقة، فيها رحمة جمال وزين ومتعلّمة”.

وتابع: “إن حظرت خلت البنات كلهن على جنب، وقولها تختار من الأبراج هذي ولو ما عجبها نبني لها برج جديد لين تقول يا رعش وقف ألف دور ألفين دور والي يسعالي من المتابعين ياخذ من هذي البيوت”.

What the Hashtag? Silly guy promised to give lujain a tower 👇👇#مهر_لجين_عمران_ناطحه_سحاب pic.twitter.com/wohhjrZRnN — مختصر الهاشتاق (@What_is_Hashtag) April 7, 2021

رعش والدكتورة يومي

وتعدى رعش مشهورات السعودية وطلب يد نجمة المواقع اللبنانية يمنى خوري التي تُعرف باسم “الدكتورة يومي”، وقال إنه حاول التواصل معها لكنه لم يتمكن من ذلك، مضيفاً أنه سيقدّم لها مهراً مليوني ريال وسيارة “رانج روفر” فارهة.

شاب سعودي يعرض مليونين ريال وسيارة “رنج” للزواج من اللبنانية .. يومي ! pic.twitter.com/fMfksWq3iL — ‏هيئة مشاهير + (@no_oo51) March 31, 2021

وردّت الدكتور يومي على رعش بفيديو عبر “سناب شات” وأبدت استغرابها منه، وقالت: “أنا أحترمه ولكني لا أريد الزواج، مبروك الشهرة”.

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