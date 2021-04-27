بالفيديو: تمساح يقتحم ملعب “تورونتو” الكندي ويثير الرعب وذهول اللاعبين

في حادثة نادرة الحدوث اقتحم تمساح ضخم أرضية ملعب تدريب فريق تورونتو الكندي الذي يلعب في صفوف الدوري الأمريكي الممتاز، أثناء ممارسة اللاعبين الحصة التدريبية للفريق داخل الملعب.

التمساح وذهول لاعبو تورونتو

مما أثار ذلك الرعب والخوف في صفوف الفريق وذهولهم من دخول التمساح، وتفاجئهم بظهوره أمامهم. جاء ذلك بعد مرور عربة التي تنقل في العادة اللاعبين المصابين من الملعب.

Guy didn't get the memo about closed training 🐊 Gator Country | All For One: Moment presented by @Bell pic.twitter.com/C9Pzm119di — Toronto FC (@TorontoFC) April 27, 2021

الحصة التدريبية وتورونتو

كما وهرب التمساح بعد دخوله الحصة التدريبية ليعود مجددًا إلى المكان نفسه. فيما قام السائق الذي كان يقود العربة بإمساك التمساح من ذنبه ليهرب من المكان.

اثناء تدريبات نادي تورونتو اليوم ظهر لهم تمساح في الملعب 🐊 ! pic.twitter.com/nsblNurxHz — COPE (@COPE_AR) April 27, 2021

ونشر نادي تورونتو الكندي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع ظهور التمساح.

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معلقًا على الفيديو بطرافة، قائلاً: ” لم يتلقى الرجل إخطارا خطية بأن الحصة التدريبية التي يخوضها لاعبو الفريق بأنها مغلقة”.

تورونتو وكأس الكونكاكاف

ومن المقرر أن يواجه فريق تورونتو الأمريكي منافسه كروز آزول، يوم غدٍ الأربعاء ضمن منافسات دور الربع النهائي من أبطال الكونكاكاف الأمريكي لكرة القدم خلال الموسم الحالي.

غزا تمساح تدريبات نادي تورونتو الكندي ، نادي سوتيلدو الجديد.🐊 pic.twitter.com/BdFVPwO7UF — غيث كونميبول (@Konmebol) April 27, 2021

ترتيب الدوري الأمريكي

ويتربع فريق مونتريال في صدارة ترتيب الدوري الأمريكي الممتاز المنطقة الشرقية برصيد 4 نقاط. متساويًا بذلك مع فريق أتلانتا يونايتد ونيو إنجلاند اللذان يحتلان المركزين الثاني والثالث بنفس النقاط.

ترتيب نيويورك سيتي في الدوري

وجاء في المركز الرابع من الترتيب فريق نيويورك سيتي برصيد 3 نقاط، يليه في المركز الخامس فريق إنتر ميامي ودي سي يونايتد بنفس النقاط في ترتيب الدوري الأمريكي.

أما فريق ناشفيل في المركز السابع من الترتيب برصيد نقطتين. يليه في المركز الثامن أورلاندو سيتي بنفس النقاط.

ترتيب تورونتو

فيما جاء فريق كولومبوس كرو في المركز التاسع وكذلك فريق فلادلفينا في المركز العاشر من الترتيب بنقطة واحدة.

اثناء تدريبات نادي #تورونتو في فلوريدا اليوم ظهر لهم تمساح في الملعب 🐊 https://t.co/UfZfjODqdF — حكيم ᎥᎠя (@iDrAhmedMD) April 27, 2021

وجاء فريق تورونتو الأمريكي في المركز الحادية عشر بنقطة وحيدة، متساويًا بذلك مع فريق شيكاغو فايز وسينسيناتي بنفس النقاط.

بينما جاء في أدنى ترتيب الدوري الأمريكي فريق ريد بولز الذي فشل في إحراز أي من النقاط.

هدافي الدوري الأمريكي

ويحتل اللاعب المكسيكي ” تشيشاريتو” 32 عامًا المهاجم في فريق لوس أنجلوس غلاكسي الأمريكي في صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 5 أهداف.

يليه في المركز الثاني الأرجنتيني “غونزالو هيغواين” 33 عامًا مع فريق إنتر ميامي برصيد هدفين.

أما في ثالث الترتيب جاء اللاعب الفنزويلي “جهوندير كاديز” 25 عامًا المهاجم في صفوف فريق ناشفيل.

📸 | في تدريبات نادي تورونتو الكندي دخل عليهم تمساح 🤣 pic.twitter.com/SHGjGfNiQ4 — ‏🇧🇷⭐ Al_Malik +61 (@AlMalik581) April 27, 2021

وكذلك في المركز الرابع جاء اللاعب الباراغواياني “خيسوس ميدينا” 23 عامًا لاعب الوسط في فريق نيويورك سيتي بنفس النقاط.

بينما جاء في المركز الخامس اللاعب الأمريكي ” ماسون توي” 22 عامًا. المهاجم في فريق مونتريال إمباكت برصيد هدفين. خلال منافسات الدوري الأمريكي للموسم الجاري 2020-2021.

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