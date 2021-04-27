الزمالك يواصل سكة الانتصارات والحفاظ على عرش الصدارة بعد فوزه على البنك الأهلي

يواصل فريق الزمالك تحقيق النتائج الإيجابية في منافسات الدوري المصري، بعد الفوز الكبير على منافسه البنك الأهلي برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد. في مباراة جمعت كلا المنافسين على استاد القاهرة الدولي.

لينفرد الزمالك البيضاوي في صدارة ترتيب الدوري الممتاز بفارق 6 نقاط عن حامل اللقب السابق وغريمه التقليدي الأهلي المصري قبيل مواجهة الفريق الأخير اليوم الصعبة والمهمة أمام المصري البورسعيدي.

أهداف الزمالك في شباك البنك الأهلي

وبدء اللقاء بعد انطلاق صافرة بدء المباراة بسيطرة فريق الزمالك الاستحواذ على الكرة داخل أرضية الملعب أمام المنافس البنك الأهلي.

لينجح بعد الضغط في إحراز أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال7 عن طريق لاعب الوسط المصري يوسف إبراهيم بعد تسديدة قوية سجلها في شباك منافسه البنك الأهلي.

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ليسجل بعدها الزمالك هدفي الثاني والثالث من مجريات الشوط الأول بواسطة المهاجم المغربي حميدة أحداد في الدقيقين ال 18 وال 43. لينتهي منتصف اللقاء بتقدم المتصدر الزمالك بثلاثية نظيفة دون رد.

ضربتي جزاء للزمالك وبنك الأهلي

وشهدت مجريات الشوط الثاني تكافؤ السيطرة والاستحواذ بين كلا الجانبين داخل أرضية الملعب.

لينجح فريق البنك الأهلي في إحراز أولى أهدافه في مرمى الزمالك في الدقيقة ال68 عن طريق عاصم صلاح عبر ركلة جاء تحصل عليها في اللقاء.

📸 ٣ أهداف ب ٣ احتفالات في شوط المباراة الأول 😍🏹#Zamalek #MostTitledIn20C pic.twitter.com/2WjUFIBakW — Zamalek SC (@ZSCOfficial) April 26, 2021

بينما سجل لاعب الوسط في فريق الزمالك المصري أحمد سيد زيزو الهدف الرابع في المباراة في الدقيقة ال90 عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق. لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بأربع أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد للفريق المنافس.

تشكيلة الزمالك في مواجهة البنك الأهلي

واعتمد المدير الفني لفريق الزمالك المصري الفرنسي” باتريس كارتيرون 50 عاماً في التشكيلة أساسية أمام منافسه البنك الأهلي، حيث لعب في مركز حراسة المرمى المصري محمد جنش.

أما في مركز خط الدفاع للفريق الزمالك لعب كلاً من اللاعبين: أحمد فتوح، واللاعب محمود حمدي الونش، واللاعب محمود علاء، بالإضافة إلى اللاعب أحمد عيد.

وفي مركز خط الوسط جاء كلاً من: اللاعب التونسي فرجاني ساسي، والمصري طارق حامد، ومواطنه إمام عاشور.

بينما لعب ثلاثي الهجوم في الفريق، اللاعب المغربي أشرف بنشرقي، والمصري يوسف أوباما، ومواطنه أحمد السيد زيزو.

نتائج الزمالك ومنافسه البنك الأهلي

وحقق فريق الزمالك المصري الفوز في 12 مباراة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق في منافسات الدوري الجاري. فيما تعادل في 3 مباريات. بينما خسر في مباراتين أمام فريق غزل المحلة والأهلي.

هدف اوباما في البنك الاهلي اسيست حداد👏 pic.twitter.com/aRA3mrrkGO — Abohosam sakr🇦🇹♥️ (@s_r_222) April 26, 2021

على عكس منافسه البنك الأهلي الصاعد الجديد في الدوري الممتاز. الذي حقق الفوز في مباراتين فقط والتعادل في 8 مباريات والخسارة في 8 مباراة أخرى بعد خوض الفريق 18مباراة في الدوري.

الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 39 نقطة بعد فوزه على الإنتاج الحربي المصري بهدفين نظيفين دون رد. ليحافظ من جديد على صدارة الترتيب.

الأهلي ووصافة الترتيب

كما وعاد فريق الأهلي المصري للحفاظ على وصافة ترتيب الدوري المصري ليحتل المركز الثاني برصيد 33 نقطة.

ترتيب المصري والاتحاد السكندري

ويأتي في المركز الثالث بيراميدز برصيد 30 نقطة. يليه في المركز الرابع المصري البورسعيدي برصيد 29 نقطة.

وفي المركز الخامس الاتحاد السكندري في الترتيب برصيد 28 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن فريق سموحة في المركز السادس من ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة.

بينما في المركز السابع جاء فريق مصر المقاصة برصيد 26 نقطة في جدول الترتيب. كما في المركز السابع يأتي فريق سيراميكا كليوباترا المصري برصيد 25 نقطة.

وجاء فريق الجونة وإنبي في المركزين التاسع والعاشر برصيد 24 نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2020-2021.

هدافي الدوري المصري

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري المصري خلال منافسات الموسم الجاري 2020-2021، مهاجم فريق طلائع الجيش أحمد سمير برصيد 9 أهداف.

متساويًا بذلك مع وصافة الترتيب في المركز الثاني حسام حسن مهاجم فريق سموحة المصري الذي سجل هدفه الأخير في شباك فريق الأهلي المصري.

حميد احداد في مرمى البنك الأهلي – الهدف التاني pic.twitter.com/IND1gCp9rW — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) April 26, 2021

وجاء لاعب الأهلي المصري محمد شريف في المركز الثالث برصيد 8 أهداف. متساويًا مع عمر كمال مهاجم فريق طلائع الجيش.

أما في المركز الرابع جاء مهاجم فريق الزمالك يوسف أوباما في صدار هدافي الدوري المصري خلال منافسات الموسم الجاري برصيد 7 أهداف. متساويًا في الترتيب مع رامي صبري وأحمد ياسر ريان.

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