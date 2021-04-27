أنغام تفضح صحيفة الرؤية الإماراتية وتقرر مقاضاتها .. شاهد السبب

شنت الفنانة أنغام هجوما حادا على صحيفة “الرؤية” الإماراتية، وتعهدت بمقاضاتها عقب نشر الصحيفة تصريحات “مكذوبة” على لسانها وزعمت أنها وردت في حوار خاص للصحيفة مع الفنانة المصرية.

وكانت صحيفة “الرؤية” الإماراتية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر عنوان من الحوار الخاص التي زعمت، أنها أجرته مع أنغام.

وجاء نص التغريدة التي رصدتها (وطن) وحذفتها الصحيفة لاحقا:”انغام في حوار خاص مع صحيفة الرؤية.. ما حقيقة اعتذارها عن غناء تتر مسلسل نسل الأغراب”.

صحيفة عمري ما سمعت عنها ولم أجري حوار مع أحد وسوف أتخذ ضدهم إجراءات قانونية فورًا pic.twitter.com/PAPav1DW2M — Angham (@Angham) April 27, 2021

هذا وأخذت انغام صورة للتغريدة المحذوفة وعلقت عليها في تغريدة لها بقولها:”صحيفة عمري ما سمعت عنها ولم أجري حوار مع أحد وسوف أتخذ ضدهم إجراءات قانونية فورًا”.

وفنّدت مغردة اماراتية مزاعم انغام بأنها لم تسمع بصحيفة “الرؤية” الإماراتية من قبل .

ونشرت المغردة فيديو من لقاء سابق اجرته الصحيفة مع انغام، في سياق حديثها عن دورها كعضو لجنة تحكيم في برنامج “الزمن الجميل”.

نحبج انغام بس " عمري ما سمعت عنهم " ..!!https://t.co/s2Xs51uRtl — 🎀 بَراَئـهْ🇦🇪 (@braahAbdullah0) April 27, 2021

انغام تعتذر عن غناء تتر نسل الأغراب

ويشار إلى أن وسائل إعلام كانت قد كشفت عن اعتذار انغام عن غناء تتر مسلسل “نسل الأغراب” بطولة أحمد السقا وأمير كرارة.

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وقدم الفنان تامر حسني التتر وبعض الأغاني التي تعرض خلال أحداث المسلسل.

وخلال لقائها بإحدى الإذاعات العربية، قالت انغام إنها ستطرح أغنية جديدة في العيد ستكون من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع طارق مدكور.

وعن موعد طرح الألبوم قالت انغام إنها لا تحب أن تقول موعد للألبوم وبعد ذلك تخلف به لأنها تحب دائما أن تكون مسؤولة عن كل كلمة تخرج منها.

ولكنها قالت إنها ستطرحه بشكل أغنية كل فترة، والأغنية التي تنجح وتعلم مع الجمهور ستقوم بتأجيل الأغنية التي تليها لكي تأخذ الأغنية الناجحة أكبر وقت في النجاح.

أنغام و أصالة

ومؤخرا، كشفت انغام، تفاصيل جديدة حول خلافها مع الفنانة السورية أصالة نصري، وسبب عدم رد الفنانة المصرية على مكالمات ورسائل أصالة، رغم من حدوث الصلح بينهما مؤخرا.

وبدا أن انغام لا تفضل الطريقة التي حاولت بها أصالة التواصل معها أكثر من مرة عن طريق إرسال رسائل عبر الهاتف أو الاتصال بها.

واشارات إلى أن الاعتذار لا يكون عن طريق تطبيق واتسآب أو السوشال ميديا عموما، بل لا بد أن تكون بينك وبين نفسك وربك في نية الصلح وبين من وقع معه خلاف كي تظل الأمور تأخذ إطارها الشخصي.

وتابعت أنغام خلال حديثها في برنامج “سوالف رمضانية” عبر إذاعة “روتانا” “كلما كان حل الخلاف بين الشخصين ويشهد عليهما ربهما يكون حقيقيا وأكثر صدقا كما يكون بداخلها نوايا حقيقية للمصالحة والتسامح، منوهة بأنها حال خرجت عن ذلك الإطار تكون مجرد شو أو عرض، مختتمة بأن هذه وجهة نظرها.

مزاح اصالة

وكانت أصالة قد مازحت الفنانة أنغام، من خلال توجيه نداء لها عبر ذات البرنامج قبل أيام قليلة فقالت: هذا نداء لنغومة، ردي على مسجاتي أو دقيلي لو سمحتي.. أنا عصبت.. إذا مارديتي راح أجيلك البيت.

ونشرت أصالة قبل أسابيع عبر حسابها على “إنستغرام” صورة لأنغام مع أولادها مع اعتذار علني لتنهي خلافا استمر نحو عامين.

بدورها، ردت أنغام على أصالة بإعادة نشر الاعتذار، وعلقت على حسابها في “انستغرام”، “كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك أن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللي حصل ما قدرش غير إني اقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف”.

أصل الخلاف

وكان الخلاف بين أصالة وأنغام تصاعد، العام الماضي، بعد إعلان زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي كان متزوجا من ياسمين عيسى ابنة شقيق المخرج طارق العريان الزوج السابق لأصالة، الأمر الذي لم تتقبله أصالة كأحد أقارب زوجة الموزع أحمد إبراهيم الأولى.

وقالت أصالة وقتها إن خبر زواج أنغام أزعجها كثيرًا، وأكدت أنها لم تعاتبها واكتفت فقط بإلغاء متابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصفت ما قامت به أنغام بأنه “غدر”، وما حدث بـ”خراب البيوت”.

الإعلامية منى عبدالوهاب والفنانة أنغام

وفي سياق آخر نفت الإعلامية منى عبدالوهاب تعرضها للسباب من الفنانة انغام، لافتة إلى أنها لم تتعرض إلى مضايقات من الفنانة.

وقال لها الشخص الغامض «شيخ الحارة» في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي: «انكرتي مع إيناس الدغيدي أن أنغام شتمت وقالت لفظ في حلقة».

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وترد الإعلامية: «ماحصلش واتكلمنا عن حد ووصفته بطريقة بايخة وماكنش عليا مابعرفش أسكت مابسكتش.. ماسكتش عشان أكمل الحلقة.. لو قالت لي كلمة ماكنتش الحلقة هتكمل.. وكله كان هيعرف قالت إيه وأنا قولت إيه».

فستان أنغام يثير ضجة واسعة

وكانت الفنانة المصرية انغام تعرّضت لموقف محرج على مسرح مركز “المنارة” في القاهرة بسبب فستانها بسبب فتحته، ما عرّضها لإنتقادات لاذعة.

وظهرت الفنانة المصرية أنغام فيه وهي تحاول ضبط أطراف فستانها لتمنعها من التطاير.

كما جاء في التعليقات على فستان أنغام: ” طيب لبسته ليش؟” و”محد قالهم يلبسوا شي ساتر إذا بيطلعو المسرح بدون فتحات؟” و”ولو لبست ساتر ماكان صار كذا” و”مجبورة تلبسين فستان بفتحة؟” و”تحطي نفسك في مواقف بايخة ليه؟” و”طيب كيف مشت فيه ووصلت للمسرح؟”.

مهرجان الموسيقى الكلاسيكية

وأحيت الفنانة المصرية انغام حفلاً ضمن فعاليات حفل افتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكية “الربيع” نهاية مارس الماضي.

ويشار إلى أن الفنانة لم تتمكن من حبس دموعها أثناء أداء أغنية “طول ما أنت بعيد” واستقبل الجمهور ذلك بالهتاف والتصفيق لها.

ويشار إلى أن انغام أطلقت مؤخراً أغنية “ودوني عند أمي” لمناسبة يوم الأم وظهرت في الكليب الخاص بها برفقة ابنيها عبد الرحمن وعمر.

أنغام بوزن زائد جداً

وقبل ايام، ظهرت الفنانة أنغام بوزنٍ زائد بشكل كبير خلال مشاركتها في مائدة إفطار رمضانية خاصة بأحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الزمالك بالقاهرة، أقام الفنان السعودي رابح صقر.

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