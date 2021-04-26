هل كانت المتحولة جنسياً هيفا ماجيك سبب انفصال بلقيس بعد 5 سنوات من الزواج!

أعاد إعلان النجمة الإماراتية ذات الأصول اليمنية بلقيس فتحي انفصالها عن زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبداللطيف علي، ما قالته المتحولة جنسيا هيفا ماجيك.

هيفا ماجيك معجبة بزوج بلقيس

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم لهيفا ماجيك وهي تبدي فيه إعجابها بزوج بلقيس، وتقول: “هلأ عرفت ليه بحبه لسلطان تبعي. لأنه اسمه سلطان مثل زوج بلقيس وأنا معجبة فيه”.

وتابعت هيفا ماجيك: “بيقولولي هلأ بتزعل بلقيس؟ طيب ليه بدها تزعل وأنا عم قول أنه زوجها مز وقمر، آخ يارب نسيني إياه”.

كما عبرت هيفا ماجيك بنفس الفيديو عن إعجابها بصوت الفنان اللبناني جاد خليفة، وأشارت إلى أنها لم تعرفه سوى بأغنيته التي أثارت الجدل مع ميريام كلينك.

هيفا ماجيك: “عيني على زوج بلقيس”

وسبق أن أعلنت هيفا ماجيك بشكل صريح أنها تتمنى انفصال بلقيس عن زوجها، لأنه يعجبها كثيراً، وعلقت بعد زفاف الثنائي مباشرة بالقول: ” “عيني على زوج بلقيس”.

كما صرحت هيفا ماجيك في لقاء صحفي سابق أنها لا تواعد سوى الرجال الذين يملكون نفوذاً وأموالاً، ولم تنف أنها كانت قد دخلت في علاقات مع رجال متزوجين في السابق، وقالت حينها: “ولا واحد فيهم كان يستحي يكون معي”.

بلقيس تخلع زوجها

وكانت بلقيس فتحي قد أعلنت أمس الأحد أنها رفعت قضية خلع على زوجها سلطان عبد اللطيف في المحاكم الإماراتية.

وكشفت بلقيس فتحي عن خلع زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف في مفاجأة لبرنامج “MBCTrending “.

وفي اتصال هاتفي مع مقدم البرنامج الاعلامي صبحي عطري قالت بلقيس فتحي انها تثق بالقضاء الاماراتي.

فيما اشار عطري إلى أن بلقيس فتحي انتقلت للعيش في دبي .ولم يظهر سلطان عبد اللطيف معها في نشاطاتها خلال الفترة الماضية.

ولفتت بلقيس إلى أنه لا يمكنها التحدث اكثر عن موضوع الخلع .

وقال عطري إن خبر الإعلان عن انفصال بلقيس فتحي صعب عليه كونه كان أول من أعلن عن زواجها عام 2016.

وعن السبب في انفصال بلقيس قال عطري إنه لا يسأل عادة هذا السؤال على المشاهير .

بلقيس في أحضان زوجها

وسبق أن تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع بين بلقيس فتحي وبين زوجها سلطان عبد اللطيف .

وقد ظهرا معاً حيث احتضنها سلطان بإحدى يديه وأمسك هاتفه ليلتقط الصورة باليد الأخرى، بينما حاولت هي أن تنظر للكاميرا والتي لم تكن في اتجاه نظرها، فالتقطت الكاميرا لحظة نظرهما معاً إلى نفس الاتجاه.

زفاف بلقيس وسلطان

وارتبط الثنائي في الشهر الأخير من عام 2016 بحفل زفافهما في فندق برج خليفة في دبي والذي وُصف حينها بالأسطوري والملكي، وكان من المفترض أن تطل بلقيس فتحي حينها بفستانين إلا أن الفستان الثاني تمزق السحاب الخاص به مما دفعها إلى الاكتفاء بواحد فقط من تصميم مصممة الأزياء السعودية تيما عابد.

وحضر الزفاف حينها عدداً من الشيوخ والأمراء والسفراء والفنانين والنجوم، منهم حسين الجسمي، وأحلام الشامسي، ونوال الكويتية، وماجد المهندس وشيرين عبدالوهاب، ووليد الشامي وعبادي الجوهر، ووعد وهند البحرينية وفايز السعيد.

كما حضر أيضاً الزفاف نخبة من أبرز الإعلاميين مثل علا الفارس ولجين عمران ومهيرة عبدالعزيز ونيشان.

وكان علاقة بلقيس وزوجها مستقرة، ولم يسمع الوسط الفني بأي خلاف بينهما، وأثمر زواجهما عن طفل واحد يدعى “تركي”، ويبلغ من العمر 3 سنوات.

ارتباط بلقيس ونايف الهزازي

وسبق أن ارتبطت بلقيس فتحي بلاعب كرة القدم السعودي الشهير نايف الهزازي عام 2012، إلا أن ارتباطهما لم يدم فترة طويلة.

وأعلنت بلقيس آنذاك فسخ خطوبتها من نايف الهزازي بعد عام فقط.

وكتبت في حينها تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” قالت فيها: “فسخت خطبتي من اللاعب نايف هزازي.. لأسباب عائلية خاصة جدا أتمنى له التوفيق وكل شيء قسمة ونصيب”.

وانتشرت شائعات تقول إن فسخ الخطوبة كان بسبب الفضيحة التي طالت نايف الهزازي وشقيقه إبراهيم، واتهامها بالتخلي عن أخيهما فيصل. الذي ظهر أثار ضجة حين أعلن أنه الأخ غير الشقيق للاعبين، وأنه تربى في كنف رجل بسيط، وأن أفراد أسرته لم يسألوا عنه أبداً.

وأثارت القصة في حينها بلبلة وتحولت إلى قضية رأي عام، واعترف نايف الهزازي أن فيصل حقاً أخاه من جهة الأب.

وكتب في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”: “خطأ الأبوين لا يتحمّله الأبناء، وافهموها. وإن شالله قريباً بتعرفون القصّة كاملة منّي شخصيّاً”.

وتعقدت القضية حين تقدم الرجل اليمني الذي قام تربية فيصل، بعد أن تخلى والداه عنه، ببلاغ إلى مركز شرطة البلد بمدينة جدة، يتّهم فيه اللاعبين نايف وإبراهيم الهزازي بالقيام بتهشيم سيارته وتهديده بالترحيل من السعودية.

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