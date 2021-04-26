شيماء سيف تروج للبيدوفيليا.. مشهد “تحرش” في رمضان يثير ضجة واسعة

تسبب مشهد للفنانة المصرية شيماء سيف بأحد المسلسلات الرمضانية هذا العام، في موجة غضب واسعة ضدها بسبب ما اعتبره النشطاء أمر غير لائق حدث في هذا المشهد.

ووفق ما رصدته (وطن) بالمشهد الذي انتشر كالنار في الهشيم وسط انتقادات حادة، فقد ظهرت شيماء سيف وهي تتحرش بطفل صغير وتقبله وتضمه إليها باعتبار أنه مشهد تمثيلي داخل المسلسل.

View this post on Instagram A post shared by Worldcelebrity Art Production (@worldcelebrity.art)

المشهد الذي فجر موجة غضب واسعة بين متابعيها معتبرين أنها تروج للبيدوفيليا.

الفن العربي مزال في انحدار بس قاعدين يروجون للبيدو وللجرا//ئم وكانها شيء عادي شوفو كيف الطفل مىٓقر/ف منها وهم مستمرين#شيماء_سيف_تروج_للبيدوفيليا

pic.twitter.com/yYwN0tj1vY — gigi⁩⁩♀️ (@pl2p2) April 26, 2021

ودشن النشطاء وسم حمل عنوان “#شيماء_سيف_تروج_للبيدوفيليا”، انتقدوا فيه هذا التصرف القبيح وترويجها لمثل هذه السلوكيات الشاذة.

#شيماء_سيف_تروج_للبيدوفيليامسلسلات مسلسلات العرب عباره عن عنصريه ،عنف و بيدوفيليا وبعدين يجوك يتكلمون عن الاجانب — ساسكـي. (@_1jkv) April 26, 2021

وطالب البعض بضرورة محاسبتها والقائمين على العمل وأن لا يمر هذا الأمر مرور الكرام، حتى لا تتكرر هذه الانتهاكات بحق المشاهدين.

المشهد مقزز وأي شخص عاقل بيقدر يحس بالموضوع كيف قدرو يصورو شي زي هيك. اتمنى كل شخص طلع بالمشهد او ورا الكاميرا يتحاسب ع هالقرف #شيماء_سيف_تروج_للبيدوفيليا — ف (@Ftmxcc) April 26, 2021

الفن ب الوطن العربي في انحىطاط يروجون للعىْىف والبىيدوفيليا وكانها ماده للضحك #شيماء_سيف_تروج_للبيدوفيليا pic.twitter.com/BZTwsoFW2L — ⚠️saM (@livxn2) April 26, 2021

أول ظهور لشيماء سيف بعد شائعة انفصالها

وفي سياق آخر تحل الفنانة شيماء سيف، ضيفة على برنامج “رمضان أحلى” المذاع على شاشة “صدى البلد” وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، وذلك يوم الخميس المقبل.

اقرأ أيضاً: ” ياسلام على شنبك”.. وصلة رقص ياسمين عبد العزيز بين الرجال أمام زوجها تستفز الجمهور!

وتكشف سيف، خلال الحلقة عن عدد من طقوسها الرمضانية، وأصعب المشاهد التى شاركت بها فى التمثيل، كما تكشف عن انتمائها للنادى الأهلى.

ويعرض برنامج “رمضان أحلى” كل خميس وجمعة، الساعة 12 مساءً على شاشة “صدى البلد”.

ويعد ظهور الفنانة سيف، فى البرنامج هو الأول لها بعد شائعات انفصالها عن زوجها.

جدير بالذكر، أن أحدث أعمال سيف الدرامية، كان مسلسل “فى بيتنا روبوت”، والذى لقى نجاحًا كبيرًا، حيث تألقت شيماء بشخصية “زومبا”.

و”فى بيتنا روبوت” من بطولة الفنان هشام جمال، وليلى أحمد زاهر ، وشيماء سيف ، وعمرو وهبة ، والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وشيرين وأوتاكا، وتأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي.

شائعة انفصالها

ويشار إلى أنه قبل أسبوعين وبعد أيام من حيرة متابعي الفنانة شيماء عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» بعد حذفها لمتابعة زوجها محمد كارتر.

نشر محمد كارتر صورة برفقة زوجته شيماء سيف ووجه لها رسالة حب عبر حسابه الرسمى بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» .

View this post on Instagram A post shared by mohamed Carter (@carter_moh)

وعلق قائلا: «من بعد ما عرفتك عمري في حياتي ما تخيلت حياتي من غيرك، أنتِ النفس اللي خارج وداخل مني، أنتِ الضحكة اللي بضحكها أنتِ القلب اللي بعشقه، الناس كلها بتتعامل على إنك مراتي وهما ما يعرفوش إنك بنتي، أيوه والله بنتي وحبيبتي وكل حاجة ليا في الدنيا».

وأضاف: «بدعي لربنا في سري بأنه يخليكي ليا حب وعمر وقرب ما يعرفش البعد أبدا».

يذكر أن شيماء سيف ألمحت إلى انفصالها عن زوجها قبل أيام وكتبت «كل شيء قسمة ونصيب» دون أن تؤكد صحة أو كذب ما تردد عن انفصالها عن زوجها.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك