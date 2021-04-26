“شاهد” حادثة غريبة .. حكم مباراة إشبيلية وغرناطة يعيد اللاعبين بعد نهاية المباراة للعب دقيقة واحدة

في واقعة نادرة في عالم كرة القدم وبعد اكتساب حكم اللقاء 4 دقائق لوقت البديل في المباراة بين فريق إشبيلية وغرناطة، ضمن منافسات الجولة ال 32 من الدوري الإسباني. إلا ان الحكم قد أنهى المباراة بعد 3 دقائق فقط.

الاحداث الاخيرة في مباراة اشبيلية × غرناطة " الحكم يحتسب 4 دقائق وقت اضافي ثم يصفر عند الدقيقة 93 لـ تبدا احتجاجات من لاعبي غرناطة " الاحداث كـــــــــــاملة Full HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/yhTkAXnBwx — وانا احسب عمار الدار ياسعود جدران (@dyan_shepherd) April 25, 2021

ليحتج لاعبو فريق غرناطة على قرار الحكم بإنهاء المباراة قبل الوقت المكتسب بدقيقة واحدة. فيما درات حوارات بين الحكم ومساعديه وكذلك حكام تقينه الفار.

إشبيلية وغرفة الملابس

ليقرر بعدها بدقائق قليلة. بمطالبة اللاعبين بالعودة مرة أخرى إلى الملعب بعد خروجهم وتواجدهم في غرف الملابس. للعب دقيقة واحدة من أجل إنهاء اللقاء بين فريق إشبيلية وغرناطة.

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ليستكمل الفريقين الدقيقة التي أخطأ الحكم بسوء تقديره داخل أرضية الملعب. ليعلن الحكم بإنهاء اللقاء مرة أخرى، والتي انتهت بفوز إشبيلية بهدفين مقابل هدف وحيد.

ضربة الجزاء وفريق إشبيلية

وأحرز فريق إشبيلية هدف التقدم في المباراة بعد الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة ال16 من المباراة، لينجح لاعب الوسط الكرواتي “إيفان راكتيتش” من تسجلها على يسار حارس مرمى فريق غرناطة.

ماذا حصل بمباراة إشبيلية وغرناطة؟ الحكم ينهي المباراة في الدقيقة 3 بدل الدقيقة 4

وبعد احتجاج لاعبي غرناطة والرجوع للفار

الحكم يطلب عودة لاعبي اشبيلية إلى أرضية الملعب لإكمال الدقيقة المتبقية.#اشبيلية #غرناطة #الدوري_الإسباني pic.twitter.com/ZIa5stXtlN — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 25, 2021

فيما حاول فريق غرناطة من العودة إلى المباراة وتهديد شباك مرمى فريق إشبيلية والوصول إليه أكثر من مرة، لكنه فشل في إحراز هدف تقليص الفارق. لينتهي نتيجة منتصف اللقاء بتقدم فريق إشبيلية بهدف نظيف دون رد.

إشبيلية والهدف الثاني في شباك غرناطة

ومع بدء مجريات الشوط الثاني الذي شهدت القوة والسيطرة من الفريقين والضغط داخل أرضية الملعب، ليتمكن فريق إشبيلية من إحراز الهدف الثاني في اللقاء في شباك غرناطة في الدقيقة ال53. بواسطة لاعب الوسط الأرجنتيني ” لوكاس أوكامبوس” بعد تسديدة قوية.

غرناطة وضربة الجزاء

فيما سجل فريق غرناطة الهدف له في المباراة في شباك إشبيلية في الدقيقة ال90 قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة بين المنافسين عن طريق المهاجم الإسباني “روبيرتو سولدادو”.

جاءت على يمين حارس مرمى إشبيلية المغربي الدولي ياسين بونو الذي فشل في التصدي لها. لينتهي اللقاء بتغلب فريق إشبيلية بهدفين مقابل هدف وحيد.

أوكامبوس ، لاعب إشبيلية: " ساعة الحكم توقفت فظن ان الوقت انتهى ، صفّر نهاية اللقاء ثم غادرنا ، قالوا لنا عودوا لم تنتهي المباراة تبقى 56 ثانية ، لم أشاهد مثل هذا الموقف من قبل ". pic.twitter.com/JZR9b5LyGh — COPE (@COPE_AR) April 25, 2021

ويواصل فريق إشبيلية في الصراع على لقب الدوري الإسباني قبل خمس جولات على نهايته. مع المنافسين الثلاثة الكبار، في ظل تعثر أتلتيكو مدريد بخسارة في مباراته الأخيرة أمام أتلتيك بيلباو بهدفين مقابل هدف وحيد.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد برصيد 73 نقطة بعد تعادله مع منافسه ويسكا.

يليه فريق ريال مدريد بفارق نقطة وحيدة برصيد 71 نقطة، الذي فشل في تحقيق الفوز ريال بتيس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي.

ريال مدريد وبرشلونة

وجاء فريق برشلونة الإسباني. في المركز الثالث متساويًا في عدد النقاط مع غريمه التقليدي ريال مدريد بعد انتصاره على فياريال بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراته الأخيرة.

إشبيلية وفياريال في الدوري

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق برشلونة الإسباني.

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 50 نقطة متساويًا مع فريق ريال بتيس الذي يحتل المركز السادس. يليه فريق فياريال في المركز السابع برصيد 49 نقطة.

في واقعة غريبة جدا، حكم مباراة إشبيلية وغرناطة في الدوري الإسباني، أخطأ وأطلق صافرته مبكرا قبل دقيقة من نهاية الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

اعترض لاعبو غرناطة ليعيد الحكم الفريقين للعب الدقيقة.

واضطر اللاعبون للعودة إلى الملعب بعد أن كانوا في غرفة الملابس يستعدون لمغادرة الاستاد. https://t.co/0e46uADjXW — Eslam Magdy (@eslammagdy) April 25, 2021

كما ويأتي فريق غرناطة في المركز الثامن من الترتيب برصيد 42 نقطة، وفي المركز التاسع جاء فريق سليتا فيغو بفارق نقطتين برصيد 41 نقطة، يليه فريق أوساسونا في المركز العاشر برصيد 40 نقطة.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 25 هدفاً.

وفي المركز الثاني جاء المهاجم الفرنسي كريم بنزيما برصيد 21 هدفًا مع ريال مدريد، بينما جاء في المركز الثالث من الترتيب حل اللاعب الاسباني جيرارد مورينو مع فريق فياريال برصيد 20 هدفًا.

بينما جاء المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز في المركز الرابع من الترتيب برصيد 19 هدفًا. مع فريق أتلتيكو مدريد.

فيما جاء في المركز الخامس من ترتيب جدول هدافي الدوري الإسباني خلال منافسات الموسم الجاري 2020-2021 المغربي يوسف النصيري مع إشبيلية برصيد 17 هدفًا.