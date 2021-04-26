جريمة بشعة هزت مصر في رمضان.. ذبح زوجته وطفله قبل الإفطار بسبب الشك!

تناقلت وسائل إعلام مصرية تفاصيل جريمة بشعة فجعت المصريين برمضان وأقدم عليها مواطن مصري، بذبح زوجته وطفله بسكين المطبخ قبل الإفطار.

جريمة بشعة هزت مصر في رمضان

وفي التفاصيل التي تناقلتها المواقع المصرية فإن الجريمة وقعت في محافظة الدقهلية، وتحديدا في قرية “جوجر” التابعة لمركز طلخا.

وكشفت التحقيقات أن سبب إقدام الزوج على هذه الجريمة البشعة هو أنه تخيل بأن زوجته تخونه مع غيره.

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغا من أهالي قرية جوجر، يفيد بقيام شخص بذبح زوجته وطفله، والعثور عليهما غارقين في دمائهما.

التحقيقات أوضحت قيام صاحب مخزن أسمدة بذبح زوجته، ونجله 8 سنوات بسكين.

وذلك لمجرد أنه تخيل قيام زوجته بخيانته مع عدد من الرجال، وأن طفله الصغير ليس من صلبه.

إلى ذلك ذكرت التحقيقات أيضا أن المتهم استل سكينا وقام بنحرهما في منطقة الرقبة.

موضحة أن الزوج المتهم له أربعة أولاد آخرين من نفس زوجته.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه، حيث اعترف بارتكاب الجريمة للسبب المذكور.

وتم نقل الجثامين إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرية تعذب طفلتها الرضيعة وتقتلها خنقا انتقاما من زوجها

وضمن سياق الجرائم في مصر فقد سلطت وسائل إعلام كثيرة الضوء أيضا على جريمة بشعة، بطلتها أم مصرية أقدمت على تعذيب طفلتها الرضيعة وقتلها خنقا انتقاما من زوجها.

صحيفة “الوطن” المصرية نقلت تفاصيل الجريمة البشعة، حيث أشارت إلى قدوم رجل يبلغ من العمر 38 عاما لقسم شرطة “بولاق الدكرور”، بمحافظة الجيزة، حاملا طفلته الميتة.

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وبعدما طلب مقابلة رئيس مباحث القسم، اتهم الرجل “الذي لم يكشف عن اسمه”، زوجته بقتل ابنته وتعذيبها حتى الموت.

وأعلم رئيس المباحث مدير الإدارة العامة للمباحث بتفاصيل الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة، والطب الشرعي.

وانتقلت النيابة إلى قسم الشرطة لفحص جثة الطفلة، وتبين إصابتها بكدمات وجروح في مختلف أنحاء جسدها.

كذلك أشار الفحص الطبي إلى تعرض الطفلة للتعذيب، وقررت النيابة عرضها على الطبيب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.

جريمة صباح السالم

وفي سياق اخر شهدت دولة الكويت، جريمة مروعة شغلت الرأي العام العربي كذلك، راح ضحيتها فتاة تدعى فرح حمزة، قام مواطن بطعنها عدة طعنات حتى أزهق روحها، ثم قام بنقلها إلى مستشفى العدان، وقام برمي جثتها أمام المستشفى وهرب.

ووثق مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت حالة الفوضى العارمة التي حلت بالمستشفى التي تم على بابها إلقاء جثة الضحية.

جريمة قتل في ضاحية صباح السالم راحت ضحيتها مواطنه كويتيه طعنها الجاني عدة طعنات حتى ازهق روحها ثم قام بنقلها الي مستشفى العدان ورمى بجثتها أمام المستشفى وهرب .#جريمه_صباح_السالم pic.twitter.com/sGIjIYp1ZC — مي العيدان (@mayal3eidan) April 20, 2021

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلقاء القبض على قاتل المواطنة فرح حمزة في منطقة صباح السالم بوقت قياسي ، حيث اعترف بتسديده طعنة نافذة لها بالصدر.

وشهد موقع تويتر خلال الأيام الماضية تصدر وسم بعنوان “جريمة صباح السالم” غردوا خلاله بتغريدات غاضبة وناقمة ومطالبة بإنزال أشد العقوبات ضد المجرم الذي قام بجريمته في شهر رمضان وقتل ضحيته وهي صائمة.

كان يرغب في الزواج منها

وكشف محامي الفتاة الضحية فرح حمزة، عبدالمحسن القطان أن القاتل لا تربطه أي علاقة بالضحية، نافيا ما يشاع عبر بعض وسائل التواصل. بحسب صحيفة “القبس” المحلية

وأكد أن القاتل رأى موكلته في منتزه الخيران وتمكن من الوصول إلى بياناتها وبيانات منزلها، وقام بملاحقتها وإزعاجها.

وقال المحامي أنهم عندما قدموا عليه شكوى، ادعى أنه لم يقصد مراقبتها، بل كان يرغب في الزواج منها، فأخبروه بأن الضحية فرح حمزة متزوجة ولديها أطفال.

وعلى أساس أن القضية انتهت عند هذا الحد، لكن الجاني تهجم على الضحية مجدداً وقام بخطفها، وعندما جرى تسجيل قضية الخطف، بدأ يضغط عليها من اجل التنازل، وقام بخطفها رفقة والدتها وحطم هاتفها.

وأشار المحامي القطان إلى أنه رفع على المتهم قضية ثانية بتهمة الشروع بالقتل بعد أن حاول قتل الضحية وخالتها، وقام بإرسال تهديدات بالقتل للضحية لإجبارها على التنازل، وتعرض لها قبل 3 أيام عند أحد البنوك واعتدى عليها بالضرب.

ما حدث قبل الجريمة

كما كشفت دانة أكبر أن نيابة حولي تقاعست في بلاغاتهما قبل الجريمة ضد القاتل، وقالت: “ناشدت نيابة حولي، وأخبرتهم إنه إذا أخليتو سبيله سيقتلنا، قام بتهديدي أنا شخصيا، وهدد أختي، ولكن دون جدوى ولا كأننا تكلمنا”.

وتابعت: “آخر مرة، فاض به الكيل مني فقام بطردي، سجلنا قضيتين ضده، حتى الأدلة الجنائية حين اتصلت بهم، وأجابني رائد أو لا أعلم رتبته، نجمتين وتاج، وقلت له إنه سيقلتنا، أخبرني بأن أذهب وأسجل قضية، لم يتصرف أحد”.

وعادت دانة وأكدت أنها سجلت قضيتين ضد المتهم، مضيفة: “قضية قلت أنا أمسكها بنفسي، وقضية يمسكها زميلي عبدالمحسن القطان، وحين ذهبنا الأدلة الجنائية، عاد المتهم بالسيارة على أختي وخالتي بهدف قتلهم، ولم يمسكوا به، واكتفوا بحبسه كم يوم فقط”.

وأكدت دانة أنها سجلت قضية خطف بعد أيام، وأيضاً تم حبس المتهم أياماً قليلة ثم أخرجه وكيل النيابة بكفالة.

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