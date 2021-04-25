موعد مباراة برشلونة وفياريال والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

من المقرر أن يخوض فريق برشلونة مساء اليوم مباراة هامة له أمام منافسه فياريال، من أجل تقليص الفارق مع المتصدر أتلتيكو مدريد والاستفادة من تعثر غريمه التقليدي ريال مدريد في مباراته الأخيرة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وستقام هذه المباراة بين المنافسين على ملعب المستضيف فياريال “سيراميك ستاديوم”. مساء يوم الأحد، عند الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”. وفلسطين. ولبنان وسوريا. ودولة قطر وكذلك الكويت والبحرين.

أما عند الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت مصر. وليبيا. والسودان. بينما ستكون عند الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة للمباراة برشلونة وفياريال

وستبث مباراة فريق برشلونة الإسباني ومنافسه فياريال على شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني هذا الموسم.

كما وتنقل مجريات اللقاء بين كلا الفريقين عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. و تصحيح الخطأ 3/2.

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التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات اللقاء بين فريق برشلونة وفياريال، في إطار منافسات ال32 الدوري الإسباني. المعلق اليمني حسن العيدروس.

تشكيلة فريق برشلونة في مواجهة فياريال

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الهولندي رونالد كومان 57 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه فياريال، في حراسة الألماني تير شتيغن.

أما في خط دفاع الفريق الكتالوني سيكون كلاً من: الإسباني جوردي ألبا، واللاعب الفرنسي كليمون لونجليه، والأوروغواياني رونالد أراخو. بالإضافة إلى اللاعب الأمريكي سيرجينو دست. إلى جانب مشاركة جيرار بيكيه.

🎙️@RonaldKoeman: "لم يعد هناك أي مجال للخطأ بالنسبة لأي من الأربعة الأوائل. نتوقع مباراة صعبة في فياريال ضد فريق قوي للغاية. يجب أن نكون في قمة التركيز من البداية إلى النهاية" 🔥 #VillarrealBarça ⚽ pic.twitter.com/Ll7xiE9Vrt — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 24, 2021

وكما في مركز خط الوسط سيلعب كلاً من: اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، والهولندي فرينكي دي يونج.

وفي خط هجوم الفريق سيأتي الدنماركي مارتين برايثوايت، والفرنسي أنطوان جريزمان، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

معنويات برشلونة قبيل المباراة

ويدخل فريق برشلونة الإسباني في معنويات عالية بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا على حساب الوصيف أتلتيك بلبياو برباعية نظيفة دون رد.

كما وحقق الفوز في مباراته الأخيرة في الدوري الإسباني أمام منافسه خيتافي بخماسية مقابل هدفين.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد برصيد 73 نقطة بعد تعادله مع منافسه ويسكا.

يليه فريق ريال مدريد بفارق نقطة وحيدة برصيد 71 نقطة، الذي فشل في تحقيق الفوز ريال بتيس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي.

ريال مدريد وبرشلونة

بينما جاء فريق برشلونة الإسباني. في المركز الثالث من الترتيب برصيد 68 نقطة بعد انتصاره على خيتافي في مباراته الأخيرة.

إشبيلية وفياريال في الدوري

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق برشلونة الإسباني.

📋 التشكيلة المحتملة لقمة الليغا والتي تجمع #برشلونة مع مضيفه فياريال. (ماركا) pic.twitter.com/FXCeTuuiis — الرؤية الرياضية (@AlroeyaS) April 23, 2021

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 50 نقطة متساويًا مع فريق ريال بتيس الذي يحتل المركز السادس. يليه فريق فياريال في المركز السابع برصيد 49 نقطة.

⚡️ LIVE NOW! ⚡️ Barça training session ahead of #VillarrealBarça 💪🟦🟥 🖥 Watch now on Barça TV+: https://t.co/v28AM27Zzq pic.twitter.com/PBRL0CgXZt — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 24, 2021

كما ويأتي فريق فياريال في المركز الثامن من الترتيب برصيد 42 نقطة، وفي المركز التاسع جاء فريق أوساسونا بفارق نقطتين برصيد 40 نقطة، يليه فريق أتلتيك بيلباو في المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 25 هدفاً.

وفي المركز الثاني جاء المهاجم الفرنسي كريم بنزيما برصيد 21 هدفًا مع ريال مدريد، بينما جاء في المركز الثالث من الترتيب حل اللاعب الاسباني جيرارد مورينو مع فريق فياريال برصيد 20 هدفًا.

بينما جاء المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز في المركز الرابع من الترتيب برصيد 19 هدفًا. مع فريق أتلتيكو مدريد.

ترتيب هدافي #الدوري_الإسباني بعد نهاية الجولة 32 ⚽ pic.twitter.com/u7nf6rkN0R — AS Arabia (@as_arabia) April 22, 2021

فيما جاء في المركز الخامس من ترتيب جدول هدافي الدوري الإسباني خلال منافسات الموسم الجاري 2020-2021 المغربي يوسف النصيري مع إشبيلية برصيد 17 هدفًا.

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