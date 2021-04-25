غريزمان يقود برشلونة إلى وصافة ترتيب “الليغا” بعد الفوز على فياريال

قاد المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان 30 عامًا فريق برشلونة إلى وصافة ترتيب الدوري الإسباني، بعد نجاحه في تسجيله هدفي اللقاء في شباك منافسه فياريال. في الأسبوع ال32 من الدوري الممتاز.

هدفي غريزمان

وجاء هدف الفرنسي “غريزمان” في الدقيقة ال28 من مجريات أحداث الشوط الأول بعد هجمة مرتدة سريعة، نجح من خلالها اللاعب من تسجيلها من وفوق حارس مرمى فريق فياريال بطريقة رائعة.

✌️ واثق الخطى يمشي ملكاً 💙❤️ pic.twitter.com/VBzV1r1z0n — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 25, 2021

ليعود غريزمان من جديد ويحرز الهدف الثاني في اللقاء لفريق برشلونة في الدقيقة ال35، بتسديدة قوية جاءت في شباك المستضيف فياريال.

هدف فياريال في شباك برشلونة

فيما أحرز أصحاب الأرض هدف التقدم في مرمى فريق برشلونة في الدقيقة ال26 عن طريق لاعب الوسط النيجري “صامويل تشوكويزي” 21 عامًا.

طرد لاعب فياريال

وتعرض لاعب الوسط الإسباني في فريق فياريال “مانو تريغيروس” 29عامًا، للطرد في الدقيقة ال65. بعد تدخله القوي في عرقلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. لينال على إثرها البطاقة الحمراء في المباراة.

اقرأ المزيد: ” لم تمُت بعد” .. كوليس وخفايا جديدة تكشف حقيقة انسحاب الأندية من بطولة “السوبر ليغ”

فيما فشل فريق برشلونة من استغلال النقص العددي لدى فريق منافسه فياريال وإحراز المزيد من الأهداف، لينتهي اللقاء بهدفين مقابل هدف وحيد.

تشكيلة فريق برشلونة

ولعب المدرب الهولندي رونالد كومان 57 عاماً في تشكيلة أساسية أمام منافسه فياريال، في حراسة الألماني تير شتيغن.

أما في خط دفاع الفريق الكتالوني جاء كلاً من: الإسباني جوردي ألبا، واللاعب الفرنسي كليمون لونجليه، والأوروغواياني رونالد أراخو، بالإضافة إلى اللاعب الأمريكي سيرجينو دست. إلى جانب مشاركة جيرار بيكيه.

👌 في المكان المناسب والتوقيت المناسب pic.twitter.com/5PRIr6B9UR — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 25, 2021

وفي مركز خط الوسط لعب كلاً من: اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، والهولندي فرينكي دي يونج.

بينما لعب خط هجوم الفريق كلاً من: الدنماركي مارتين برايثوايت، والفرنسي أنطوان جريزمان، ومواطنه عثمان ديمبيلي، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

انتصارات برشلونة الأخيرة

ويواصل فريق برشلونة منذ استقرار وضعه الإداري وانتخاب الإسباني خوان لابورتا رئيسًا لنادي للفريق الكتالوني. ليتوج فريقه بكأس ملك إسبانيا لعام 2020-2021.

كما ونجح في العودة والصراع على لقب الدوري الإسباني بين المنافسين الكبار قبل خمس جولات على انتهائه.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد برصيد 73 نقطة بعد تعادله مع منافسه ويسكا.

خسارة اتليتكو اليوم وفوز برشلونة فالمؤجلة تعني صدارة برشلونة ❤️❤️#برشلونة_فياريال pic.twitter.com/B7NBJnJbud — O S A M A || (@O53M1) April 25, 2021

يليه فريق ريال مدريد بفارق نقطة وحيدة برصيد 71 نقطة، الذي فشل في تحقيق الفوز ريال بتيس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي.

ريال مدريد وبرشلونة

وجاء فريق برشلونة الإسباني. في المركز الثالث متساويًا في عدد النقاط مع غريمه التقليدي ريال مدريد بعد انتصاره على فياريال بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراته الأخيرة.

إشبيلية وفياريال في الدوري

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق برشلونة الإسباني.

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 50 نقطة متساويًا مع فريق ريال بتيس الذي يحتل المركز السادس. يليه فريق فياريال في المركز السابع برصيد 49 نقطة.

كما ويأتي فريق غرناطة في المركز الثامن من الترتيب برصيد 42 نقطة، وفي المركز التاسع جاء فريق سليتا فيغو بفارق نقطتين برصيد 41 نقطة، يليه فريق أوساسونا في المركز العاشر برصيد 40 نقطة.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 25 هدفاً.

وفي المركز الثاني جاء المهاجم الفرنسي كريم بنزيما برصيد 21 هدفًا مع ريال مدريد، بينما جاء في المركز الثالث من الترتيب حل اللاعب الاسباني جيرارد مورينو مع فريق فياريال برصيد 20 هدفًا.

بينما جاء المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز في المركز الرابع من الترتيب برصيد 19 هدفًا. مع فريق أتلتيكو مدريد.

غريزمان : أحاول أن أدافع مع المدافعين، إنه ليس مركزي لكني فخور بتمثيل برشلونة ♥️ pic.twitter.com/4vLfx5TcLN — FCB World (@FCBW_A7) April 25, 2021

فيما جاء في المركز الخامس من ترتيب جدول هدافي الدوري الإسباني خلال منافسات الموسم الجاري 2020-2021 المغربي يوسف النصيري مع إشبيلية برصيد 17 هدفًا.