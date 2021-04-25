“شاهد” الكويتية دكتورة خلود: أنا أقوى من رونالدو على السوشيال ميديا والأرقام تتكلم

أكدت الموديل الكويتية الشهيرة بالدكتورة خلود، في مقابلة لها عبر قناة “atv” الكويتية. تصدرها مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفوقها على نجوم كرة القدم العالمية من أبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر تطبيق السناب شات والانستغرام.

دكتورة خلود والمشاهدات العالية

وقد كشف برنامج “وياكم” الذي يبث على قناة “atv” الكويتية، بأن الدكتورة خلود تحقق نسبة عالية من المشاهدات.

ليردف زوجها بقوله خلال البرنامج. قائلاً: ” خلود تحقق مشاهدات أكثر من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو”. لترد الدكتور خلود قائلة: ” أنا أقوى من كريستيانو رونالدو في تطبيق سنات شات والانستغرام”.

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فيما قال زوجها الذي جاء برفقتها: ” خلود الأولى على الوطن العربي والأرقام تشهد. كما أنها قوية في تطبيق الانستغرام والسناب شات تصنف العاشرة على مستوى العالم”.

أعلى أجر إعلاني والدكتورة خلود

وقد كشفت الدكتورة خلود، قائلة: ” إنني حصلت على أعلى أجر إعلاني من عقد مع شركة عصير، حيث بلغت قيمة العقد نحو 120 ألف دينار كويتي أي ما يعادل 400 ألف دولار أمريكي”.

رونالدو والشوشيال ميديا

ويعد أسطورة كرة القدم العالمية ونجم فريق يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو الأعلى في عدد المتابعين له في العالم عبر تطبيق الفيس بوك. حيث وصل عدد المتابعين إلى ما يقارب نصف مليار متابع.

بينما يتابعه عبر تطبيق الانستغرام والسناب شات نحو 278 مليون متابع. على عكس الكويتية التي يتابعها تلك التطبيقات نحو 9.2 مليون متابع.

وفي سياق أخر، كشفت صحيفة إيطالية في وقت سابق، على أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا، هداف الدوري الإيطالي مع فريق يوفنتوس.

مستعد لتخفيض راتبه من أجل العودة إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة القادمة. بعد رفض ريال مدريد فكرة عودة اللاعب إلى صفوفها من جديد.

رونالدو والاتصالات مع مانشستر يونايتد

وأفادت الصحيفة الإيطالية، أن اتصالات قد أجريت بين وكيل أعمال اللاعب “خورخي مينديز” وإدارة مانشستر يونايتد. من أجل عودة النجم البرتغالي إلى الفريق. خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

دكتورة خلود: "أنا أقوى من كريستيانو رونالدو وميسّي بمشاهدات الانستقرام والسناب!" pic.twitter.com/mbXEtyp3b8 — Gorgeous (@gorgeous4ew) April 23, 2021

رونالدو وتخفيض راتبه

كما وأردفت الصحيفة، أن كريستيانو رونالدو مستعد لخفض راتبه المقدر 31 مليون يورو سنويًا. من أجل العودة إلى فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر”. ولكن بشرط ألا يقل راتبه الجديد عن 20 مليون يورو.

يوفنتوس والتخلي عن رونالدو

وأضافت الصحيفة، ” يوفنتوس لا يمانع في التخلي عن رونالدو قبل عام من نهاية عقده. الذي سينتهي في صيف عام 2023″.

مدرب يونايتد والتأييد بالعودة

كما وأشارت الصحيفة، أن المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد ” غونار سولشاير”. من أكثر المؤيدين بعودة النجم البرتغالي رونالدو إلى صفوف الفريق الإنجليزي.

🔢 – اكثر من حقق جائزة "رجل المباراة" في العقد الأخير : 🇦🇷 الأسطورة ليو ميسي – 235 مرة 🔝 🇵🇹 كريستيانو رونالدو – 130 مرة

🇧🇪 ايدين هازارد – 93 مرة

🇸🇪 ابراهيموفيتش – 90 مرة

🇧🇷 نيمار – 70 مرة

🇺🇾 لويس سواريز – 68 مرة 👑🐐 pic.twitter.com/kggl0c19XI — Messi World (@M10GOAT) April 23, 2021

بيريز ورفض عودة رونالدو

وقد صرح رئيس ريال مدريد الإسباني “فلورنتينو بيريز”. بعد التقارير الصحفية التي نشرت عبر وسائل الاعلام المختلفة.

عن رغبة اللاعب في العودة إلى ريال مدريد. بقوله: ” لا أفكر في رغبة عودة رونالدو مرة أخرى إلى فريق ريال مدريد الإسباني”.

فكرة عودة رونالدو

كما وأكدت الصحيفة ماركا الإسبانية في وقت سابق، بأن إدارة ريال مدريد “الملكي” ترفض فكرة عودة اللاعب كريستيانو رونالدو إلى صفوف فريقها مرة أخرى. بعد بيعه إلى نادي يوفنتوس الإيطالي. خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

AS | يقال أن عصرهم قارب على الإنتهاء لكن 🇦🇷 ليونيل ميسي 33 سنة هداف الدوري الإسباني (25 هدف)

🇵🇹 كرستيانو رونالدو 36 سنة هداف الدوري الإيطالي (25 هدف) 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Fon59KgaEE — FCB World (@FCBW_A7) April 23, 2021

مردفه: ” فريق ريال مدريد يضع في أولوياته لضم مهاجمين من الشباب مثل النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي لعب في صفوف فريق باريس سان جيرمان 22 عاماً. اللاعب النرويجي هالاند هداف فريق بوروسيا دورتموند الألماني 20 عاماً. من أجل التعاقد معهم خلال الفترة القادمة.

العروض المحتملة

كما وأردفت الصحيفة الإسبانية، قائلةً: “إدارة يوفنتوس مستمرة في الدفاع عن استثماراتها وفخرها بوجود نجم ريال مدريد السابق في صفوفه فريقها وصناعة وتسجيل الأهداف في كافة الفرق المنافسة”.

مؤكده أنه لا مفر من التفكير في العديد من التغييرات للموسم المقبل، والعروض المحتملة التي قد تكون لديهم بشأن رحيل رونالدو”

الموسم كارثي مع يوفنتوس

ويمر فريق يوفنتوس الإيطالي. موسم كارثي خلا الموسم الجاري. بعد وداعه مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 على يد بورتو البرتغالي.

أندريا أنيلي رئيس يوفنتوس :

لم أندم أبدًا على التعاقد مع كريستيانو رونالدو ، إذا كان بإمكاني العودة الى الوراء فسأفعل ذلك مرة أخرى pic.twitter.com/FbYsQMx1t5 — الكرة الكرستاويه (@CR7_GOATT) April 21, 2021

وسط تراجع الفريق في الدوري الإيطالي وابتعاده عن المتصدر “الانتر ميلان”. كما أن خسارته أمام فريق “بينفينتو”. مما صعبة عليه العودة والمنافسة على لقب الدوري “الكالتشيو” الموسم الجاري 2020-2021م.

انضمام رونالدو إلى فريق يوفنتوس

وقد رحل اللاعب البرتغالي رونالدو من صفوف فريقه السابق ريال مدريد الإسباني عام 2018م. بعد عصر ذهبي قضاه داخل الفريق الملكي الإسباني. بعقد قدر قيمته ب100 مليون يورو.

كما ورحل اللاعب رونالدو عن صفوف ناديه الأسبق مانشستر يونايتد الإنجليزي “الشياطين الحمر”. محققًا مسيرة جميلة داخل صفوف فريقه. قبل أن ينتقل إلى نايه السابق ريال مدريد عام 2009م.

📊 أوبتا | كريم بنزيما ساهم بـ 88 تمريرة حاسمة في الدوري الإسباني وبتالي يتفوق على كريستيانو رونالدو الذي ساهم بـ 87 تمريرة حاسمة في الدوري الإسباني. pic.twitter.com/bKZ4rG3t8t — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) April 22, 2021

كما ويحتل رونالدو صدارة ترتيب الدوري الإيطالي مع فريق يوفنتوس خلال منافسات الموسم الجاري برصيد 25 هدفًا.

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