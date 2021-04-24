هل عريس لينا قيشاوي زميلها الجزائري مراد بوعلام!؟ .. إليكم الحقيقة

حسم الإعلامي الجزائري والمذيع بقناة الجزيرة مراد بوعلام، الجدل الدائر بشأن الشائعات التي انتشرت عن زواجه من زميلته الإعلامية الفلسطينية بقناة الجزيرة لينا قيشاوي، وذلك بعد نشر لينا صورا من حفل الزواج يظهر بها العريس بظهره ما دعا البعض للتخمين بأنه بوعلام.

مراد بوعلام ينفي

ونشر مراد بوعلام عبر صفحته الرسمية بفيس بوك صورة من حفل زفاف لينا قشاوي ومن ضمن الصور التي نشرتها هي على صفحتها، وعلق بما نصه:”أبارك للزميلة لينا قيشاوي زواجها وأدعو الله أن يرزقها وزوجها السعادة الأبدية.”

وتابع نافيا الإشاعات المنتشرة ومحذرا من تداولها ومؤكدا أنه ليس هو العريس الذي ظهر في الصورة:”أما من خمنوا أنني العريس!!! فأقول لكم هداكم الله وتعلموا التثبت قبل إطلاق الإشاعات وتناقلها!”

وحاز توضيح الإعلامي الجزائري على تفاعل واسع من قبل متابعيه، الذين حذر معظمهم من تداول الشائعات خاصة بمثل هذه الأمور الشخصية الحساسة، حيث أنها قد تتسبب بمشاكل كثيرة.

وعلق الإعلامي عمار قصيرة على منشور بوعلام ممازحا إياه:”عينك بعيني يا مراد”، وأضاف متضامنا معه:”لا واضح أنو ليس أنت لكن للأسف هذا هو حال سوشيل ميديا حاليا”.

فيما أوضح ناشط آخر في تعليق له أن مراد بوعلام متزوج أصلا وله 4 أولاد، محذرا من تداول هذه الشائعات المؤذية.

إلى ذلك دون ناشط باسم بجاوي حسن ما نصه:”ألف مبروك للاستاذة الراقية بنت فلسطين، وكل الاحترام والتقدير للاستاذ الرائع والمتميز مراد”.

لينا قيشاوي تفاجئ الجمهور بزفافها

ويشار إلى أنه أمس، الجمعة، أعلنت الإعلامية الفلسطينية بقناة الجزيرة القطرية لينا قيشاوي عن ارتباطها، ناشرةً صورتين لها بفستان الزفاف عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأرفقت لينا قيشاوي صورها بالآية القرآنية: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً) .

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ولم تكشف لينا قيشاوي عن هوية عريسها، حيث تعمدت في الصور عدم اظهار وجهه .

من هي لينا قيشاوي ؟

ومعروف أن لينا قيشاوي وعمرها 28 عاماً تعمل مذيعة ومقدمة لبرنامج “الجزيرة هذا الصباح” على شاشة قناة الجزيرة .

وبدأت لينا قيشاوي علاقتها بالإعلام من خلال العمل في قناة “الفلسطينية” كمذيعة لأكثر من برنامج.

قبل 6 سنوات، وتحديداً في عام 2015، أعلنت قيشاوي خطبتها من المطرب الفلسطيني “محبوب العرب” محمد عساف، ليذاع صيتها إلى حد كبير وتتصدر محركات البحث على جوجل أنذاك إلا أنهما انفصلا بعد عام واحد من الخطوبة.

وحرصت لينا على أن يتم الانفصال عن محمد عساف في هدوء واحترام تام.

وأخرست لينا كل الشائعات بمنشور عبر حسابها على فيس بوك، آنذاك أكدت فيه أن الأمر لا يتعدى مجرد النصيب، وأن ذلك القرار الأفضل للثنائي.

وأكدت أن كل الشائعات التي طالت الطرفين من تهويل لا صحة أو أساس لها.

ورغم أنها فلسطينية إلا أنها لم تولد بدولة فلسطين وإنما ولدت في جمهورية كازاخستان لأب فلسطيني.

وانضمت الإعلامية “قيشاوي” مؤخراً إلى قائمة المتنافسات على أجمل 100 وجه على مستوى العالم للشخصيات العامة، والتي تقام بشكل سنوي وتحظى باهتمام كبير.

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