صافيناز تكشف حقيقة حصولها على مليون دولار من زوجها الأردني .. وهذا ما عرضه عليها وزير إعلام عربي!

أثارت الراقصة الأرمينية صافيناز، جدلاً واسعاً بتصريحاتها الجريئة حول الرجال، وما كشفته عن علاقتها بهم، حيث ادعت انها تعرضت للخيانة من جميع الرجال الذين عرفتهم في حياتها.

وأكدت صافيناز في مقابلة عبر برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، الذي تقدمه المخرجة المصرية إيناس الدغيدي أنها لم تقم بخيانه أحد الرجال الذين دخلت معهم في علاقات سواء زواج أو خطوبة، مشددة أن الرجل من يبدأ بخيانتها.

ونفت صافيناز أن تكون قد تزوجت من رجل أعمال أردني من أجل المصلحة.

وقالت صافيناز : “تزوجته بعد قصة حب، ولم أتزوج مطلقا زواج مصلحة، ولكني سأفعلها إن شاء الله، ولن أتزوج عن حب، أحسن من أني أحب وأعيط”.

“لم أحصل على مليون دولار”

وأكدت صافيناز أنها لم تحصل من زوجها الأردني على مليون دولار كما أشيع، مشيرة إلى أن ثروتها حصلت عليها من خلال الرقص والعمل فقط، وليس من خلال زيجاتها.

وكشفت صافيناز عن تلقيها هدايا كبيرة من وزير إعلام عربي، ولكنها رفضتها، مؤكدة أنها لم تره، حيث كان يرسل له السكرتير الخاص به طوال الوقت.

وقالت: “كان يعرض عليا أمور كثيرة لكني لم أره ولم آخذ أي هدية، كنت حينها أرفض زواج المصلحة، ولكن الآن ممكن”.

وأضافت “صافيناز”: “من ضمن الهدايا التي عرضها الوزير العربي، فيلا في فرنسا وأخرى في الشيخ زايد، وشاليه في الساحل وسيارات، ولكني أعدتها له مرة أخرى”.

زيجات صافيناز

وعن عدد زيجاتها قالت صافيناز:” تزوجت مرتين فقط وخُطبت 4 مرات، ولا أستطيع أن أعيش بدون رجل، هل يوجد أحد يعرف أن يعيش بدون رجل؟! ولكن سيكون لدي عملي، ولن أمسك بيده كل يوم”.

وتابعت: ” تزوجت رجل في شرم الشيخ، لم أكن أحبه لكنه كان حنوناً، واعتزلت الرقص لمدة 4 سنوات من أجله، ولكن لم نفهم بعض، ثم اكتشفت أن قلبه كان كبير زي فندق شيراتون أو فورسيزون، وخانني”.

وفي تصريحات سابقة، كشفت الراقصة أنها تلقت عروضاً كثيرة للزواج من أثرياء الخليج لكنها رفضتهم جميعا.

وقالت إن سبب رفضها لهم هو لأنهم كبار في السن، وقالت إنها ترغب في الارتباط برجل صغير: “أنا بحب الرجالة الصغيرة”.

وذكرت أن هؤلاء الرجال جميعاً لم يكن لديهم أي اعتراض على عملها. وقالت: “كنا هنتجوز في السر من غير ما أبطل شغلي . بس رفضت”.

وأشارت الى أنها ستقيم مسابقة لاختيار شريك حياتها على أن يتقدم لها الراغبون في الزواج ثم تختار من بينهم من يفوز .

أزمتها مع صالح جمعة

وتطرقت صافيناز في اللقاء لأزمتها مع لاعب النادي الأهلي المصري صالح جمعة وقالت: “أنا لا أعرفه ولم ألتق به على الإطلاق، ولو شاهدته لن أميزه لأني لا أعرف شكله”.

وتابعت: ” لم أفتعل مشكلتي مع صالح جمعة عشان التريند يا ريت كانت المشكلة كده، أنا مش من الناس اللي بعمل تريندات، وبعمل شغلي بس، وقد يكون أحد أرسل صالح جمعة لي، هو عاكسني ومسح الرسالة وقال للناس إني أرسلت وردة له وعاكسته”.

“الرقص فن وليس قلة أدب”!

وتحدثت الراقصة عن نظرة الناس السلبية للراقصة، وقالت: ” بقيت فترة كبيرة لا أخرج مع رجال، وأخرج مع صديقاتي البنات، الناس لم تستطع أن تقول إني محترمة، ولازم يجيبوا أي ملاحظة عشان أكون مش محترمة”.

وتابعت: “ولو لم أخرج مع الرجال، يبقى أنا بحب البنات، مينفعش يقولوا إني محترمة، وغلط يقولوا إن الرقاصة قليلة الأدب، لأن الرقص يعني فن”.

وكشفت الراقصة أنها تعرضت للضرب من والدها في طفولتها بسبب الرقص، مضيفة: “وأنا صغيرة ولعبت بالية من وراهم، وشايفة إن الرقص الشرقي ممكن يبقى أحسن من الباليه، بعشقه”.

وحول رأيها في الراقصات، قالت: “بعشق الراقصة فيفي عبده، ورقصت معها في أحد الأفراح، ولوسي جميلة لكنني أعشق تمثيلها ومسلسلاتها بشكل أكبر”.

صافيناز تعرضت للتحرش

وتحدثت الراقصة عن التحرش قائلة: “لو تحرش بيّ أحدهم وأنا أرقص، سأشوه وجهه، ولن ينسى ما سأفعله بي حتى لو كنت سأموت، سأضربه”.

وروت الراقصة أحد المواقف قائلة: “في مرة كنت أركب مترو في موسكو، وحاول رجل أن يمسك خصري، التفت وضربته بقدمي وأوقعته عن السلالم المتحركة، ومسكته من قميصه وطلبت الشرطة له”.

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