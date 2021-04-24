معتصم النهار ضحية “رامز عقله طار” .. شاهد لماذا غير رامز جلال خططه!

حل الفنان السوري معتصم النهار اليوم، السبت، ضيف الحلقة الحادية عشر من برنامج “رامز عقله طار”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، في موسم رمضان لهذا العام عبر شاشة “إم بي سي”.

واستقبل رامز جلال معتصم النهار بوابل من السخرية من ملابسه وظهوره.

كما سخر من لقب النجم الوسيم قائلا “مستحلي نفسك علينا”.

معتصم النهار ورامز جلال

إلى ذلك قدم رامز جلال الفنان السوري معتصم النهار، قائلًا: “مهند الدرما العربية”

وأضاف عند ظهور معتصم النهار على الشاشة “ده نازل يصور إعلان كيلفن كلاين، وإيه الدقن دي.. دي دقن أرطغرل.”

ومر معتصم النهار بأفخاخ رامز جلال في مدينة الملاهي الضخمة في الرياض، التي يتم تصوير البرنامج الرمضاني الخاص به هذا العام في داخلها.

حيث ظهر عليه الرعب الشديد والتوتر خلال فقرة كبسولة الهوب دروب.

رامز عقله طار

ويعتبر هذا الموسم لهذا العام ذا طبيعة مختلفة لرامز جلال عما سبقه من مواسم في كل رمضان من السنوات الماضية.

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وكان رامز جلال قد أعلن عن انتهاء التصوير لجميع حلقات برنامجه رامز عقله طار، وعددها 29 حلقة، مدة الحلقة الواحدة 22 دقيقة.

ويعرض خلال الحلقات جميع فقرات الضيف في البرنامج، حيث يتعرض الضحية إلى مجموعة من التحديات والمغامرات التي تختبر قوة التحمل حتى يقع في مقلب رامز جلال.

وتم تصوير البرنامج في مدينة الملاهي الترفيهية الكبرى في العاصمة السعودية الرياض، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

ووقع العديد من نجوم الفن والرياضة والغناء ضحايا لرامز جلال في برنامجه لهذا العام، كان منهم المطرب أحمد سعد والفنانة دينا الشربيني، والفنانة ويزو.

وكذلك الفنانة سمية الخشاب ولاعب الأهلي محمد أفشة وحارس المرمى جنش والفنانة كندة علوش والفنان حمادة هلال والفنانة ريم مصطفى، ومحمد هنيدي.

بيان هيئة الترفيه السعودية

إلى ذلك أصدرت الهيئة العامة للترفيه السعودية، بيانا عاجلا بشأن كواليس برنامج «رامز عقله طار»، الذي ترعاه الهيئة هذا العام.

وذكرت الهيئة في بيانها أن «حلقات البرنامج تم تصويرها هذا الموسم في أحد المواقع بالعاصمة الرياض، والبرنامج يعتمد في موسمه. الجديد على عنصر مفاجأة الضيف».

موسم الرياض في السعودية

وحل المطرب أحمد سعد ضيف أول حلقة في شهر رمضان، وتدور الأحداث حول دعوة الضيف لافتتاح مدينة ملاهٍ ضمن «موسم الرياض».

وهناك يتم استقباله عبر جولة يقوم بها الفنان السعودي الكوميدي حسن عسيري، ويرتدي فيها الضيف زياً بهوية الملاهي كجزء. من الدعاية لها، بعدها يبدأ تجربة الألعاب المثيرة.

ونوهت الهيئة بأن البرنامج تم تسجيله على مدار 15 يومًا، ويقف خلفه فريق ضخم مكون من 200 شخص، مشيرة إلى أن موقع. التصوير استغرق تجهيزه 40 يومًا، حيث صُمم وفقا لأحدث تقنيات الهندسة في الإنشاء والبناء.

ولفت البيان إلى أن فريق العمل استعان بأحدث تقنيات المؤثرات السينمائية الخاصة واستقطب خبرات عالمية.

حيث شارك في إنتاج البرنامج فريق من إنجلترا وفريق آخر متخصص في الخدع البصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل. الفريقان جنبًا إلى جنب مع الشركات المحلية والكوادر السعودية.

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