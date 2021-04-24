“متت” .. طفل عراقي يثير جدلاً واسعاً ببكائه بسبب ما يحدث له داخل المدرسة!

أثار طفل عراقي موجة تعاطف واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره يبكي بحرقة في المدرسة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

“متت من الحر”

وظهر الطفل الذي يبدو في الصف الأول الابتدائي، وهو يبكي حين سألته المعلمة عن سبب عدم رغبته في الحضور إلى المدرسة، ويجيب: “متت من الحر”.

وحين حاولت المعلمة تشجيعه قائلة إنها ستوفر له جواً مناسباً وستعلمه الحروف، بقي الطفل يبكي ويكرر: “ما أريد، متت من الحر”.

الصف بيه مروحه بس متت من الحر 💔💔😥 pic.twitter.com/b6hDqRIa7U — hani. – al araby al iraqy 🇮🇶 (@hani88664747) April 22, 2021

وأثار المقطع غضباً واسعاً بين الناشطين في العراق الذين طالبوا بتوفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال.

فكتب الناشط محمد العميري: “متت من الحر، كلمات طفل عراقي المفترض ان توفر له الدولة ارقى انواع المدارس و المجهزة بكل وسائل الراحة لينمو عقله في بيئة سليمة”.

وتابع: “معاناة المدارس الحكومية المنعدمة الخدمات مستمرة وسط فساد لطغمة فاسدة حاكمة لا تعرف الشفقة لا على صغير و لا على كبير حكم العربنچية”.

متت من الحر 🥲 كلمات طفل عراقي المفترض ان توفر له الدولة ارقى انواع المدارس و المجهزة بكل وسائل الراحة لينمو عقله في بيئة سليمة معاناة المدارس الحكومية المنعدمة الخدمات مستمرة وسط فساد لطغمة فاسدة حاكمة لا تعرف الشفقة لا على صغير و لا على كبير حكم العربنچية pic.twitter.com/BP6vlQ6ZjS — Mohammed Al_Amiri🇮🇶🇮🇶 (@momohuhuss) April 22, 2021

غضب بين الناشطين

وسخر الإعلامي عدي علي في تعليقه قائلا: “التعليم بخير والمستقبل اكيد زاهي”.

وتساءل المخرج فراس السراي: “بعدنا بالشهر الرابع واطفالنا ميتين حر اذا اجاكم تموز شلون؟”.

🔴 بعدنا بالشهر الرابع واطفالنا

ميتين حر اذا اجاكم تموز شلون ؟؟ pic.twitter.com/OW4iutQoNy — Firas W. Alsarray – فراس السراي (@firasalsarrai) April 22, 2021

وعلق آخر: “انت متت من الحَر وأنا متت من القهر”.

انت متت من الحَر…وآنه متت من القهر… pic.twitter.com/WCkPlVBjCZ — MUNQITH DAGHER الدين شأني والوطن شأننا (@MUNQITHDAGHER) April 22, 2021

وناشد آخر منظمات حقوق الطفل بالعمل على حل المشكلة، وكتب: “صرخة طفل باكياً متت من الحر عراق بلا كهرباء ونفسية الطفل متحطمة.. نسخة الى حقوق الطفل”.

ما اريد المدرسة متت من الحر.. صرخة طفل باكياً متت من الحر عراق بلا كهرباء ونفسية الطفل متحطمة.. نسخة الى #حقوق_الطفل pic.twitter.com/hEPrQmP08l — almohands (@Almohansx) April 23, 2021

وكتب الناشط حمد التميم: “ما أريد أبقى بالمدرسة متت من الحر..! عذراً لدموعك أيها الصغير فأنت في بلدٍ يحكمه الفاسدون وتتحكم بمقدراته الأحزاب والتيارات الفاشله.”.

ما أريد أبقى بالمدرسة متت من الحر..!

عذراً لدموعك أيها الصغير فأنت في بلدٍ يحكمه الفاسدون وتتحكم بمقدراته الأحزاب والتيارات الفاشله.#عادل_عبد_المهدي#الصدر_يجمعنا pic.twitter.com/MCegooC1fv — حمد التميمي (@Hamadqwrgx12346) April 23, 2021

وأشارت الإعلامية سروا إلى معاناة الشباب أيضاً، وكتبت: “ما اربد متت من الحر .. طفل بعمر الزهر متحطمة نفسيته شحال الشباب يا العراق”.

ما اربد متت من الحر .. طفل بعمر الزهر متحطمة نفسيته شحال الشباب يا #العراق .. pic.twitter.com/GZtGNISJQ3 — Srwa Hwramy (@hwramy) April 23, 2021

عودة الدوام الحضوري في مدارس العراق

وكانت وزارة التربية في العراق قد أعلنت عودة دوام المدارس والدوام الحضوري يوم الأحد 18 نيسان، ووجه حينها وزير التربية علي حميد الدليمي عقب اجتماعٍ عقده بهذا الخصوص، المديريات العامة وإدارات المدارس في المحافظات كافة بضرورة تهيئة الجداول الخاصة بالدوام للمراحل التي تم تحديدها، استعدادا للدوام الرسمي في العراق.

ولفت الدليمي إلى أن قرار دوام تلاميذ الصفوف الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية جاء من أجل اكتسابهم المهارات العلمية الأساسية في القراءة والرياضيات والعلوم والاسلامية.

وأكد وزير التربية أن اتخاذه قرار الدوام الحضوري جاء بعد التشديد على دور الإشراف التربوي في متابعة الدوام الحضوري، والتأكيد على إتباع الإجراءات الوقائية وخاصةً في المدارس الحكومية والأهلية.

ولفت الدليمي أنه سيتم سحب إجازة فتح المدرسة الأهلية المخالفة لتلك الشروط والتعليمات المعمول بها حفاظاً على سلامة الطلبة .

واقع التعليم في العراق

وسبق أن أشارت منظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة إلى انخفاض النمو في العدد الإجمالي للمدرّسين وعدد ونسبة المدرّسين المؤهلين في العراق في كافة المستويات التعليمية.

وأشارت اليونسيف إلى أن الأطفال خارج المدرسة هم أكثر عرضة للاستغلال وسوء المعاملة، بما في ذلك عمالة الأطفال والزواج المبكر.

وتعاني البنية التحتية لقطاع التعليم في العراق من حالة خرابٍ ودمار، بالإضافة إلى أن الميزانية الوطنية للبلاد في السنوات الماضية كانت أقل من 6% للقطاع التعليمي.

ولجأت الجهات المعنية في العراق إلى اعتماد الدوام المزدوج لاستغلال مباني المدارس التي تعاني من غياب للبنى التحتية وسوء الخدمات، مع تكدس مئات الطلبة فيها.

الحصيلة الأعلى لإصابات كورونا في الدول العربية

وفي سياق آخر، تصدرت العراق قائمة أكثر الدول في العالم العربي، تضررا من فيروس كورونا المستجد، حيث تجاوزت الإصابات عتبة المليون إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العراقية أنه تم تسجيل 8696 إصابة، من بينهم 38 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبهذا يرتفع عدد العراقيين الذين أصيبوا بفيروس كورونا منذ فبراير العام الماضي إلى 1,001,854 إصابة، بينها 15098 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنها تجري ما يصل إلى 40 ألف فحص يوميا، وهو عدد قليل في بلد فيه أكثر من مليوني نسمة وذات كثافة سكانية عالية.

وتسلمت العراق نحو 650 ألف جرعة من لقاحات مختلفة، أغلبها عبر آلية كوفاكس الدولية التي تهدف لتوزيع منصف للقاحات.

وذكرت وزارة الصحة أن 274,343 عراقي قد تلقى جرعة لقاح واحدة على الأقل حتى الآن.

هذا ولا تزال وزارة الصحة العراقية تجري حملة توعية لإقناع السكان بتلقي اللقاحات.

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