طبيب مصري يتهم محمد رمضان بقتل الطيار أبو اليسر وبيان مؤثر لأسرته

انتشر بيان مؤثر لأحد أفراد أسرة الطيار المصري الكابتن أشرف أبو اليسر، عقب وفاته داخل الرعاية المركزة، فيما اتهم طبيب مصري شهير الفنان محمد رمضان بأنه السبب وراء وفاة أبو اليسر.

شقيقة أشرف أبو اليسر

وهاجمت عبير المستكاوي شقيقة زوجة أشرف أبو اليسر والتي نشرت نبأ الوفاة، محمد رمضان في تدوينة لها على فيسبوك وقالت:”مع السلامة يا أطيب وأحن قلب مع السلامة يا حبيبي الله يرحمك، زوج اختي في ذمة الله كابتن طيار أشرف أبو اليسر. أرجو الدعاء له بالمغفرة والرحمة.”

وتابعت السيدة عبير هجومها على الممثل محمد رمضان:”وحسبي الله ونعم الوكيل فيك يامحمد يا رمضان، قهرت الرجال وكنت السبب في تدهور حالته النفسية والصحية، وعند الله تجتمع الخصوم حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيد” وفق نص التدوينة.

ويشار إلى أن الكابتن أبو اليسر الذي اشتهر بأزمته مع محمد رمضان، توفي بعد أيام قليلة من قرار المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، القاضي بإلزام النجم محمد رمضان بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه للطيار أشرف.

جمال شعبان يعلق

من جانبه دخل الدكتور جمال شعبان، أشهر طبيب قلب في مصر على خط الأزمة وعلق على وفاة أشرف أبواليسر.

وفجَّر الدكتور جمال مفاجأة عن سبب وفاة الطيار المصري أشرف أبو اليسر.

وقال “شعبان” في تدوينة على صفحته في “فيسبوك”: القهر بيكسر القلب.. الإحساس بالقهر بيقلل المناعة.. القهر بيقصر العمر.. وبيسبب الوفاة”.

وأضاف الطبيب المصري: “الرجل دا انقهر اتكسر قلبه.. تهاوت مناعته.. مات.. رحم الله الفقيد.. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي قهره.. يا ريت ما تقهروش حد.. يا ريت ما تكسروش خاطر حد”.

كما نشر الدكتور جمال شعبان صورة أخرى لمحمد رمضان، وأبطال مسلسل ملوك الجدعنة مصطفى شعبان وعمرو سعد، وعلق بقوله مهاجما تلك النماذج:”الوباء الأخطر من كورونا، يا رب ارفع عنا البلاء والوباء”

وكان “أبو اليسر”، وهو صاحب أزمة محمد رمضان، التي فصل على إثرها، توفي داخل غرفة العناية المركزة، بعد تعرضه لأزمة صحية، عقب انتهاء الأزمة التي نشبت بينه وبين الفنان محمد رمضان.

وكانت وزارة الطيران المصرية سحبت ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، وذلك بعد سماحه لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، والتصوير داخلها.

وواجه الممثل المصري محمد رمضان، في أزمة صورة كابينة الطائرة العديد من الدعاوى كان آخرها الحكم الصادر بإلزامه بدفع 6 مليون جنيه تعويض للطيار الموقوف.

أول تعليق من محمد رمضان

ونشر الفنان المصري محمد رمضان تعزية بعد وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة معه والذي توفي اليوم داخل غرفة العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه الرسمي في انستغرام التعزية وكتب: “انا لله وانا اليه راجعون .. الطيار اشرف ابو اليسر في ذمة الله ربنا يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء ويسكنه فسيح جناته ويصبر كل اهله واحبابه”.

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وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطيار أشرف أبو اليسر، يتواجد في الرعاية المركزة داخل إحدى المستشفيات الخاصة منذ فترة تتجاوز الشهر بعد تدهور حالته الصحية.

وجاءت وفاة أشرف أبو اليسر بعد أسابيع قليلة فقط من قضاء المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتعويضه بمبلغ 6 ملايين جنيه عن الأضرار التى لحقت به.

وذلك بسبب صورة نشرها محمد رمضان له وهو على متن طائرة يقودها، ورفض الدعوى الفرعية.

وجاء في الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة أشرف أبو اليسر في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها “مش بتفتش فى المطار”.

مستغلًا صورة الطيار في مشهد استعراضي فى قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

آخر ظهور للطيار أشرف أبو اليسر

وكان آخر ظهور لأشرف أبو اليسر قبل أيام، بفيديو من داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، ليرد على محمد رمضان، بعد فيديو رمي الدولارات في مياه حمام السباحة.

وقال أبو اليسر في حديث لموقع “مصراوي“ حينها: “في ناس كثير أوي محتاجة الفلوس دي. في ناس كتير تعبانة ومحتاجة. ياريت يقدر يوجهها الفلوس دي صح، ياريت يقدر يوجهها صح”.

وأضاف أبو اليسر: “بيقولو بالعربي كل برغوت على قد دمه، أنت ممكن بالنسبة لك الـ100 جنيه أو الألف جنيه ممكن يبسطوك، وواحد ثاني الألف جنيه، ممكن متملاش درج ثلاجة، كل طبقة عايشة برصيدها، وفي النهاية من حكم في ماله ما ظلم”.

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