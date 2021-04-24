هذا هو سبب وفاة الفنان الأردني متعب السقار بعد معاناة طويلة .. ونعي مؤثر

توفي الفنان الأردني متعب السقار، صباح اليوم السبت، بعد رحلة طويلة من المرض والمعاناة مع مضاعفات مرض السكري والفشل الكلوي.

“الفنان متعب السقار في ذمة الله”

وأعلنت الصفحة الرسمية الموثقة للفنان متعب السقار وفاته بمنشور جاء فيه: “الفنان متعب السقار في ذمة الله في 12 رمضان. لا حول ولا قوة إلا بالله. إننا لله وإنا إليه راجعون”.

فنانون ينعون متعب السقار

وكانت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، أول من قام بنعي متعب السقار، وكتبت في تغريدة عبر حسابها الرسمي الموثق على “تويتر”: “خبر حزين، الصوت النادر والحنون صوت الاردن الفنان الكبير متعب الصقار في ذمه الله، الله يرحمك يا ابو شهد إنا لله وانا اليه راجعون مش عارفه شو احكي مصدومه كثير بدعيلك بالرحمه، رحمه الله عليك يا أطيب قلب”.

خبر حزين 😔

الصوت النادر والحنون صوت الاردن الفنان الكبير متعب الصقار في ذمه الله😢

الله يرحمك يا ابو شهد

إنا لله وانا اليه راجعون

مش عارفه شو احكي مصدومه كثير بدعيلك بالرحمه 😔

رحمه الله عليك يا أطيب قلب🥺#متعب_الصقار #الأردن #انا_لله_وانا_اليه_راجعون pic.twitter.com/SC4N5WetPC — Diana karazon ديانا كرزون🍒 (@iamdianakarazon) April 24, 2021

وكذلك نعاه الإعلامي الأردني تامر الصمادي، وكتب: “رحم الله الفنان الأردني متعب الصقار ، الذي كان صوت الناس ووجعهم.. عاش بسيطا ومات بسيطا سليم النيّة”.

رحم الله الفنان الأردني #متعب_الصقار ، الذي كان صوت الناس ووجعهم.. عاش بسيطا ومات بسيطا سليم النيّة.. pic.twitter.com/jsOTI8uh8O — تامر الصمادي (@TamerSmadi) April 24, 2021

وكتب الفنان الأردني عمر عبداللات في نعيه: “إنا لله وإنا إليه راجعون … إنتقل إلى رحمة الله أخوي وصديقي ورفيق الدرب الفنان متعب السقار”.

إنا لله وإنا إليه راجعون …

إنتقل إلى رحمة الله أخوي وصديقي ورفيق الدرب الفنان متعب السقار pic.twitter.com/HIXbpcO9lr — عمر العبداللات (@OmarAlAbdalaat) April 24, 2021

رسالة عتاب من متعب السقار قبل وفاته

وكان متعب السقار قد نشر رسالة عتاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن خلالها تدهور وضعه الصحي وعجزه عن العلاج بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على وضعه مادياً.

وجاء في رسالة السقار التي حملت عنوان “له يابلد”: “له يا بلد ماني من ولدك ولد..له يا بلد نذرت لعيونك شهد له يا بلد..متعب تعب وما ظل من حوله احد..له يا بلد وش قصرت..ما اتاخرت غنيتلك احلا الشعر وقدمتلك كل العمر..له يا بلد ما اني من ولدك ولد.. هجينتلك كحل العيون موال وتميل الغصون وما كنت في حبك عدد..له يا بلد الحين ينهشني المرض..وبكره ولو وقف النبض حتى وانا تحت الارض لبقى على نفس الوعد وابقى احبك يا بلد متعب تعب وعندي على عيونك عتب له يا بلد ماني من ولدك ولد”..

وبعد رسالة العتب، تكفل ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبدالله بتغطية تكاليف علاج السقار كاملة.

“كورونا دمرت حياتي”

وقال حينها في تصريحات صحفية: ”كورونا دمرت حياتي، فلا يوجد أي حفلات غنائية أو عمل، ولدي 6 أفراد أعيلهم، وكلفة العلاج باهظة لم أستطع تحمل تغطيتها“.

وأكد حينها متعب السقار أن رسالة العتب جاءت بنتائج إيجابية، وقال: “تحمل ولي العهد الأمير حسين تكلفة العلاج على حساب الديوان الملكي”.

ولي العهد يهاتف السقار

وهاتف الأمير الحسين بن عبدالله؛ السقار حينها للاطمئنان على حالته الصحية، فيما زاره الفنان عمر العبداللات في المستشفى.

وتداول ناشطون حينها فيديو مؤثر من داخل غرفة العمليات حيث خضع السقار لعملية بتر، وظهر على سرير المرض وهو ينشد متأثراً ويبكي: “كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل”.

حقيقة بتر قدم متعب السقار

ونفى حينها نقيب الفنانين الأردنيين، حسين الخطيب، أن يكون السقار قد خضع لعملية بتر في قدمه، وأكد أنه تم بتر إصبع فقط بسبب مضاعفات مرض السكري.

وأكد الخطيب حينها أن نقابة الفنانين على تواصل مستمر مع السقار، وأن حالته الصحية مستقرة ويتماثل للشفاء، وأن إجراءات نقله إلى المدينة الطبية تحتاج إلى بعض الوقت، بسبب الإجراءات الصحية المرتبطة بحالته.

وكشف الخطيب حينها أن السقار يجرى له غسل للكلى أيضاً حسب الأوقات المحددة، مشيرا إلى أن الفنان الأردني طلب منه ومن الأردنيين الدعاء له بالشفاء ولجميع المرضى.

من هو متعب السقار؟

يُشار إلى أن السقار في الأربعينيات من عمره، وينحدر من مدينة الرمثا شمال الأردن، وله 6 أبناء.

وعرف متعب السقار بالأغاني الوطنية التي تعبر عن الاعتزاز بوطنه الأردن بشكل خاص، وبعروبته بشكل عام.

وذاع صيت السقار بأغنية “كندرة الملايين” التي أداها احتفاء بالصحفي العراقي منتظر الزيدي، بعد أن رشق الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن بالحذاء في عام 2008.

وأدى متعب السقار العديد من تترات المسلسلات، مثل “نوف” الذي عرض عام 2018، و”الفطين” عام 2008.

وكان متعب السقار موظفا معنيا بالشؤون الفنية في عمادة شؤون الطلبة بجامعة العلوم التكنولوجيا في الأردن.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك