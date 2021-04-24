“سرقة وقتل واختطاف” .. جمانة مراد تنهار في أول ظهور لها بعد وفاة ابنتها!

في أول ظهور لها بعد وفاة ابنتها، انهارت الفنانة السورية، جمانة مراد، بعد تنفيذ مقلب بها أمس الجمعة، تضمن سرقة وقتل واختطاف.

انهيار جمانة مراد

وتعرضت جمانة مراد في برنامج المقالب “خمس نجوم”، الذي يذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر” لمقلب تدور فكرته حول قيام مجموعة من اللصوص بمضايقتها هي والفنان المصري، كريم فهمي، أثناء قيادتهما للسيارة.

ويضطر كريم فهمي أن يوقف السيارة بعد المضايقات، ويدخل في مشاحنة مع اللصوص، فيقومون باختطافه، فيقتل أحدهم بالسكين بعد أن يسرق حقيبة جمانة مراد.

وظهرت الفنانة السورية منهارة بعد أن اعتقدت أن أحد اللصوص تم قتله جانبها، وصرخت بطريقة هستيرية قبل أن تعرف أنه مجرد مقلب.

وفاة ابنة جمانة مراد

ويعد هذا الظهور الأول لجمانة مراد ، بعدما أعلنت في 30 مارس عن وفاة طفلتها ديانا (6 أشهر) بسبب مشاكل صحية، ونعتها بطريقة مؤثرة.

ونشرت جمانة مراد حينها صورة طفلتها ديانا عبر حساباتها على “انستجرام”، و”تويتر”، وأرفقتها بتعليق: ” لله ما اعطى. ولله ما أخذ وإنا لله وإنا إليه راجعون. انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا. بالآخرة وللجنة يا روح قلب امك وأبوكي”.

وتابعت جمانا مراد: “فراقك صعب و مؤلم بس أكيد انت بمكان أحسن بكتير يارب الهمنا الصبر والسلوان و برد على قلوبنا . لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وأنت طير من طيور الجنة يا أمي”.

الحمدلله على كل حال . لله ما اعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون انتقلت الى رحمه الله اليوم أبنتنا ديانا ربيع بسيسو ، إن شاءالله تكوني شفيعتنا بالآخره و للجنه يا روح قلب امك وابوكي ، فراقك صعب و مؤلم بس أكيد انتي بمكان احسن بكتير .ياااااارب الهمنا الصبر والسلوان pic.twitter.com/yexaGPLCNq — Jumana Murad (@jumanamourad) March 29, 2021

و كانت ابنة جمانا مراد تعاني من مشاكل صحية منذ لحظة ولادتها، لكن حالتها تدهورت منذ أسبوع رغم الرعاية. الطبية إلى أن توفيت.

وذكرت مصادر مقربة منها حينها أن جومانة مراد لم تكن تتحدث مع أحد عن طبيعة مرض ابنتها، وأنها كانت تتكتم على الأمر.

مشاكل صحية أثناء الحمل

وكانت جمانة مراد قد أعلنت في أكتوبر الماضي، أنها رزقت بتوأم بعد أعوام من ولادتها لابنها الأكبر محمد.

وكشفت جمانا مراد آنذاك عن تعرضها لمشاكل صحية أثناء الحمل أدت إلى ولادة مبكرة، وذلك خلال لقائها. ببرنامج “The Insider بالعربي.

وقالت: “أنا كنت حامل، كان صعب جدًا أشتغل بعد مسلسل خيانة عهد، حصل لي ولادة مبكرة ولدت قبل الشهر. السابع بيومين، اضطررت للسفر لأمريكا، وكانوا خايفين أولد في الطائرة، صحيًا كنت تعبانة جدا، اعتذرت عن أعمال كثيرة. بس الحمدلله حاليًا أولادي بخير، بقى عندي محمد وعلي وديانا”.

ونشرت جمانا مراد مقطعاً من اللقاء وعلقت: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقنا الله بعلي وديانا. أسأل الله أن يبارك لنا فيهم وينبتهم نباتًا حسنًا ويرزقنا برهم ويشفيهم ويحميهم ويبلغوا أشدهم ويجعلهم من عباده. الصالحين آمين آمين يا رب العالمين”.

تأخر الإنجاب

وسبق وتحدثت جمانا مراد عن تأخر الإنجاب وقالت في لقاء مع الإعلامي المصري وائل الإبراشي العام الماضي. “الواحد أمله بربنا كبير، أنا حاولت أكتر من مرة بس عمري ما تضايقت أنه محصلش أو يأست عمري ولا ثانية. واحدة كنت دايما شاكرة ربنا وحمداه وكان عندي يقين وعارفة أن ربنا هيكرمني واليقين حاجة مهمة أوي والحمد لله ربنا كرمني بمحمد”.

“خمس نجوم”

الجدير بالذكر أن برنامج “خمس نجوم”، يدور حول اتفاق خمسة من المشاهير على استدراج أحد أصدقائهم الفنانين في كل حلقة إلى موقع يحدد مسبقا لتوريطه في مقلب كوميدي.

ويُشارك في تقديم البرنامج كل من كريم فهمي، وغادة عادل، ونور اللبنانية، ومصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي، حيث يستضيفون في كل حلقة ضحية من نجوم الفن أو الغناء أو الرياضة، ويُعرض على شاشة قناة إم بي سي مصر، في تمام الساعة التاسعة مساء.

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ووقع لاعب النادي الأهلي محمود كهربا ضحية للبرنامج في أولى حلقاته في شهر رمضان الكريم، وحلت الفنانة هيفاء وهبى ضيفة على البرنامج في الحلقة الثانية، حيث اتهمت بتسببها في حادث سير أودى بحياة الفنان كريم فهمي قبل أن يتم كشف المقلب لها.

وبعدها وحل الفنان التونسي صابر الرباعي ضيفا على البرنامج وتم اصطحابه داخل سيارة يقودها الفنان مصطفى قمر بسرعة كبيرة.

بينما كان الضحية الرابعة الفنان بيومي فؤاد، ثم الفنانة زينة، والفنان خالد الصاوي، والفنانة اللبنانية نيكول سابا.

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