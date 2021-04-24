بدور البراهيم خلعت الحجاب لأنه “يعيقها” عن استعراض جسدها .. وهذا ما كشفته وأثارت الجدل!

عادت الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، للحديث عن نزعها للحجاب، وذلك رداً على متابعة سألتها “ماذا جعلك تقرري خلع حجابك؟”.

الحجاب يعيقني!

وقالت بدور البراهيم بفيديو نشرته عبر “سناب شات” ورصدته “وطن”: “حين أكون في البيت، بعض الأحيان يعيقني الحجاب، وحين أريد أن أصور لكم مقطعاً يعيقني، فرأيت أنه ليس من الضروري أن أضع الحجاب”.

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وتابعت بدور البراهيم: “أنا أساساً لست محجبة، أقصد خارج الخليج العربي حين أسافر، أخلع الحجاب، وأنا أمام الله لست محجبة فقلت لماذا لا أتصور عبر “سناب شات” بدونه”.

وأشارت بدور البراهيم إلى أن شعورها بالتناقض جعلها تقرر خلع الحجاب تماماً، مضيفة: “الأمر عادي، ألبسه وقتما أريد وأخلعه وقت أشاء، لا أريد أن يعيقني الحجاب في عملي”.

“اتركوني ذنبي على جنبي”

وهاجمت بدور البراهيم منتقدي استماعها للأغاني في نهار رمضان، وقالت: “لمن يقول لي أن الأغاني حرام في رمضان، أنتم تشاهدون المسلسلات تبدأ بأغنية، والإعلانات جميعها تحتوي موسيقى، هل وقف الأمر علي؟”.

وأكدت البراهيم أنها ليست منافقة، وتابعت: “اتركوني براحتي، ذنبي على جنبي، أنتم لا تعرفون شيئاً عن علاقتي بربي وماذا أفعل”.

وسخرت بدور البراهيم من مهاجميها قائلة: “أنا لا أهتم للناس وماذا يقولون، كل وحدة تنظر لجيبها وترى ماذا فيه ثم تأتي وتتكلم في الناس، مفاتيح النار والجنة ليست بيدكم، لا تتدخلوا”.

بدور البراهيم منزعجة بسبب الأسئلة

وسبق أن تحدثت بدور البراهيم عن نزعها الحجاب وقالت إنها أساسا لست محجبة، والحجاب الأول الذي كان الناس يشاهدونه ليس حجابا بحسب تعبيرها.

وبدت بدور البراهيم منزعجة من هذا السؤال في حينها، وقالت: “خلاص أرجوكم لا تسألوني مرة أخرى عن الحجاب”.

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وكانت بدور البراهيم قد فاجأت متابعيها بظهورها بدون حجاب في جلسة تصوير مع شقيقها سعد، وظهرت خلال الجلسة وهي ترتدي معطف جلد أسود. وبشعر قصير، وتستند إلى شقيقها سعد، والذي ظهر بنفس الستايل.

إطلالة جريئة لبدور البراهيم

ولم تكن جلسة التصوير التي جمعت بدور بشقيقها سعد هي الأولى التي ظهرت بها بدون حجاب، فقد فاجأت جمهورها قبل يوم. من الجلسة بإطلالة جريئة تخلت فيها عن الحجاب رسمياً.

"بدور البراهيم" في أحدث جلسة تصوير مع شخص لا نعرفه. pic.twitter.com/4Ar1Ss8Btb — WHR (@whrumor) February 16, 2021

وظهرت السعودية بدور في الصور التي نشرتها عبر حساباتها على السوشيال ميديا وهي ترتدي فستانا أحمر وبشعر قصير.

الغزال الشارد بدور البراهيم بأحدث إطلالاتها💘 pic.twitter.com/WpExKuWgdC — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 12, 2021

وظهرت بمجموعة صور أخرى أيضاً بدون حجاب، وكانت ترتدي فستاناً أصفر.

واتهم ناشطون بدور بالاستشراف، حين فاجأتهم بإطلالة جريئة على غير العادة، بدون حجاب أو عباءة.

وظهرت البراهيم في الصورة التي تداولها الناشطون من حسابها عبر “سناب شات”، وهي ترتدي بيجامة رياضية صفراء، ضيقة تكشف تفاصيل جسدها لأول مرة.

وعلقت بدور على الصورة حينها: “اليوم عيد ميلادي 21 فبراير، وما قدرت أسوي حفل”.

وأثارت صورة بدور جدلاً واسعاً بين المغردين الذين انتقدوا ظهورها بهذ الشكل بعدما اعتادوا عليها بالحجاب والعباءة. والملابس الساترة، وذكروها بأنها كانت تنتقد مواطنتها هند القحطاني بسبب نفس الملابس.

أرفض التخلي عن الحجاب

وأعاد الناشطون حينها فيديو للقاء صحفي سابق مع بدور ، تحدثت خلاله عن الحجاب، وقالت أن التخلي عن الحجاب وعدم ارتدائه. حرية شخصية لكنها ترفض أن تقوم بنفس الشيء.

وتابعت في اللقاء: ”لكن خلع الحجاب لا يمثل مبادئي وأخلاقي وتربيتي، رغم أني أرى نفسي أجمل حين أُظهر شعري”.

وحين سألتها المذيعة ما إذا كان من الممكن أن تتخلى عن الحجاب، أجابت البراهيم: “لا هذا مستحيل الحجاب مستحيل أتخلى عنه. أنا مسلمة وهذا اسمه حاجب، أما كيف طريقته وكيف أقوم به هذا بيني وبين ربي والله يهديني والهداية من رب العالمين”.

بدور البراهيم قد تترك الشهرة من أجل ثري!

وفي سياق آخر، لمحت بدور إلى أنها قد تترك الشهرة من أجل الزواج برجل ثري، وأنها ستترك السوشيال ميديا إذا طلب منها ذلك.

ورداً على سؤال ما إذا كانت تقبل الزواج بأجنبي، قالت: “تعديت مرحلة الزواج التقليدي، ولا يهم الجنسية، المهم أن يدق قلبي له وتلمع عيني وأضحك مرة أخرى، مع أن فطرتي تريده سعودياً أو خليجياً”.

بدور البراهيم : تلمح الى اعتزال السوشل ميديا اذا تقدم لها شخص ثري للزواج وطلب منها ترك السوشل .. pic.twitter.com/DLYc6scbi3 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) March 10, 2021

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